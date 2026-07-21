Месси ва Мартинезнинг кийиниш хонасидаги нутқлари: “Орқага фақат қўрқоқлар ўйнайди”

·55·Спорт
Месси ва Мартинезнинг кийиниш хонасидаги нутқлари: “Орқага фақат қўрқоқлар ўйнайди”

Аргентина терма жамоасининг Испанияга қарши кечган Жаҳон чемпионати финалидаги мағлубиятидан сўнг, жамоа сардори Лионель Месси ва дарвозабон Эмилиано Мартинезнинг танаффус вақтида футболчиларга қарата айтган ҳаяжонли нутқлари оммага ошкор бўлди. Ню-Жерси штатидаги стадион йўлагида тасвирга олинган кадрлар “албиселесте” етакчилари ўйиннинг энг қалтис паллаларида жамоани қандай руҳлантиришга ҳаракат қилганини кўрсатиб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг асосий вақтида ҳисоб очилмаган бўлса-да, Испания терма жамоаси майдонда тўлиқ устунликка эга эди. Goal.com нашрининг хабар беришича, танаффус вақтида Эмилиано Мартинез жамоадошларидан дадиллик ва ҳужумкорликни талаб қилган. Дарвозабон ҳимоячиларга қарата: “Юрак билан ўйнанглар, болалар! Юрак билан ўйнаш — бу орқага эмас, фақат олдинга интилиш демакдир. Олдинга, фақат олдинга! Орқага фақат қўрқоқлар ўйнайди. Учта пас билан Мессини топинг, ҳужумни орқадан қуришни кўрсатиб қўйинг”, дея ҳайқирган.

Лионель Мессининг хотиржамликка чақириғи

Ўйин бошланишидан аввал эса Лионель Месси жамоадошларини ташқи босимга эътибор бермасликка ва хотиржамликни сақлашга чақирган эди. Турнир давомида ҳакамлик борасидаги баҳслар ва Аргентинага ён босилаётгани ҳақидаги гап-сўзлар жамоа атрофида нохуш муҳит яратган эди. Месси бу вазиятда футболчиларни фақат ўйинга эътибор қаратишга ундади.

“Болалар, хотиржам бўлинг, энг асосийси — хотиржамлик. Диққатимизни фақат футболга қаратайлик. Ҳамма нарсани унутинг ва шунчаки ўйнанг”, дея таъкидлаган Аргентина сардори. Танаффусда эса у Мартинезнинг гапларини қувватлаб, жамоани ўз характерини кўрсатишга чақирган: “Характер кўрсатинг, бизда у доим бўлган, ҳозир кўрсатмасак қачон кўрсатамиз? Ўз футболимизни ўйнайлик”.

Финалдаги оғир мағлубият ва келажак

Афсуски, етакчиларнинг ушбу руҳлантирувчи сўзлари якунда Аргентина учун ғалаба келтирмади. Қўшимча вақтларда Ферран Торрес томонидан киритилган гол Испанияга чемпионликни тақдим этди. Лионель Скалони шогирдлари ўйин охирида Энзо Фернандез қизил карточка олиб, майдонни тарк этгач, рақиб босимига доц. бера олишмади.

Ушбу мағлубият Аргентина футболи учун бир даврнинг якунланиши сифатида кўрилмоқда. Ҳозирда 39 ёшни қаршилаган Лионель Месси учун бу фаолиятидаги сўнгги Жаҳон чемпионати бўлиши кутилмоқда. Шунингдек, 33 ёшли Эмилиано Мартинезнинг ҳам терма жамоадаги келажаги сўроқ остида қолмоқда.

Эндиликда “албиселесте” таркибни ёшартириш ва интизомни кучайтириш каби жиддий ўзгаришлар даврига қадам қўяди. Ню-Жерсидаги финал нафақат чемпионлик унвонининг бой берилиши, балки афсонавий авлоднинг хайрлашуви сифатида ҳам тарихдан жой олади.

АргентинаЛионель МессиЭмилиано МартинезЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси ва гўдак Ламине Ямал акс этган афсонавий сурат ноёб карточкага айландиЛионель Месси ва гўдак Ламине Ямал акс этган афсонавий сурат ноёб карточкага айландиБугун, 13:52ЖЧ–2026 ҳужумчилари рейтинги: Мбаппе Месси ва Беллингҳемни ортда қолдирдиЖЧ–2026 ҳужумчилари рейтинги: Мбаппе Месси ва Беллингҳемни ортда қолдирдиБугун, 13:42Роналду ФИФА ва Аргентина танқид қилинган постга реакция қилдиРоналду ФИФА ва Аргентина танқид қилинган постга реакция қилдиБугун, 13:32ЖЧ–2026 чемпионлари тарихдаги илк чемпионлик узукларини олди (видео)ЖЧ–2026 чемпионлари тарихдаги илк чемпионлик узукларини олди (видео)Бугун, 13:16Суперлигада 13-тур бошланади: уч кунлик тақвим эълон қилиндиСуперлигада 13-тур бошланади: уч кунлик тақвим эълон қилиндиБугун, 12:59Родри ЖЧ-2026 финалидаги энг оғир лаҳзани очиқлади...Родри ЖЧ-2026 финалидаги энг оғир лаҳзани очиқлади...Бугун, 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди