Хитойда дизел юк машиналаридан воз кечилмоқда: 3000 та қувватлаш станцияси қурилади
Хитой ҳукумати оғир юк ташувчи транспорт воситаларини электр қувватига ўтказиш ва экологик тоза логистика тизимини яратиш йўлида улкан лойиҳага қўл урди. Мамлакат бўйлаб юк автомобиллари учун мўлжалланган 3000 дан ортиқ қувватлаш ва аккумуляторларни тезкор алмаштириш станциялари тармоғи барпо этилиши эълон қилинди. Ушбу ташаббус анъанавий дизел ва бензинли юк машиналари даврини якунлаш сари ташланган муҳим қадамдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги инфратузилма объектлари асосан миллий магистраллар ва вилоятлараро аҳамиятга эга бўлган гавжум автомобил йўлларида жойлашади. Шунингдек, лойиҳа доирасида йирик мегаполислар ва саноат марказлари, жумладан, Пекин-Тянтцзинь-Хебей ҳудуди, Янцзы дарёси дельтаси ҳамда Гуандун-Гонконг-Макао каби иқтисодий зоналар қамраб олинади. Бу эса юк ташиш занжирини узлуксиз электр энергияси билан таъминлаш имконини беради.
Стратегик тугунлар ва саноат зоналариЛойиҳанинг асосий мақсади юк ташиш марказлари, денгиз портлари, кончилик ҳудудлари ва йирик заводларни ўзаро боғлайдиган яхлит энергия тармоғини яратишдир. Бу нафақат экологик вазиятни яхшилайди, балки юк ташиш харажатларини камайтириш ва логистика самарадорлигини оширишга ҳам хизмат қилади. Аккумуляторларни алмаштириш технологияси эса ҳайдовчиларга узоқ вақт қувватланишни кутмасдан, бир неча дақиқа ичида йўлни давом эттириш имконини беради.
Хитой ҳукумати фақат инфратузилмани ривожлантириш билан чекланиб қолмасдан, эски юк машиналарини утилизация қилиш дастурини ҳам фаол қўллаб-қувватламоқда. Маълум қилинишича, 2026-йилда ҳам давом этадиган ушбу дастур учун давлат томонидан 22 миллиард юан миқдоридаги махсус ғазначилик облигациялари ажратилган. Бу маблағлар эски, кўп ёқилғи сарфлайдиган юк машиналарини замонавий, энергия тежамкор ва электр билан ишлайдиган транспортларга алмаштиришга йўналтирилади.
Экологик ва иқтисодий аҳамиятЎзбекистон каби ривожланаётган давлатлар учун ҳам Хитойнинг ушбу тажрибаси ўта муҳим аҳамиятга эга. Бугунги кунда логистика соҳасида электр транспортига ўтиш глобал трендга айланган бўлиб, бу ҳаво ифлосланишини камайтиришда ҳал қилувчи рол ўйнайди. Хитойнинг ушбу моделини ўрганиш келажакда минтақавий юк ташиш хавфсизлигини таъминлашда асқотиши мумкин.
Мутахассисларнинг фикрича, бундай кенг кўламли қувватлаш тармоғининг яратилиши автомобил ишлаб чиқарувчиларни ҳам янги турдаги электр юк машиналарини кўпроқ ишлаб чиқаришга ундайди. Натижада, яқин йилларда ички ёнув двигателига эга оғир юк машиналари бозордаги ўрнини бутунлай бўшатиб бериши кутилмоқда. Бу эса транспорт соҳасидаги ҳақиқий технологик инқилобнинг бошланишидир.
…