Нидерландия ЖЧ–2026 билан эрта хайрлашди, аммо FIFA мукофотини олди

·36·Спорт
Нидерландия ЖЧ–2026 билан эрта хайрлашди, аммо FIFA мукофотини олди

Нидерландия миллий жамоаси ЖЧ–2026да кутилган натижани кўрсата олмади ва мусобақани 1/16 финал босқичида тарк этди. Шунга қарамай, «лолалар юрти» вакиллари турнирни нуфузли эътироф билан якунлади.

FIFA Нидерландия термасини жаҳон чемпионатининг Fair Play — ҳалол ўйин мукофоти соҳиби деб эълон қилди. Жамоа мусобақа давомида интизомли ҳаракат қилиб, тўртта учрашувда атиги уч марта сариқ карточка олди.

Марокаш Нидерландияни пенальтиларда тўхтатди

Нидерландия плей-оффнинг дастлабки босқичида Марокаш миллий жамоасига қарши майдонга тушди.

Кескин кечган учрашувнинг асосий вақти 1:1 ҳисобида якунланди. Қўшимча бўлимларда ҳам жамоалар ғолибни аниқлай олмади ва баҳс пенальтилар сериясига қадар етиб борди.

11 метрлик зарбаларда Марокаш футболчилари аниқроқ ҳаракат қилиб, 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди. Шу тариқа, Нидерландиянинг жаҳон чемпионлиги учун кураши кутилганидан анча эрта якунланди.

Тўрт ўйинда атиги учта огоҳлантириш

Нидерландия футболчилари турнир давомида натижадан қатъи назар, майдонда тартибли ва эҳтиёткор ўйин намойиш этди.

Жамоа ўтказган тўртта учрашувда футболчилар бор-йўғи уч марта сариқ карточка билан жазоланди. Ушбу кўрсаткич Нидерландияга мусобақанинг ҳалол ўйин мукофотини олиб келди.

Fair Play совринини белгилашда фақат карточкалар сони эмас, футболчилар ва мураббийлар штабининг майдондаги хулқ-атвори ҳамда рақибларга муносабати ҳам инобатга олинади.

Натижа паст, аммо интизом юқори бўлди

Нидерландия мундиалга юқори мақсадлар билан келган бўлса-да, плей-оффнинг биринчи босқичидан ўта олмади. Марокашга қарши мағлубият жамоа ва мухлислар учун турнирнинг энг оғриқли нуқтаси бўлди.

Бироқ FIFA мукофоти Нидерландия жамоаси натижа босими остида ҳам спорт тамойилларига содиқ қолганини кўрсатди.

«Лолалар юрти» вакиллари кубок учун курашни эрта якунлади, аммо ЖЧ–2026ни энг интизомли жамоа сифатида тарк этди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусанов Мареска тизимига мос тушадими? «Сити»даги ўзбек юлдузининг 3 та асосий вазифасиҲусанов Мареска тизимига мос тушадими? «Сити»даги ўзбек юлдузининг 3 та асосий вазифасиБугун, 11:45Шомуродов ҳақорат ёзган мухлисга қўнғироқ қилди: «Вой, ака, шокдаман...»Шомуродов ҳақорат ёзган мухлисга қўнғироқ қилди: «Вой, ака, шокдаман...»Бугун, 11:30Дин Хёйсен Моуриньюни ҳайратда қолдирди: сабаб ЖЧ-2026даги алам...Дин Хёйсен Моуриньюни ҳайратда қолдирди: сабаб ЖЧ-2026даги алам...Бугун, 11:22Месси финалдан сўнг тан олди: Испания яхшироқ ўйнадиМесси финалдан сўнг тан олди: Испания яхшироқ ўйнадиБугун, 11:18Авлодлар алмашинуви: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ҳиссий лаҳзаАвлодлар алмашинуви: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ҳиссий лаҳзаБугун, 10:57Мартинес 11 сейв билан жаҳон чемпионатлари финали тарихини янгиладиМартинес 11 сейв билан жаҳон чемпионатлари финали тарихини янгиладиБугун, 10:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди