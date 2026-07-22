Манзура янги клипида турмуш ўртоғини ҳам суратга туширди (видео)

·0·Маданият
Манзура янги клипида турмуш ўртоғини ҳам суратга туширди (видео)

Хонанда Манзура мухлисларига «Жудаям соғиндим» номли янги қўшиғи ва унга ишланган клипни тақдим этди. Тарона ижодкорнинг турмуш ўртоғи Сайд Хўжаевга бағишланган бўлиб, у клипда ҳам иштирок этган.

Премьерадан кейин видеоклип қисқа вақт ичида томошабинлар эътиборини жалб қилди. У YouTube платформасида бир сутка давомида 13 мингдан ортиқ марта кўрилди.

Қўшиқ турмуш ўртоғига бағишланган

«Жудаям соғиндим» Манзура учун шахсий мазмунга эга тарона бўлди. Хонанда янги ижод маҳсулини турмуш ўртоғи Сайд Хўжаевга бағишлади.

Клипда Сайд Хўжаевнинг ўзи ҳам суратга тушган. Шу боис видеода қўшиқнинг ҳиссий мазмуни оилавий лавҳалар ва самимий кадрлар орқали очиб берилган.

Манзуранинг мухлислари учун бу нафақат янги мусиқий премьера, балки хонанданинг шахсий ҳаётига оид камдан-кам ижодий лойиҳалардан бири бўлди.

Тарона муаллифи ким?

Янги қўшиқнинг сўзи ва мусиқаси Бобур Умаровга тегишли.

Тарона соғинч, муҳаббат ва яқин инсонга бўлган самимий туйғулар ҳақида ҳикоя қилади. Қўшиқ мазмунига мос равишда клипда ҳам романтик ва таъсирчан муҳит яратилган.

Клип бир кунда 13 мингдан ортиқ кўрилди

«Жудаям соғиндим» клипи YouTube’да эълон қилинганидан кейин дастлабки бир сутка ичида 13 мингдан зиёд томоша тўплади. Бугунги кунга келиб 71 минг марта кўрилган.

Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари таронанинг мазмуни, хонанданинг ижроси ва клипда турмуш ўртоғи иштирок этганини муҳокама қилмоқда.

Янги премьера Манзура ижодидаги оилавий туйғуларга асосланган энг шахсий тароналардан бири бўлиб қолиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ДЖ Пилигрим иштирокидаги «Сублиматион Тўй» Тошкентда ўтадиДЖ Пилигрим иштирокидаги «Сублиматион Тўй» Тошкентда ўтадиБугун, 20:35Оғабек Собиров Тошкентда икки кунлик концерт берадиОғабек Собиров Тошкентда икки кунлик концерт берадиБугун, 20:23Туркияда ҳам ЗАГСдан ўтган Шаҳло Салаева куёвнинг оёғини босди (видео)Туркияда ҳам ЗАГСдан ўтган Шаҳло Салаева куёвнинг оёғини босди (видео)Бугун, 19:11Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солдиАсал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солдиБугун, 18:13«Годзилла» фильми юлдузи Кейли Хоттл ЙТҲда ҳалок бўлди«Годзилла» фильми юлдузи Кейли Хоттл ЙТҲда ҳалок бўлдиБугун, 18:12Тўйдан кейин Шаҳло Салаева қўлига илк бор тўппонча олди (видео)Тўйдан кейин Шаҳло Салаева қўлига илк бор тўппонча олди (видео)Бугун, 17:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)