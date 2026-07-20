Жиззахда 3106 та сохта чек орқали 1,9 млрд сўмлик фирибгарлик фош этилди

·0·Ўзбекистон
Жиззахда 3106 та сохта чек орқали 1,9 млрд сўмлик фирибгарлик фош этилди

Жиззах вилоятида сохта харид чекларини расмийлаштириб, давлат бюджетидан 1,9 млрд сўм «кешбэк» маблағини ноқонуний ўзлаштириш билан боғлиқ ҳолат фош этилди. Тергов маълумотларига кўра, гумонланувчилар амалда сотилмаган миллиардлаб сўмлик маҳсулотларни сотилган қилиб кўрсатган.

Ҳолат юзасидан бир неча шахсга нисбатан жиноят иши қўзғатилди. Ҳозирча иш бўйича якуний суд қарори чиқарилмаган ва тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

16,6 млрд сўмлик сохта савдо кўрсатилган

Бош прокуратура ҳузуридаги Департаментнинг Жиззах вилояти бошқармаси ўтказган терговга қадар текширувда фуқаролар Р.А. ва Т.Ш., шунингдек, B.R. ҳамда A.A. МЧЖларнинг масъул шахслари ўзаро тил бириктиргани аниқланган.

Дастлабки маълумотларга кўра, улар гўёки жами 16,6 млрд сўмлик маҳсулотлар етказиб берилгани ҳақида сохта маълумотларни расмийлаштирган.

Шундан кейин назорат-касса машиналари орқали маҳсулотлар реализация қилингани тўғрисида сохта киримлар амалга оширилган.

Минглаб харид чеки шакллантирилган

Текширув давомида ушбу операциялар асосида жами 3 минг 106 та харид чеки шакллантирилгани маълум бўлган.

Мазкур чеклар оддий харидларни тасдиқлаш учун эмас, давлат томонидан ажратиладиган «кешбэк» маблағларини олиш мақсадида қўллангани айтилмоқда.

Тергов версиясига кўра, чеклар ижтимоий ҳимоя реестрига киритилган фуқаролар номига Soliq Mobile иловаси орқали рўйхатдан ўтказилган.

Бюджетдан 1,9 млрд сўм чиқарилган

Сохта харид маълумотлари асосида фуқаролар номига «кешбэк» маблағлари расмийлаштирилган. Оқибатда давлат бюджети ҳисобидан жами 1,9 млрд сўм маблағ ўзлаштириш ва растрата қилиш йўли билан талон-торож қилингани тахмин қилинмоқда.

Мазкур маблағлар аслида ижтимоий ҳимояга муҳтож фуқароларнинг қонуний харидларини қўллаб-қувватлаш учун мўлжалланган тизим орқали олинган.

Ҳолатда фуқароларнинг шахсий маълумотларидан қандай фойдаланилгани ва улар бу жараёндан хабардор бўлган-бўлмагани тергов давомида аниқланиши кутилмоқда.

Қайси моддалар бўйича иш очилди?

Мазкур ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг икки моддаси билан жиноят иши қўзғатилган:

  • 167-модда — ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш;

  • 228-модда — ҳужжатлар, муҳрлар, штамплар ва бланкаларни қалбакилаштириш ёки улардан фойдаланиш.

Тергов органлари сохта чекларни шакллантиришда иштирок этган шахслар доираси, маблағларнинг кейинги ҳаракати ва етказилган зарарни қоплаш имкониятларини ўрганмоқда.

Тергов давом этмоқда

Ҳозирда жиноят иши бўйича тергов ҳаракатлари олиб бориляпти. Гумонланувчиларнинг айби фақат суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан тасдиқланади.

Жиззахда аниқланган ушбу ҳолат рақамли «кешбэк» тизимларида сохта савдолар ва бошқалар номидан чек расмийлаштириш хавфига қарши назоратни кучайтириш зарурлигини яна бир бор кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самарқандда қадимий ҳукмдорлар саройи излари топилдиСамарқандда қадимий ҳукмдорлар саройи излари топилдиБугун, 17:05776 та давлат стипендияси ажратилди: 187 таси Президентники776 та давлат стипендияси ажратилди: 187 таси ПрезидентникиБугун, 12:57Кутилмаган ўзгариш: эртадан Ўзбекистонда ҳарорат пасаядиКутилмаган ўзгариш: эртадан Ўзбекистонда ҳарорат пасаядиБугун, 12:08Ҳокимнинг ер бўйича қарори чекланади: янги тартиб нима беради?Ҳокимнинг ер бўйича қарори чекланади: янги тартиб нима беради?Бугун, 00:20Ўзбекистонда электр истеъмоли бўйича навбатдаги рекорд янгиландиЎзбекистонда электр истеъмоли бўйича навбатдаги рекорд янгиландиКеча, 20:05Ўзбекистонлик ўқувчилар халқаро кимё олимпиадасида 4 та медални қўлга киритдиЎзбекистонлик ўқувчилар халқаро кимё олимпиадасида 4 та медални қўлга киритдиКеча, 16:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди