Роналду ФИФА ва Аргентина танқид қилинган постга реакция қилди

·58·Спорт
Роналду ФИФА ва Аргентина танқид қилинган постга реакция қилди

Португалия миллий жамоаси ҳужумчиси Криштиану Роналду Испаниянинг Espejo Público кўрсатуви ижтимоий тармоқда эълон қилган баҳсли постни эътиборсиз қолдирмади. Унда журналистлар Аргентинанинг ЖЧ–2026 финалигача етиб келиши ва ФИФАнинг Мессига муносабатини кескин танқид қилган.

Роналдунинг ушбу постга эътибор қаратиши футбол жамоатчилигида янги муҳокамаларни бошлаб берди. Бироқ видеода айтилган фикрлар журналистларнинг шахсий баҳоси бўлиб, келтирилган даъволарни тасдиқловчи далиллар тақдим этилмаган.

«Аргентина анча олдин чиқиб кетиши керак эди»

17 июль куни эълон қилинган видеода испаниялик журналист Пилар Родригес Лосантос Аргентина миллий жамоасининг мундиалдаги иштирокини танқид қилди.

«Бу жамоа тахминан бешта ўйин аввал мусобақадан чиқиб кетиши керак эди. У ФИФА ёрдами билангина узоққа бора олди», — деди журналист.

Унинг фикрича, Испания финалда фақат Аргентина билан эмас, Лионель Мессининг яна жаҳон чемпиони бўлишини истаган бутун тизим билан курашиши керак эди.

«Биз Аргентинага қарши эмас, кубокни тўрт йил аввал бўлганидек Мессига топширишни истаётган бутун ФИФА ташкилотига қарши ўйнаймиз», — деди Родригес.

ФИФАга нисбатан янада кескин таъриф ишлатилди

Кўрсатувнинг бошқа иштирокчиси Рубен Амон ҳам халқаро футбол ташкилотини қаттиқ танқид қилди. У ФИФАни «мафия аралашган ва шармандали ташкилот» деб атади.

Мазкур баёнотлар ижтимоий тармоқларда турлича муносабатларга сабаб бўлди. Айрим фойдаланувчилар журналистларни қўллаб-қувватлаган бўлса, бошқалар уларни тасдиқланмаган айбловлар билан чиқишда танқид қилди.

Ҳозирча ФИФА ёки Аргентина футбол ассоциациясининг ушбу чиқишларга расмий муносабати ҳақида маълумот берилмаган.

Роналдунинг эътибори нега муҳокама қилинди?

Криштиану Роналду ва Лионель Месси кўп йиллар давомида жаҳон футболидаги асосий рақиблар сифатида кўриб келинган. Шу боис португалиялик футболчининг Месси, Аргентина ва ФИФА танқид қилинган постга эътибор қаратиши мухлислар орасида турли талқинларга сабаб бўлди.

Бироқ Роналдунинг ўзи видеодаги даъволарни қўллаб-қувватлаши ёки уларга муносабати ҳақида алоҳида баёнот бермаган. Шу сабаб унинг ҳаракатини журналистлар фикрига тўлиқ қўшилгани сифатида баҳолашга асос йўқ.

Испания баҳсларга майдонда жавоб берди

ЖЧ–2026 финалида Испания ва Аргентина ўртасидаги асосий вақт 0:0 ҳисобида якунланди. Ғолиб қўшимча бўлимларда аниқланди.

Испания 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, ўз тарихида иккинчи марта жаҳон чемпионига айланди. Аргентина эса амалдаги чемпион сифатида финалгача етиб келган бўлса-да, кубокни ҳимоя қила олмади.

Турнир якунланганига қарамай, финал атрофидаги баҳслар ҳали ҳам тўхтагани йўқ. Роналдунинг мазкур постга эътибор қаратиши эса муҳокамаларни янада кучайтирди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси ва гўдак Ламине Ямал акс этган афсонавий сурат ноёб карточкага айландиЛионель Месси ва гўдак Ламине Ямал акс этган афсонавий сурат ноёб карточкага айландиБугун, 13:52ЖЧ–2026 ҳужумчилари рейтинги: Мбаппе Месси ва Беллингҳемни ортда қолдирдиЖЧ–2026 ҳужумчилари рейтинги: Мбаппе Месси ва Беллингҳемни ортда қолдирдиБугун, 13:42ЖЧ–2026 чемпионлари тарихдаги илк чемпионлик узукларини олди (видео)ЖЧ–2026 чемпионлари тарихдаги илк чемпионлик узукларини олди (видео)Бугун, 13:16Месси ва Мартинезнинг кийиниш хонасидаги нутқлари: “Орқага фақат қўрқоқлар ўйнайди”Месси ва Мартинезнинг кийиниш хонасидаги нутқлари: “Орқага фақат қўрқоқлар ўйнайди”Бугун, 13:12Суперлигада 13-тур бошланади: уч кунлик тақвим эълон қилиндиСуперлигада 13-тур бошланади: уч кунлик тақвим эълон қилиндиБугун, 12:59Родри ЖЧ-2026 финалидаги энг оғир лаҳзани очиқлади...Родри ЖЧ-2026 финалидаги энг оғир лаҳзани очиқлади...Бугун, 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди