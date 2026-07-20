Оддий дори аёл танасини кўк рангга айлантириб юборди

·1·Дунё
Оддий дори аёл танасини кўк рангга айлантириб юборди

Кенг қўлланиладиган антибиотикни қабул қилган 68 ёшли аёлда жуда кам учрайдиган ножўя таъсир кузатилди. New England Journal of Medicine журналида эълон қилинган маълумотга кўра, дори қабул қилиш бошланганидан икки ҳафта ўтиб унинг қўл ва оёқларида кўк-кулранг доғлар пайдо бўлган. Аёл олти ҳафта давомида доғлар йўқолмаганидан сўнг шифокорларга мурожаат қилган.

Маълум бўлишича, у розацеа касаллигини даволаш мақсадида кунига 100 мг миноциклин қабул қилган. Ушбу антибиотик розацеа, ҳуснбузар ва айрим бактериал инфекцияларни даволашда кенг қўлланилади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, тери ранги ўзгариши ушбу дорининг жуда кам учрайдиган ножўя таъсирларидан бири бўлиб, беморларнинг 3–15 фоизида кузатилади.

Qoʻl va oyoqlarda toshmalar hamda pigmentatsiya oʻzgarishlari tasvirlangan.

Дастлаб доғлар фақат оёқларда пайдо бўлган, кейинчалик қўллар ва тилнинг ён қисмларига ҳам тарқалган. Шундан сўнг аёлга миноциклин чақирган гиперпигментация ташхиси қўйилган.

Шифокорлар унга дори қабул қилишни тўхтатиш ва қуёш нурларидан эҳтиётланишни тавсия қилди. Олти ойдан кейин доғлар бироз камайган бўлса-да, тўлиқ йўқолмаган.

Мутахассислар қайд этишича, миноциклин бош айланиши, кўнгил айниши ва бош оғриғидан ташқари, кам ҳолларда тери рангининг ўзгариши, эритема мультиформе ҳамда ҳаёт учун хавфли бўлиши мумкин бўлган Стивенс–Жонсон синдроми каби жиддий асоратларни ҳам келтириб чиқариши мумкин. Шу боис дори қабул қилишдан аввал унинг эҳтимолий ножўя таъсирлари ҳақида беморларни огоҳлантириш муҳимлиги таъкидланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саудия Умра зиёратчилари учун муҳим янгиликни эълон қилдиСаудия Умра зиёратчилари учун муҳим янгиликни эълон қилдиБугун, 17:56Кореялик олимлар 10 сонияда ўзи кийиладиган кийим яратдиКореялик олимлар 10 сонияда ўзи кийиладиган кийим яратдиБугун, 17:37Россияда яна бир физик олим давлатга хиёнатда айбландиРоссияда яна бир физик олим давлатга хиёнатда айбландиБугун, 14:58Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлдиЛамин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлдиБугун, 14:53Сунъий интеллектли кўзойнак имтиҳонда илк жиноий ишга сабаб бўлдиСунъий интеллектли кўзойнак имтиҳонда илк жиноий ишга сабаб бўлдиБугун, 14:11ЖЧ финалида интернет юлдузига айланган болакай: Ламин Ямал 3 ёшли укаси билан! (видео)ЖЧ финалида интернет юлдузига айланган болакай: Ламин Ямал 3 ёшли укаси билан! (видео)Бугун, 13:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?