Саудия Умра зиёратчилари учун муҳим янгиликни эълон қилди

·1·Дунё
Саудия Умра зиёратчилари учун муҳим янгиликни эълон қилди

Саудия Арабистони Ҳаж ва Умра вазирлиги Умра зиёратини амалга оширишни режалаштираётганлар учун муҳим янгиликни эълон қилди. Мамлакатда энди бир йил муддатга амал қиладиган кўп марталик Умра визаси жорий этилди. Янги тартиб зиёратчиларга Саудия Арабистонига бир неча марта кириш ва сафарларни янада қулай режалаштириш имконини беради.

Янги қоидаларга кўра, мазкур виза берилган санадан бошлаб 365 кун давомида амал қилади. Виза эгалари ушбу муддат ичида Саудия Арабистонига бир неча бор кириши мумкин бўлиб, мамлакатда умумий ҳисобда 90 кунгача қолиш ҳуқуқига эга бўлади.

Саудия матбуот агентлиги (SPA) маълум қилишича, мазкур ташаббус мамлакатнинг Saudi Vision 2030 стратегияси ҳамда Зиёратчилар тажрибаси дастури доирасида амалга оширилмоқда. Лойиҳанинг асосий мақсади зиёратчилар учун янада қулай шарт-шароит яратиш, хизматлар сифатини ошириш ва рақамли хизматлардан фойдаланиш имкониятларини кенгайтиришдан иборат.

Янги тартибга мувофиқ, ҳар бир сафар олдидан зиёратчилар Nusuk платформаси орқали тасдиқланган хизмат кўрсатувчи ташкилотдан хизматлар пакетини харид қилиши лозим. Шунингдек, Умра зиёратини амалга ошириш учун Nusuk мобил иловаси орқали махсус рухсатнома расмийлаштирилиши шарт.

Вазирликнинг маълум қилишича, виза ҳар бир ташрифдан сўнг, мамлакат тарк этилганда вақтинча тўхтатилади. Кейинги сафар учун белгиланган талаблар бажарилгач, у яна автоматик равишда фаоллаштирилади.

Айни пайтда мазкур виза Ҳаж мавсуми даврида — Зулқаъда ойининг биринчи кунидан Зулҳижжа ойининг 13-кунигача амал қилмайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кореялик олимлар 10 сонияда ўзи кийиладиган кийим яратдиКореялик олимлар 10 сонияда ўзи кийиладиган кийим яратдиБугун, 17:37Россияда яна бир физик олим давлатга хиёнатда айбландиРоссияда яна бир физик олим давлатга хиёнатда айбландиБугун, 14:58Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлдиЛамин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлдиБугун, 14:53Сунъий интеллектли кўзойнак имтиҳонда илк жиноий ишга сабаб бўлдиСунъий интеллектли кўзойнак имтиҳонда илк жиноий ишга сабаб бўлдиБугун, 14:11ЖЧ финалида интернет юлдузига айланган болакай: Ламин Ямал 3 ёшли укаси билан! (видео)ЖЧ финалида интернет юлдузига айланган болакай: Ламин Ямал 3 ёшли укаси билан! (видео)Бугун, 13:24Қора денгизда фожиа: Россия дон ортиб кетаётган кемага зарба берди...Қора денгизда фожиа: Россия дон ортиб кетаётган кемага зарба берди...Бугун, 12:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди