Бойлик тафаккурдан бошланади: фаровонлик сари 4 қадам...

·29·Жамият
Бойлик тафаккурдан бошланади: фаровонлик сари 4 қадам...

Бойликни фақат банк ҳисобидаги маблағ билан ўлчаш тўғри эмас. Ўз имкониятларини кўра билиш, оқилона қарор қабул қилиш, меҳнат натижасини қадрлаш ва келажакка ишонч билан қараш ҳам фаровон ҳаётнинг муҳим қисмидир.

Ижобий фикрлаш пулни ўз-ўзидан кўпайтирмайди. Аммо у қўрқув ва шубҳа ўрнига ҳаракат, интизом ҳамда янги имкониятларни танлашга ёрдам беради.

Фаровонлик аввал фикрлаш тарзидан бошланади

Инсон ўзини доим омадсиз, имкониятсиз ёки бойликка нолойиқ деб ҳисобласа, фойдали таклифларни ҳам пайқамаслиги мумкин. Аксинча, ўз кучига ишонган киши муаммоларни тўсиқ эмас, ечим топиш зарур бўлган вазифа сифатида қабул қилади.

Бой тафаккур деганда ҳар қандай хавфни ўйламасдан қабул қилиш эмас, балки:

  • имкониятларни холис баҳолаш;

  • пулни режали бошқариш;

  • билим ва кўникмаларга сармоя киритиш;

  • хатолардан сабоқ чиқариш тушунилади.

Шунинг учун фаровонлик сари биринчи қадам — ўзингиз ҳақингиздаги салбий қарашларни қайта кўриб чиқишдир.

Миннатдорчилик инсонда бор нарсани кўрсатади

Миннатдорчилик мавжуд муаммоларни инкор қилиш дегани эмас. У инсонга эришилган натижаларни кўриш, ўз ресурсларини англаш ва кейинги қадам учун куч топишга ёрдам беради.

Кун давомида миннатдор бўлган учта нарсани ёзиб бориш мумкин. Бу оила қўллаб-қувватлаши, саломатлик, иш, янги билим ёки кичик молиявий ютуқ бўлиши мумкин.

Бундай одат инсон диққатини доимий етишмовчилик ҳиссидан реал имкониятларга йўналтиради.

Тасдиқловчи сўзлар қандай ишлайди?

Ўзига ижобий гапларни такрорлаш кўпчиликка ишончни мустаҳкамлашда ёрдам беради. Масалан:

«Мен фаровон ҳаётга лойиқман. Пулни ҳалол меҳнат ва фойдали имкониятлар орқали топишга тайёрман. Мен молиявий қарорларим учун масъулман».

Бироқ бу иборалар амалий ҳаракатлар билан қўллаб-қувватланмаса, натижа бермайди. Тасдиқловчи сўзлар сеҳрли формула эмас — улар инсонга мақсадини эслатиб турувчи руҳий йўналишдир.

Агар «мен молиявий эркинликка эришаман» десангиз, унинг ортидан аниқ қадам келиши керак: харажатларни ёзиш, қарзларни қисқартириш, қўшимча даромад манбасини излаш ёки янги касбий кўникмани ўрганиш.

Қўрқувни аниқ режа билан алмаштиринг

Молиявий хавотир кўпинча ноаниқликдан пайдо бўлади. Инсон қанча маблағ топаётгани, қаерга сарфлаётгани ва қандай мажбуриятлари борлигини аниқ билмаса, вазият назоратдан чиққандек туюлади.

Оддий режа эса бу ҳисни камайтириши мумкин:

  1. Ойлик даромад ва харажатларни ҳисобланг.

  2. Ортиқча сарфларни аниқланг.

  3. Кичик бўлса ҳам жамғарма мақсадини белгиланг.

  4. Даромадни ошириш учун битта амалий йўл танланг.

Катта натижа кўпинча бир мартаги кескин қарордан эмас, ҳар куни такрорланадиган кичик одатлардан шаклланади.

Ҳақиқий бойлик ҳаракат билан яратилади

Ўзингизни фаровон ҳаётда тасаввур қилиш илҳом бериши мумкин. Лекин муваффақиятни фақат «Коинот барака юборади» деган ишончга боғлаб қўйиш етарли эмас.

Ишонч йўналиш беради, билим тўғри қарор қабул қилишга ёрдам беради, интизом эса мақсадга олиб боради. Молиявий эркинлик сари саёҳат ҳам айнан шу учликдан бошланади.

Бойликка лойиқ эканингизга ишонинг, аммо уни кутиб ўтирманг. Имкониятларни изланг, ҳалол меҳнат қилинг ва ҳар куни келажакдаги фаровон ҳаётингиз учун битта бўлса ҳам аниқ қадам ташланг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нукусда фирибгардан жиноий жарима ундирилдиНукусда фирибгардан жиноий жарима ундирилдиБугун, 11:13Элдор Шомуродов ўзини ҳақорат қилган мухлисига жойида жавоб қайтарди (видео)Элдор Шомуродов ўзини ҳақорат қилган мухлисига жойида жавоб қайтарди (видео)Бугун, 00:33Эркак масъулиятдан қочса, оилада нима ўзгаради?Эркак масъулиятдан қочса, оилада нима ўзгаради?Кеча, 22:15Тўйига етти кун қолган йигит героин билан ушландиТўйига етти кун қолган йигит героин билан ушландиКеча, 19:09Жавоҳир ва Бибисора Англия–Франция баҳсида (видео)Жавоҳир ва Бибисора Англия–Франция баҳсида (видео)Кеча, 15:25Россиядан Ўзбекистонга юборилган шоколадлар орасига яширилган наркотик чегарада фош этилдиРоссиядан Ўзбекистонга юборилган шоколадлар орасига яширилган наркотик чегарада фош этилдиКеча, 14:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди