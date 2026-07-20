Эрлинг Холанд Манчестер Сити билан хайрлашадими? Собиқ ҳимоячи кутилмаган прогноз берди
Англия Премер-лигасининг сўнгги йиллардаги энг ёрқин юлдузи Эрлинг Холанднинг келажаги борасидаги баҳслар яна авж олмоқда. Манчестер Сити билан 2034-йилга қадар шартнома имзолаган бўлса-да, норвегиялик тўпурарнинг Этиҳад Стадиумда ўн йил қолиши кўпчиликда шубҳа уйғотмоқда. Жамоанинг собиқ ҳимоячиси Жолеон Лескотт ушбу масала бўйича ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрига берган интервюсида Лескотт Эрлинг Холанднинг амалдаги шартномаси якунига қадар Манчестерда қолишига ишонмаслигини таъкидлади. Гарчи ҳужумчи ҳозирда жамоада бахтли бўлса-да, футбол оламидаги ўзгарувчанлик ва Реал Мадрид каби грандларнинг қизиқиши вазиятни исталган вақтда ўзгартириб юбориши мумкин. Шу билан бирга, ҳар қандай харидор учун трансфер нархи астрономик даражада бўлиши ҳақида огоҳлантириш берилди.
Реал Мадрид ва Галактико лойиҳасиИспания матбуотида Реал Мадрид президенти Флорентино Перез Эрлинг Холандни ўзининг навбатдаги катта лойиҳаси сифатида кўраётгани ҳақида хабарлар тез-тез тарқалади. Футболчининг отаси Алф Инге Холанд ҳам ўғлининг Манчестер Сити билан шартномаси борлигини тасдиқласа-да, Мадрид клубида ўйнаш ҳар бир футболчининг орзуси эканлигини яширмаган. Бу эса трансфер миш-мишларига янада мой сепмоқда.
Ҳозирда 26 ёшга яқинлашиб қолган Эрлинг Холанд ўз фаолиятининг энг гуллаган даврини ўтказмоқда. У Манчестер Сити сафида 198 та ўйинда майдонга тушиб, 162 та гол уришга муваффақ бўлди. Бу кўрсаткич уни жаҳоннинг энг хавфли ҳужумчисига айлантирди. Айниқса, Норвегия терма жамоасини 1998-йилдан буён илк бор 2026-йилги Жаҳон чемпионатига олиб чиққани унинг нуфузини янада оширди.
Янги мураббий ва келажак режалариМанчестер Сити ҳозирда ўтиш даврини бошдан кечирмоқда. Пеп Гуардиола кетганидан сўнг, жамоани Энзо Мареска қабул қилиб олди. Бундай шароитда клуб раҳбарияти Эрлинг Холанд каби етакчиларни сақлаб қолишга ҳаракат қилади. Лескоттнинг фикрича, ҳужумчи яқин йилларда жамоани тарк этмайди, бироқ 8 йиллик муддатни тўлиқ ўтаб бериши ҳам ҳақиқатдан йироқ.
Манчестер Сити таркибида Премер-лига, Чемпионлар лигаси ва Англия кубогини қўлга киритган Эрлинг Холанд учун Англияда забт этилмаган чўққи деярли қолмади. Бу эса уни янги чақириқлар излашга ундаши мумкин. Агар трансфер амалга ошадиган бўлса, бу футбол тарихидаги энг қиммат шартномалардан бири бўлиши кутилмоқда. Ҳозирча эса мухлислар унинг Премер-лигадаги голлари ва рекордларидан баҳраманд бўлишда давом этадилар.
…