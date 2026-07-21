Роналду ФИФА ва Аргентина танқид қилинган постга реакция қилди
Португалия миллий жамоаси ҳужумчиси Криштиану Роналду Испаниянинг Espejo Público кўрсатуви ижтимоий тармоқда эълон қилган баҳсли постни эътиборсиз қолдирмади. Унда журналистлар Аргентинанинг ЖЧ–2026 финалигача етиб келиши ва ФИФАнинг Мессига муносабатини кескин танқид қилган.
Роналдунинг ушбу постга эътибор қаратиши футбол жамоатчилигида янги муҳокамаларни бошлаб берди. Бироқ видеода айтилган фикрлар журналистларнинг шахсий баҳоси бўлиб, келтирилган даъволарни тасдиқловчи далиллар тақдим этилмаган.
«Аргентина анча олдин чиқиб кетиши керак эди»
17 июль куни эълон қилинган видеода испаниялик журналист Пилар Родригес Лосантос Аргентина миллий жамоасининг мундиалдаги иштирокини танқид қилди.
«Бу жамоа тахминан бешта ўйин аввал мусобақадан чиқиб кетиши керак эди. У ФИФА ёрдами билангина узоққа бора олди», — деди журналист.
Унинг фикрича, Испания финалда фақат Аргентина билан эмас, Лионель Мессининг яна жаҳон чемпиони бўлишини истаган бутун тизим билан курашиши керак эди.
«Биз Аргентинага қарши эмас, кубокни тўрт йил аввал бўлганидек Мессига топширишни истаётган бутун ФИФА ташкилотига қарши ўйнаймиз», — деди Родригес.
ФИФАга нисбатан янада кескин таъриф ишлатилди
Кўрсатувнинг бошқа иштирокчиси Рубен Амон ҳам халқаро футбол ташкилотини қаттиқ танқид қилди. У ФИФАни «мафия аралашган ва шармандали ташкилот» деб атади.
Мазкур баёнотлар ижтимоий тармоқларда турлича муносабатларга сабаб бўлди. Айрим фойдаланувчилар журналистларни қўллаб-қувватлаган бўлса, бошқалар уларни тасдиқланмаган айбловлар билан чиқишда танқид қилди.
Ҳозирча ФИФА ёки Аргентина футбол ассоциациясининг ушбу чиқишларга расмий муносабати ҳақида маълумот берилмаган.
Роналдунинг эътибори нега муҳокама қилинди?
Криштиану Роналду ва Лионель Месси кўп йиллар давомида жаҳон футболидаги асосий рақиблар сифатида кўриб келинган. Шу боис португалиялик футболчининг Месси, Аргентина ва ФИФА танқид қилинган постга эътибор қаратиши мухлислар орасида турли талқинларга сабаб бўлди.
Бироқ Роналдунинг ўзи видеодаги даъволарни қўллаб-қувватлаши ёки уларга муносабати ҳақида алоҳида баёнот бермаган. Шу сабаб унинг ҳаракатини журналистлар фикрига тўлиқ қўшилгани сифатида баҳолашга асос йўқ.
Испания баҳсларга майдонда жавоб берди
ЖЧ–2026 финалида Испания ва Аргентина ўртасидаги асосий вақт 0:0 ҳисобида якунланди. Ғолиб қўшимча бўлимларда аниқланди.
Испания 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, ўз тарихида иккинчи марта жаҳон чемпионига айланди. Аргентина эса амалдаги чемпион сифатида финалгача етиб келган бўлса-да, кубокни ҳимоя қила олмади.
Турнир якунланганига қарамай, финал атрофидаги баҳслар ҳали ҳам тўхтагани йўқ. Роналдунинг мазкур постга эътибор қаратиши эса муҳокамаларни янада кучайтирди.
…