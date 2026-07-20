Эрлинг Холанд Манчестер Сити билан хайрлашадими? Собиқ ҳимоячи кутилмаган прогноз берди

·0·Спорт
Эрлинг Холанд Манчестер Сити билан хайрлашадими? Собиқ ҳимоячи кутилмаган прогноз берди

Англия Премер-лигасининг сўнгги йиллардаги энг ёрқин юлдузи Эрлинг Холанднинг келажаги борасидаги баҳслар яна авж олмоқда. Манчестер Сити билан 2034-йилга қадар шартнома имзолаган бўлса-да, норвегиялик тўпурарнинг Этиҳад Стадиумда ўн йил қолиши кўпчиликда шубҳа уйғотмоқда. Жамоанинг собиқ ҳимоячиси Жолеон Лескотт ушбу масала бўйича ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрига берган интервюсида Лескотт Эрлинг Холанднинг амалдаги шартномаси якунига қадар Манчестерда қолишига ишонмаслигини таъкидлади. Гарчи ҳужумчи ҳозирда жамоада бахтли бўлса-да, футбол оламидаги ўзгарувчанлик ва Реал Мадрид каби грандларнинг қизиқиши вазиятни исталган вақтда ўзгартириб юбориши мумкин. Шу билан бирга, ҳар қандай харидор учун трансфер нархи астрономик даражада бўлиши ҳақида огоҳлантириш берилди.

Реал Мадрид ва Галактико лойиҳаси

Испания матбуотида Реал Мадрид президенти Флорентино Перез Эрлинг Холандни ўзининг навбатдаги катта лойиҳаси сифатида кўраётгани ҳақида хабарлар тез-тез тарқалади. Футболчининг отаси Алф Инге Холанд ҳам ўғлининг Манчестер Сити билан шартномаси борлигини тасдиқласа-да, Мадрид клубида ўйнаш ҳар бир футболчининг орзуси эканлигини яширмаган. Бу эса трансфер миш-мишларига янада мой сепмоқда.

Ҳозирда 26 ёшга яқинлашиб қолган Эрлинг Холанд ўз фаолиятининг энг гуллаган даврини ўтказмоқда. У Манчестер Сити сафида 198 та ўйинда майдонга тушиб, 162 та гол уришга муваффақ бўлди. Бу кўрсаткич уни жаҳоннинг энг хавфли ҳужумчисига айлантирди. Айниқса, Норвегия терма жамоасини 1998-йилдан буён илк бор 2026-йилги Жаҳон чемпионатига олиб чиққани унинг нуфузини янада оширди.

Янги мураббий ва келажак режалари

Манчестер Сити ҳозирда ўтиш даврини бошдан кечирмоқда. Пеп Гуардиола кетганидан сўнг, жамоани Энзо Мареска қабул қилиб олди. Бундай шароитда клуб раҳбарияти Эрлинг Холанд каби етакчиларни сақлаб қолишга ҳаракат қилади. Лескоттнинг фикрича, ҳужумчи яқин йилларда жамоани тарк этмайди, бироқ 8 йиллик муддатни тўлиқ ўтаб бериши ҳам ҳақиқатдан йироқ.

Манчестер Сити таркибида Премер-лига, Чемпионлар лигаси ва Англия кубогини қўлга киритган Эрлинг Холанд учун Англияда забт этилмаган чўққи деярли қолмади. Бу эса уни янги чақириқлар излашга ундаши мумкин. Агар трансфер амалга ошадиган бўлса, бу футбол тарихидаги энг қиммат шартномалардан бири бўлиши кутилмоқда. Ҳозирча эса мухлислар унинг Премер-лигадаги голлари ва рекордларидан баҳраманд бўлишда давом этадилар.

Эрлинг ХоландМанчестер СитиРеал МадридТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал учун навбатдаги мақсад: Микел Артета жамоаси энди Чемпионлар лигасини кўзламоқдаАрсенал учун навбатдаги мақсад: Микел Артета жамоаси энди Чемпионлар лигасини кўзламоқдаБугун, 16:56Манчестер Юнайтед Тоттенхем иқтидорини 8 миллион фунт эвазига сотиб олдиМанчестер Юнайтед Тоттенхем иқтидорини 8 миллион фунт эвазига сотиб олдиБугун, 16:31Неймар Мессининг кўз ёшларини кўриб, жуда қаттиқ сиқилди...Неймар Мессининг кўз ёшларини кўриб, жуда қаттиқ сиқилди...Бугун, 16:19Ҳусанов Мареска тизимига мос тушадими? «Сити»даги ўзбек юлдузининг 3 та асосий вазифасиҲусанов Мареска тизимига мос тушадими? «Сити»даги ўзбек юлдузининг 3 та асосий вазифасиБугун, 16:16ЖЧ-2026. Испания Аргентинани қандай мағлуб этди? (қисқача видеошарҳ)ЖЧ-2026. Испания Аргентинани қандай мағлуб этди? (қисқача видеошарҳ)Бугун, 16:14ФИФА рейтингида янги етакчи: Испания Аргентинани тахтдан туширдиФИФА рейтингида янги етакчи: Испания Аргентинани тахтдан туширдиБугун, 16:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди