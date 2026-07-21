Месси ва Мартинезнинг кийиниш хонасидаги нутқлари: “Орқага фақат қўрқоқлар ўйнайди”
Аргентина терма жамоасининг Испанияга қарши кечган Жаҳон чемпионати финалидаги мағлубиятидан сўнг, жамоа сардори Лионель Месси ва дарвозабон Эмилиано Мартинезнинг танаффус вақтида футболчиларга қарата айтган ҳаяжонли нутқлари оммага ошкор бўлди. Ню-Жерси штатидаги стадион йўлагида тасвирга олинган кадрлар “албиселесте” етакчилари ўйиннинг энг қалтис паллаларида жамоани қандай руҳлантиришга ҳаракат қилганини кўрсатиб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг асосий вақтида ҳисоб очилмаган бўлса-да, Испания терма жамоаси майдонда тўлиқ устунликка эга эди. Goal.com нашрининг хабар беришича, танаффус вақтида Эмилиано Мартинез жамоадошларидан дадиллик ва ҳужумкорликни талаб қилган. Дарвозабон ҳимоячиларга қарата: “Юрак билан ўйнанглар, болалар! Юрак билан ўйнаш — бу орқага эмас, фақат олдинга интилиш демакдир. Олдинга, фақат олдинга! Орқага фақат қўрқоқлар ўйнайди. Учта пас билан Мессини топинг, ҳужумни орқадан қуришни кўрсатиб қўйинг”, дея ҳайқирган.
Лионель Мессининг хотиржамликка чақириғиЎйин бошланишидан аввал эса Лионель Месси жамоадошларини ташқи босимга эътибор бермасликка ва хотиржамликни сақлашга чақирган эди. Турнир давомида ҳакамлик борасидаги баҳслар ва Аргентинага ён босилаётгани ҳақидаги гап-сўзлар жамоа атрофида нохуш муҳит яратган эди. Месси бу вазиятда футболчиларни фақат ўйинга эътибор қаратишга ундади.
“Болалар, хотиржам бўлинг, энг асосийси — хотиржамлик. Диққатимизни фақат футболга қаратайлик. Ҳамма нарсани унутинг ва шунчаки ўйнанг”, дея таъкидлаган Аргентина сардори. Танаффусда эса у Мартинезнинг гапларини қувватлаб, жамоани ўз характерини кўрсатишга чақирган: “Характер кўрсатинг, бизда у доим бўлган, ҳозир кўрсатмасак қачон кўрсатамиз? Ўз футболимизни ўйнайлик”.
Финалдаги оғир мағлубият ва келажакАфсуски, етакчиларнинг ушбу руҳлантирувчи сўзлари якунда Аргентина учун ғалаба келтирмади. Қўшимча вақтларда Ферран Торрес томонидан киритилган гол Испанияга чемпионликни тақдим этди. Лионель Скалони шогирдлари ўйин охирида Энзо Фернандез қизил карточка олиб, майдонни тарк этгач, рақиб босимига доц. бера олишмади.
Ушбу мағлубият Аргентина футболи учун бир даврнинг якунланиши сифатида кўрилмоқда. Ҳозирда 39 ёшни қаршилаган Лионель Месси учун бу фаолиятидаги сўнгги Жаҳон чемпионати бўлиши кутилмоқда. Шунингдек, 33 ёшли Эмилиано Мартинезнинг ҳам терма жамоадаги келажаги сўроқ остида қолмоқда.
Эндиликда “албиселесте” таркибни ёшартириш ва интизомни кучайтириш каби жиддий ўзгаришлар даврига қадам қўяди. Ню-Жерсидаги финал нафақат чемпионлик унвонининг бой берилиши, балки афсонавий авлоднинг хайрлашуви сифатида ҳам тарихдан жой олади.
…