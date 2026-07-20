БТС Жаҳон чемпионати финалида саҳнани ларзага солди

·72·Маданият
БТС Жаҳон чемпионати финалида саҳнани ларзага солди

Кореянинг дунёга машҳур БТС гуруҳи 2026 йилги Жаҳон чемпионати финалида саҳна кўриниши билан мухлисларга унутилмас лаҳзаларни тақдим этди.

Гуруҳнинг чиқиши стадиондаги минглаб томошабинлар томонидан олқишлар билан кутиб олинди. Жонли ижро, ёрқин саҳна безаклари ва замонавий шоу элементлари финал оқшомига ўзгача кайфият бағишлади.

БТС'нинг чиқиши нафақат стадиондаги мухлислар, балки бутун дунё бўйлаб трансляцияни кузатаётган миллионлаб томошабинларда ҳам катта таассурот қолдирди. Ижтимоий тармоқларда гуруҳнинг чиқиши қисқа фурсатда энг кўп муҳокама қилинган мавзулардан бирига айланди.

Qizil fonda yetti nafar yigit turli xil rangdagi va uslubdagi kiyimlarda turibdi.

Кучли атмосфера, юқори даражадаги шоу ва БТС аъзоларининг энергияга бой ижроси уларнинг нафақат мусиқа оламида, балки глобал миқёсдаги энг машҳур гуруҳлардан бири эканини яна бир бор намоён этди.

BTS guruhi a'zolari sahnada qizil va oq liboslarda raqsga tushishmoqda.
БТСЖаҳон чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахоннинг туғруқхонадан дабдабасиз чиқиши эътирофга сазовор бўлди (видео)Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахоннинг туғруқхонадан дабдабасиз чиқиши эътирофга сазовор бўлди (видео)Бугун, 18:58Приянка Чопра 44 ёшда - буллингга учраган қиз қандай қилиб Голливуд юлдузига айланди?Приянка Чопра 44 ёшда - буллингга учраган қиз қандай қилиб Голливуд юлдузига айланди?Бугун, 15:24Кажолнинг ҳаётини ўзгартирган авария: у Ажай Девганни қандай севиб қолган?Кажолнинг ҳаётини ўзгартирган авария: у Ажай Девганни қандай севиб қолган?Бугун, 14:26Жаҳонгир Отажонов қимматбаҳо автомобилини сотувга қўйди (видео)Жаҳонгир Отажонов қимматбаҳо автомобилини сотувга қўйди (видео)Бугун, 13:29Хонанда Сардор Таиров гўзал қизининг туғилган кунидан лавҳалар улашди!Хонанда Сардор Таиров гўзал қизининг туғилган кунидан лавҳалар улашди!Бугун, 11:53Хонанда Афруза муҳаббат шаҳри бўлган Парижда оиласи билан!Хонанда Афруза муҳаббат шаҳри бўлган Парижда оиласи билан!Бугун, 11:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)