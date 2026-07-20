Дин Хёйсен Моуриньюни ҳайратда қолдирди: сабаб ЖЧ-2026даги алам...
“Реал” марказий ҳимоячиси Дин Хёйсен янги бош мураббий Жозе Моуриньюнинг эътиборини илк машғулотлардаёқ ўзига қаратди. Испания терма жамоасининг ЖЧ–2026 қайдномасидан четда қолган 21 ёшли футболчи таътил даврида ҳам тинимсиз меҳнат қилиб, мавсумолди йиғинига юқори жисмоний тайёргарликда қайтган.
Diario AS маълумотига кўра, Моуринью ҳимоячининг ҳолати ва машғулотлардаги муносабатидан катта таассурот олган. Хёйсен эса янги мураббий қўл остида ўзини қайтадан исботлашга қатъий бел боғлаган.
Жаҳон чемпионатидан четда қолиш унга қаттиқ таъсир қилди
Хёйсен Испания миллий жамоасининг 2026 йилги жаҳон чемпионати учун таркибига киритилмаган. Манбага кўра, бу қарор футболчини қаттиқ ранжитган, бироқ у тушкунликка тушиш ўрнига вазиятдан қўшимча мотивация сифатида фойдаланган.
Ёш ҳимоячи таътил пайтида ҳам шахсий дастур асосида машғулот ўтказиб, жисмоний ҳолатини яхшилашга катта эътибор қаратган. Натижада у “Реал”нинг мавсумолди йиғинига кўплаб жамоадошларидан тайёрроқ ҳолда етиб келган.
Моуринью учун эса футболчининг нафақат жисмоний кўрсаткичлари, балки ўзини кўрсатишга бўлган иштиёқи ҳам муҳим аҳамият касб этган.
Моуринью биринчи кунларданоқ уни кузатмоқда
Португалиялик мутахассис одатда ҳимоячилардан интизом, жисмоний тайёргарлик ва тактик топшириқларни аниқ бажаришни талаб қилади. Хёйсеннинг машғулотлардаги ҳаракатлари шу талабларга мос келгани айтилмоқда.
21 ёшли футболчи марказий ҳимояда асосий таркиб учун курашиш ниятида. Унинг ёши, бўйи ва тўп билан ишлаш қобилияти Моуринью қурмоқчи бўлган янги тизимда муҳим устунликка айланиши мумкин.
Бироқ юқори таассурот қолдиришнинг ўзи етарли эмас. Хёйсен мавсум давомида барқарор ўйин кўрсатиши ва катта учрашувларда ишончли ҳаракат қилиши керак бўлади.
Илк мавсумидан ўзи ҳам қониқмаган
Хёйсен “Реал”даги биринчи мавсумини кутилган даражада ўтказа олмаганини яхши англаб турибди. Айрим учрашувлардаги хатолар ва барқарорлик етишмаслиги унинг асосий таркибдаги ўрнига таъсир қилган.
Шу сабаб янги мураббийнинг келиши футболчи учун янги имконият сифатида қаралмоқда. Моуринью аввалги натижалардан кўра, мавсумолди тайёргарлиги ва ҳозирги ҳолатга кўпроқ баҳо бериши мумкин.
Хёйсеннинг мақсади аниқ: клубдаги мавқеини мустаҳкамлаш, асосий таркибдан жой олиш ва келажакда Испания миллий жамоасига қайтиш.
“Реал” унга узоқ муддатли ишонч билдирган
Дин Хёйсен ўтган йили Англиянинг “Борнмут” клубидан Мадрид жамоасига кўчиб ўтган эди. Унинг “Реал” билан амалдаги шартномаси 2030 йилгача мўлжалланган.
Бу мадридликлар ёш ҳимоячини узоқ муддатли лойиҳанинг бир қисми сифатида кўраётганини англатади. Энди футболчининг вазифаси клуб ишончини майдондаги ўйини билан оқлашдан иборат.
ЖЧ–2026 қайдномасидан четда қолиш Хёйсен учун оғир зарба бўлди. Аммо айнан шу алам уни янада кўпроқ ишлашга ундади. Моуриньюнинг дастлабки таассуроти ижобий — энди ёш ҳимоячи бу ишончни расмий ўйинларда ҳам тасдиқлаши керак.
…