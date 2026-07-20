Нидерландия ЖЧ–2026 билан эрта хайрлашди, аммо FIFA мукофотини олди
Нидерландия миллий жамоаси ЖЧ–2026да кутилган натижани кўрсата олмади ва мусобақани 1/16 финал босқичида тарк этди. Шунга қарамай, «лолалар юрти» вакиллари турнирни нуфузли эътироф билан якунлади.
FIFA Нидерландия термасини жаҳон чемпионатининг Fair Play — ҳалол ўйин мукофоти соҳиби деб эълон қилди. Жамоа мусобақа давомида интизомли ҳаракат қилиб, тўртта учрашувда атиги уч марта сариқ карточка олди.
Марокаш Нидерландияни пенальтиларда тўхтатди
Нидерландия плей-оффнинг дастлабки босқичида Марокаш миллий жамоасига қарши майдонга тушди.
Кескин кечган учрашувнинг асосий вақти 1:1 ҳисобида якунланди. Қўшимча бўлимларда ҳам жамоалар ғолибни аниқлай олмади ва баҳс пенальтилар сериясига қадар етиб борди.
11 метрлик зарбаларда Марокаш футболчилари аниқроқ ҳаракат қилиб, 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди. Шу тариқа, Нидерландиянинг жаҳон чемпионлиги учун кураши кутилганидан анча эрта якунланди.
Тўрт ўйинда атиги учта огоҳлантириш
Нидерландия футболчилари турнир давомида натижадан қатъи назар, майдонда тартибли ва эҳтиёткор ўйин намойиш этди.
Жамоа ўтказган тўртта учрашувда футболчилар бор-йўғи уч марта сариқ карточка билан жазоланди. Ушбу кўрсаткич Нидерландияга мусобақанинг ҳалол ўйин мукофотини олиб келди.
Fair Play совринини белгилашда фақат карточкалар сони эмас, футболчилар ва мураббийлар штабининг майдондаги хулқ-атвори ҳамда рақибларга муносабати ҳам инобатга олинади.
Натижа паст, аммо интизом юқори бўлди
Нидерландия мундиалга юқори мақсадлар билан келган бўлса-да, плей-оффнинг биринчи босқичидан ўта олмади. Марокашга қарши мағлубият жамоа ва мухлислар учун турнирнинг энг оғриқли нуқтаси бўлди.
Бироқ FIFA мукофоти Нидерландия жамоаси натижа босими остида ҳам спорт тамойилларига содиқ қолганини кўрсатди.
«Лолалар юрти» вакиллари кубок учун курашни эрта якунлади, аммо ЖЧ–2026ни энг интизомли жамоа сифатида тарк этди.
…