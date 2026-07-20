Арсенал трансфер бозорида кутилмаган юриш қилди: Ян Диоманде учун 120 миллион евро
Лондоннинг Арсенал клуби ёзги трансфер ойнасида ўз стратегиясини кескин ўзгартиришга мажбур бўлди. "Канонирлар" узоқ вақт давомида асосий нишон сифатида кўрилган Морган Роджерс пойгасида Челси жамоасига имкониятни бой бергач, бор эътиборини РБ Леипзиг юлдузи Ян Диомандега қаратди. Бу трансфер нафақат Лондон клублари ўртасидаги рақобатни, балки Европа футболидаги нарх-наво мувозанатини ҳам ўзгартириб юбориши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Микел Артета жамоаси Астон Вилла ҳужумчиси Морган Роджерсни қўлга киритишга жуда яқин эди, бироқ Челси кутилмаганда 117 миллион фунт стерлинглик рекорд сумма эвазига футболчини ўз сафига қўшиб олди. Ушбу муваффақиятсизликдан сўнг, Арсенал раҳбарияти ҳужум чизиғини кучайтириш учун янги номларни кўриб чиқишни бошлади. Таниқли инсайдер Fabrizio Romano маълумотига кўра, Лондон клуби аллақачон Ян Диоманденинг агентлари билан алоқага чиққан.
Ян Диоманде айни дамда Европанинг энг иқтидорли ёш футболчиларидан бири ҳисобланади. Кот-дъИвуар терма жамоаси аъзоси бўлган 19 ёшли вингер Бундеслига доирасида кўрсатган ёрқин ўйинлари билан кўплаб грандлар эътиборини тортган. Бироқ, РБ Леипзиг ўзининг энг қимматли активини арзон нархга қўйиб юбормоқчи эмас. Немис клуби футболчи учун камида 120 миллион евро (тахминан 102 миллион фунт) талаб қилмоқда.
Рақобат кучли: Ливерпул ва PSJ ҳам пойгадаАрсенал учун бу трансферни амалга ошириш осон кечмайди. Сабаби, Диоманде учун курашда Ливерпул ва Пари Сен-Жермен (PSJ) каби жамоалар аллақачон анча илгарилаб кетган. Айниқса, Париж клуби футболчи билан шахсий шартнома шартларини келишиб олгани айтилмоқда. Ливерпул эса Диомандени ўзининг қариб бораётган ҳужум чизиғига муносиб ўринбосар сифатида кўрмоқда.
Fabrizio Romano ўзининг YouTube каналида вазиятга қуйидагича изоҳ берди: "Арсенал сўнгги бир неча кун ичида Диоманденинг агентлари билан боғланиб, битимга киришиш имкониятларини ўрганди. Морган Роджерсни бой бериш улар учун катта зарба бўлди, чунки у жамоанинг биринчи рақамли нишони эди. Энди улар бозордаги вазиятга қараб тезкор қарорлар қабул қилишлари шарт".
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу трансферлар занжири қизиқарли кечиши аниқ. Арсенал каби жамоаларнинг бундай йирик суммалар сарфлашга тайёрлиги, келгуси мавсумда Англия Премер-лигасидаги рақобат янада шиддатли бўлишидан далолат беради. Агар Диоманде Лондонга кўчиб ўтса, у клуб тарихидаги энг қиммат трансферлардан бирига айланиши мумкин.
Ҳозирча PSJ музокараларда устунликка эга бўлиб турибди, бироқ Арсеналнинг аралашуви воқеалар ривожини ўзгартириб юбориши ҳеч гап эмас. Микел Артета ёш ва тезкор вингер ёрдамида жамоанинг ҳужум салоҳиятини янги босқичга олиб чиқишни мақсад қилган. Трансфер ойнасининг якунига қадар ушбу "учбурчак" рақобат қандай ечим топиши барча футбол жамоатчилиги диққат марказида бўлади.
…