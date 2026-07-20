Арсенал трансфер бозорида кутилмаган юриш қилди: Ян Диоманде учун 120 миллион евро

·41·Спорт
Арсенал трансфер бозорида кутилмаган юриш қилди: Ян Диоманде учун 120 миллион евро

Лондоннинг Арсенал клуби ёзги трансфер ойнасида ўз стратегиясини кескин ўзгартиришга мажбур бўлди. "Канонирлар" узоқ вақт давомида асосий нишон сифатида кўрилган Морган Роджерс пойгасида Челси жамоасига имкониятни бой бергач, бор эътиборини РБ Леипзиг юлдузи Ян Диомандега қаратди. Бу трансфер нафақат Лондон клублари ўртасидаги рақобатни, балки Европа футболидаги нарх-наво мувозанатини ҳам ўзгартириб юбориши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Микел Артета жамоаси Астон Вилла ҳужумчиси Морган Роджерсни қўлга киритишга жуда яқин эди, бироқ Челси кутилмаганда 117 миллион фунт стерлинглик рекорд сумма эвазига футболчини ўз сафига қўшиб олди. Ушбу муваффақиятсизликдан сўнг, Арсенал раҳбарияти ҳужум чизиғини кучайтириш учун янги номларни кўриб чиқишни бошлади. Таниқли инсайдер Fabrizio Romano маълумотига кўра, Лондон клуби аллақачон Ян Диоманденинг агентлари билан алоқага чиққан.

Ян Диоманде айни дамда Европанинг энг иқтидорли ёш футболчиларидан бири ҳисобланади. Кот-дъИвуар терма жамоаси аъзоси бўлган 19 ёшли вингер Бундеслига доирасида кўрсатган ёрқин ўйинлари билан кўплаб грандлар эътиборини тортган. Бироқ, РБ Леипзиг ўзининг энг қимматли активини арзон нархга қўйиб юбормоқчи эмас. Немис клуби футболчи учун камида 120 миллион евро (тахминан 102 миллион фунт) талаб қилмоқда.

Рақобат кучли: Ливерпул ва PSJ ҳам пойгада

Арсенал учун бу трансферни амалга ошириш осон кечмайди. Сабаби, Диоманде учун курашда Ливерпул ва Пари Сен-Жермен (PSJ) каби жамоалар аллақачон анча илгарилаб кетган. Айниқса, Париж клуби футболчи билан шахсий шартнома шартларини келишиб олгани айтилмоқда. Ливерпул эса Диомандени ўзининг қариб бораётган ҳужум чизиғига муносиб ўринбосар сифатида кўрмоқда.

Fabrizio Romano ўзининг YouTube каналида вазиятга қуйидагича изоҳ берди: "Арсенал сўнгги бир неча кун ичида Диоманденинг агентлари билан боғланиб, битимга киришиш имкониятларини ўрганди. Морган Роджерсни бой бериш улар учун катта зарба бўлди, чунки у жамоанинг биринчи рақамли нишони эди. Энди улар бозордаги вазиятга қараб тезкор қарорлар қабул қилишлари шарт".

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу трансферлар занжири қизиқарли кечиши аниқ. Арсенал каби жамоаларнинг бундай йирик суммалар сарфлашга тайёрлиги, келгуси мавсумда Англия Премер-лигасидаги рақобат янада шиддатли бўлишидан далолат беради. Агар Диоманде Лондонга кўчиб ўтса, у клуб тарихидаги энг қиммат трансферлардан бирига айланиши мумкин.

Ҳозирча PSJ музокараларда устунликка эга бўлиб турибди, бироқ Арсеналнинг аралашуви воқеалар ривожини ўзгартириб юбориши ҳеч гап эмас. Микел Артета ёш ва тезкор вингер ёрдамида жамоанинг ҳужум салоҳиятини янги босқичга олиб чиқишни мақсад қилган. Трансфер ойнасининг якунига қадар ушбу "учбурчак" рақобат қандай ечим топиши барча футбол жамоатчилиги диққат марказида бўлади.

АрсеналТрансферЯн ДиомандеАнглия Премер-лигасиФутбол Янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал таркибида катта ўзгаришлар: Габриел Жесус кетиши ва Хулиан Альварес трансфериАрсенал таркибида катта ўзгаришлар: Габриел Жесус кетиши ва Хулиан Альварес трансфериБугун, 18:59Эрлинг Холанд Манчестер Сити билан хайрлашадими? Собиқ ҳимоячи кутилмаган прогноз бердиЭрлинг Холанд Манчестер Сити билан хайрлашадими? Собиқ ҳимоячи кутилмаган прогноз бердиБугун, 17:57Арсенал учун навбатдаги мақсад: Микел Артета жамоаси энди Чемпионлар лигасини кўзламоқдаАрсенал учун навбатдаги мақсад: Микел Артета жамоаси энди Чемпионлар лигасини кўзламоқдаБугун, 16:56Манчестер Юнайтед Тоттенхем иқтидорини 8 миллион фунт эвазига сотиб олдиМанчестер Юнайтед Тоттенхем иқтидорини 8 миллион фунт эвазига сотиб олдиБугун, 16:31Неймар Мессининг кўз ёшларини кўриб, жуда қаттиқ сиқилди...Неймар Мессининг кўз ёшларини кўриб, жуда қаттиқ сиқилди...Бугун, 16:19Ҳусанов Мареска тизимига мос тушадими? «Сити»даги ўзбек юлдузининг 3 та асосий вазифасиҲусанов Мареска тизимига мос тушадими? «Сити»даги ўзбек юлдузининг 3 та асосий вазифасиБугун, 16:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди