Хитойда дизел юк машиналаридан воз кечилмоқда: 3000 та қувватлаш станцияси қурилади

·30·Техно
Хитойда дизел юк машиналаридан воз кечилмоқда: 3000 та қувватлаш станцияси қурилади

Хитой ҳукумати оғир юк ташувчи транспорт воситаларини электр қувватига ўтказиш ва экологик тоза логистика тизимини яратиш йўлида улкан лойиҳага қўл урди. Мамлакат бўйлаб юк автомобиллари учун мўлжалланган 3000 дан ортиқ қувватлаш ва аккумуляторларни тезкор алмаштириш станциялари тармоғи барпо этилиши эълон қилинди. Ушбу ташаббус анъанавий дизел ва бензинли юк машиналари даврини якунлаш сари ташланган муҳим қадамдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги инфратузилма объектлари асосан миллий магистраллар ва вилоятлараро аҳамиятга эга бўлган гавжум автомобил йўлларида жойлашади. Шунингдек, лойиҳа доирасида йирик мегаполислар ва саноат марказлари, жумладан, Пекин-Тянтцзинь-Хебей ҳудуди, Янцзы дарёси дельтаси ҳамда Гуандун-Гонконг-Макао каби иқтисодий зоналар қамраб олинади. Бу эса юк ташиш занжирини узлуксиз электр энергияси билан таъминлаш имконини беради.

Стратегик тугунлар ва саноат зоналари

Лойиҳанинг асосий мақсади юк ташиш марказлари, денгиз портлари, кончилик ҳудудлари ва йирик заводларни ўзаро боғлайдиган яхлит энергия тармоғини яратишдир. Бу нафақат экологик вазиятни яхшилайди, балки юк ташиш харажатларини камайтириш ва логистика самарадорлигини оширишга ҳам хизмат қилади. Аккумуляторларни алмаштириш технологияси эса ҳайдовчиларга узоқ вақт қувватланишни кутмасдан, бир неча дақиқа ичида йўлни давом эттириш имконини беради.

Хитой ҳукумати фақат инфратузилмани ривожлантириш билан чекланиб қолмасдан, эски юк машиналарини утилизация қилиш дастурини ҳам фаол қўллаб-қувватламоқда. Маълум қилинишича, 2026-йилда ҳам давом этадиган ушбу дастур учун давлат томонидан 22 миллиард юан миқдоридаги махсус ғазначилик облигациялари ажратилган. Бу маблағлар эски, кўп ёқилғи сарфлайдиган юк машиналарини замонавий, энергия тежамкор ва электр билан ишлайдиган транспортларга алмаштиришга йўналтирилади.

Экологик ва иқтисодий аҳамият

Ўзбекистон каби ривожланаётган давлатлар учун ҳам Хитойнинг ушбу тажрибаси ўта муҳим аҳамиятга эга. Бугунги кунда логистика соҳасида электр транспортига ўтиш глобал трендга айланган бўлиб, бу ҳаво ифлосланишини камайтиришда ҳал қилувчи рол ўйнайди. Хитойнинг ушбу моделини ўрганиш келажакда минтақавий юк ташиш хавфсизлигини таъминлашда асқотиши мумкин.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай кенг кўламли қувватлаш тармоғининг яратилиши автомобил ишлаб чиқарувчиларни ҳам янги турдаги электр юк машиналарини кўпроқ ишлаб чиқаришга ундайди. Натижада, яқин йилларда ички ёнув двигателига эга оғир юк машиналари бозордаги ўрнини бутунлай бўшатиб бериши кутилмоқда. Бу эса транспорт соҳасидаги ҳақиқий технологик инқилобнинг бошланишидир.

ХитойЭлектр ТранспортиЛогистикаЭкологияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor Робот Пҳоне рекорд ўрнатди: Янги флагман компания тарихидаги энг оммабоп смартфонга айландиHonor Робот Пҳоне рекорд ўрнатди: Янги флагман компания тарихидаги энг оммабоп смартфонга айландиБугун, 13:57Samsung Galaxy З Fold8 Виде расмлари расмий тақдимотдан аввал тарқалдиSamsung Galaxy З Fold8 Виде расмлари расмий тақдимотдан аввал тарқалдиБугун, 12:56Халқаро коинот станциясида сунъий интеллект иш бошлади: у космонавтларга ёрдам бермоқдаХалқаро коинот станциясида сунъий интеллект иш бошлади: у космонавтларга ёрдам бермоқдаБугун, 12:22Венесуэладаги зилзиладан сўнг Starlink 700 мингдан ортиқ кишини интернет билан таъминладиВенесуэладаги зилзиладан сўнг Starlink 700 мингдан ортиқ кишини интернет билан таъминладиБугун, 11:52Спацех Канаверал бурнида дунёдаги энг баланд Мечазилла минорасини тикламоқдаСпацех Канаверал бурнида дунёдаги энг баланд Мечазилла минорасини тикламоқдаБугун, 11:24SpaceX коинотни забт этишда давом этмоқда: Super Heavy Booster 21 синовдан ўтказилдиSpaceX коинотни забт этишда давом этмоқда: Super Heavy Booster 21 синовдан ўтказилдиБугун, 10:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди