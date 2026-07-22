Манзура янги клипида турмуш ўртоғини ҳам суратга туширди (видео)
Хонанда Манзура мухлисларига «Жудаям соғиндим» номли янги қўшиғи ва унга ишланган клипни тақдим этди. Тарона ижодкорнинг турмуш ўртоғи Сайд Хўжаевга бағишланган бўлиб, у клипда ҳам иштирок этган.
Премьерадан кейин видеоклип қисқа вақт ичида томошабинлар эътиборини жалб қилди. У YouTube платформасида бир сутка давомида 13 мингдан ортиқ марта кўрилди.
Қўшиқ турмуш ўртоғига бағишланган
«Жудаям соғиндим» Манзура учун шахсий мазмунга эга тарона бўлди. Хонанда янги ижод маҳсулини турмуш ўртоғи Сайд Хўжаевга бағишлади.
Клипда Сайд Хўжаевнинг ўзи ҳам суратга тушган. Шу боис видеода қўшиқнинг ҳиссий мазмуни оилавий лавҳалар ва самимий кадрлар орқали очиб берилган.
Манзуранинг мухлислари учун бу нафақат янги мусиқий премьера, балки хонанданинг шахсий ҳаётига оид камдан-кам ижодий лойиҳалардан бири бўлди.
Тарона муаллифи ким?
Янги қўшиқнинг сўзи ва мусиқаси Бобур Умаровга тегишли.
Тарона соғинч, муҳаббат ва яқин инсонга бўлган самимий туйғулар ҳақида ҳикоя қилади. Қўшиқ мазмунига мос равишда клипда ҳам романтик ва таъсирчан муҳит яратилган.
Клип бир кунда 13 мингдан ортиқ кўрилди
«Жудаям соғиндим» клипи YouTube’да эълон қилинганидан кейин дастлабки бир сутка ичида 13 мингдан зиёд томоша тўплади. Бугунги кунга келиб 71 минг марта кўрилган.
Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари таронанинг мазмуни, хонанданинг ижроси ва клипда турмуш ўртоғи иштирок этганини муҳокама қилмоқда.
Янги премьера Манзура ижодидаги оилавий туйғуларга асосланган энг шахсий тароналардан бири бўлиб қолиши мумкин.
…