Жиззахда 3106 та сохта чек орқали 1,9 млрд сўмлик фирибгарлик фош этилди
Жиззах вилоятида сохта харид чекларини расмийлаштириб, давлат бюджетидан 1,9 млрд сўм «кешбэк» маблағини ноқонуний ўзлаштириш билан боғлиқ ҳолат фош этилди. Тергов маълумотларига кўра, гумонланувчилар амалда сотилмаган миллиардлаб сўмлик маҳсулотларни сотилган қилиб кўрсатган.
Ҳолат юзасидан бир неча шахсга нисбатан жиноят иши қўзғатилди. Ҳозирча иш бўйича якуний суд қарори чиқарилмаган ва тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
16,6 млрд сўмлик сохта савдо кўрсатилган
Бош прокуратура ҳузуридаги Департаментнинг Жиззах вилояти бошқармаси ўтказган терговга қадар текширувда фуқаролар Р.А. ва Т.Ш., шунингдек, B.R. ҳамда A.A. МЧЖларнинг масъул шахслари ўзаро тил бириктиргани аниқланган.
Дастлабки маълумотларга кўра, улар гўёки жами 16,6 млрд сўмлик маҳсулотлар етказиб берилгани ҳақида сохта маълумотларни расмийлаштирган.
Шундан кейин назорат-касса машиналари орқали маҳсулотлар реализация қилингани тўғрисида сохта киримлар амалга оширилган.
Минглаб харид чеки шакллантирилган
Текширув давомида ушбу операциялар асосида жами 3 минг 106 та харид чеки шакллантирилгани маълум бўлган.
Мазкур чеклар оддий харидларни тасдиқлаш учун эмас, давлат томонидан ажратиладиган «кешбэк» маблағларини олиш мақсадида қўллангани айтилмоқда.
Тергов версиясига кўра, чеклар ижтимоий ҳимоя реестрига киритилган фуқаролар номига Soliq Mobile иловаси орқали рўйхатдан ўтказилган.
Бюджетдан 1,9 млрд сўм чиқарилган
Сохта харид маълумотлари асосида фуқаролар номига «кешбэк» маблағлари расмийлаштирилган. Оқибатда давлат бюджети ҳисобидан жами 1,9 млрд сўм маблағ ўзлаштириш ва растрата қилиш йўли билан талон-торож қилингани тахмин қилинмоқда.
Мазкур маблағлар аслида ижтимоий ҳимояга муҳтож фуқароларнинг қонуний харидларини қўллаб-қувватлаш учун мўлжалланган тизим орқали олинган.
Ҳолатда фуқароларнинг шахсий маълумотларидан қандай фойдаланилгани ва улар бу жараёндан хабардор бўлган-бўлмагани тергов давомида аниқланиши кутилмоқда.
Қайси моддалар бўйича иш очилди?
Мазкур ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг икки моддаси билан жиноят иши қўзғатилган:
167-модда — ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш;
228-модда — ҳужжатлар, муҳрлар, штамплар ва бланкаларни қалбакилаштириш ёки улардан фойдаланиш.
Тергов органлари сохта чекларни шакллантиришда иштирок этган шахслар доираси, маблағларнинг кейинги ҳаракати ва етказилган зарарни қоплаш имкониятларини ўрганмоқда.
Тергов давом этмоқда
Ҳозирда жиноят иши бўйича тергов ҳаракатлари олиб бориляпти. Гумонланувчиларнинг айби фақат суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан тасдиқланади.
Жиззахда аниқланган ушбу ҳолат рақамли «кешбэк» тизимларида сохта савдолар ва бошқалар номидан чек расмийлаштириш хавфига қарши назоратни кучайтириш зарурлигини яна бир бор кўрсатди.
…