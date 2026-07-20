Дин Хёйсен Моуриньюни ҳайратда қолдирди: сабаб ЖЧ-2026даги алам...

·15·Спорт
Дин Хёйсен Моуриньюни ҳайратда қолдирди: сабаб ЖЧ-2026даги алам...

“Реал” марказий ҳимоячиси Дин Хёйсен янги бош мураббий Жозе Моуриньюнинг эътиборини илк машғулотлардаёқ ўзига қаратди. Испания терма жамоасининг ЖЧ–2026 қайдномасидан четда қолган 21 ёшли футболчи таътил даврида ҳам тинимсиз меҳнат қилиб, мавсумолди йиғинига юқори жисмоний тайёргарликда қайтган.

Diario AS маълумотига кўра, Моуринью ҳимоячининг ҳолати ва машғулотлардаги муносабатидан катта таассурот олган. Хёйсен эса янги мураббий қўл остида ўзини қайтадан исботлашга қатъий бел боғлаган.

Жаҳон чемпионатидан четда қолиш унга қаттиқ таъсир қилди

Хёйсен Испания миллий жамоасининг 2026 йилги жаҳон чемпионати учун таркибига киритилмаган. Манбага кўра, бу қарор футболчини қаттиқ ранжитган, бироқ у тушкунликка тушиш ўрнига вазиятдан қўшимча мотивация сифатида фойдаланган.

Ёш ҳимоячи таътил пайтида ҳам шахсий дастур асосида машғулот ўтказиб, жисмоний ҳолатини яхшилашга катта эътибор қаратган. Натижада у “Реал”нинг мавсумолди йиғинига кўплаб жамоадошларидан тайёрроқ ҳолда етиб келган.

Моуринью учун эса футболчининг нафақат жисмоний кўрсаткичлари, балки ўзини кўрсатишга бўлган иштиёқи ҳам муҳим аҳамият касб этган.

Моуринью биринчи кунларданоқ уни кузатмоқда

Португалиялик мутахассис одатда ҳимоячилардан интизом, жисмоний тайёргарлик ва тактик топшириқларни аниқ бажаришни талаб қилади. Хёйсеннинг машғулотлардаги ҳаракатлари шу талабларга мос келгани айтилмоқда.

21 ёшли футболчи марказий ҳимояда асосий таркиб учун курашиш ниятида. Унинг ёши, бўйи ва тўп билан ишлаш қобилияти Моуринью қурмоқчи бўлган янги тизимда муҳим устунликка айланиши мумкин.

Бироқ юқори таассурот қолдиришнинг ўзи етарли эмас. Хёйсен мавсум давомида барқарор ўйин кўрсатиши ва катта учрашувларда ишончли ҳаракат қилиши керак бўлади.

Илк мавсумидан ўзи ҳам қониқмаган

Хёйсен “Реал”даги биринчи мавсумини кутилган даражада ўтказа олмаганини яхши англаб турибди. Айрим учрашувлардаги хатолар ва барқарорлик етишмаслиги унинг асосий таркибдаги ўрнига таъсир қилган.

Шу сабаб янги мураббийнинг келиши футболчи учун янги имконият сифатида қаралмоқда. Моуринью аввалги натижалардан кўра, мавсумолди тайёргарлиги ва ҳозирги ҳолатга кўпроқ баҳо бериши мумкин.

Хёйсеннинг мақсади аниқ: клубдаги мавқеини мустаҳкамлаш, асосий таркибдан жой олиш ва келажакда Испания миллий жамоасига қайтиш.

“Реал” унга узоқ муддатли ишонч билдирган

Дин Хёйсен ўтган йили Англиянинг “Борнмут” клубидан Мадрид жамоасига кўчиб ўтган эди. Унинг “Реал” билан амалдаги шартномаси 2030 йилгача мўлжалланган.

Бу мадридликлар ёш ҳимоячини узоқ муддатли лойиҳанинг бир қисми сифатида кўраётганини англатади. Энди футболчининг вазифаси клуб ишончини майдондаги ўйини билан оқлашдан иборат.

ЖЧ–2026 қайдномасидан четда қолиш Хёйсен учун оғир зарба бўлди. Аммо айнан шу алам уни янада кўпроқ ишлашга ундади. Моуриньюнинг дастлабки таассуроти ижобий — энди ёш ҳимоячи бу ишончни расмий ўйинларда ҳам тасдиқлаши керак.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шомуродов ҳақорат ёзган мухлисга қўнғироқ қилди: «Вой, ака, шокдаман...»Шомуродов ҳақорат ёзган мухлисга қўнғироқ қилди: «Вой, ака, шокдаман...»Бугун, 11:30Месси финалдан сўнг тан олди: Испания яхшироқ ўйнадиМесси финалдан сўнг тан олди: Испания яхшироқ ўйнадиБугун, 11:18Нидерландия ЖЧ–2026 билан эрта хайрлашди, аммо FIFA мукофотини олдиНидерландия ЖЧ–2026 билан эрта хайрлашди, аммо FIFA мукофотини олдиБугун, 11:17Авлодлар алмашинуви: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ҳиссий лаҳзаАвлодлар алмашинуви: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ҳиссий лаҳзаБугун, 10:57Мартинес 11 сейв билан жаҳон чемпионатлари финали тарихини янгиладиМартинес 11 сейв билан жаҳон чемпионатлари финали тарихини янгиладиБугун, 10:53Ямал «Олтин тўп» пойгасида кескин олдинга чиқдиЯмал «Олтин тўп» пойгасида кескин олдинга чиқдиБугун, 10:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди