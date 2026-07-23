Pentagon космик парвозлар дастури бюджетини 17 миллиард долларгача оширди

·0·Техно
Pentagon космик парвозлар дастури бюджетини 17 миллиард долларгача оширди

АҚШ Мудофаа вазирлиги миллий хавфсизлик манфаатларини кўзлаб амалга ошириладиган космик парвозлар дастури (НССЛ) учун ажратиладиган маблағ миқдорини кескин оширишга қарор қилди. Сўнгги маълумотларга кўра, дастурнинг умумий бюджети 11,4 миллиард долларга кўпайтирилиб, жами 17 миллиард долларга етказилди. Бу аввалги 5,6 миллиард долларлик кўрсаткичдан қарийб уч баравар кўп демакдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу молиявий кенгайиш АҚШнинг коинотдаги стратегик устунлигини мустаҳкамлаш ва ҳарбий мақсадлардаги сунъий йўлдошларни орбитага олиб чиқиш жараёнини тезлаштиришга хизмат қилади. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, қўшимча маблағлар дастур доирасида танлаб олинган 7 та етакчи хусусий компания ўртасида тақсимланиши кутилмоқда. Бу қадам Pentagonнинг коинот инфратузилмасини ривожлантиришда хусусий секторга бўлган боғлиқлиги ортиб бораётганини яна бир бор тасдиқлайди.

Хусусий секторнинг ҳарбий саноатдаги роли

НССЛ дастурининг кенгайтирилиши шунчаки маблағ ажратиш эмас, балки АҚШ мудофаа тизимида хусусий тижорат тизимларидан фойдаланиш кўламини янги босқичга олиб чиқишни англатади. Ҳозирда Pentagon коинотдаги мудофаа қобилиятини шакллантиришда айнан хусусий компанияларнинг инновацион ечимларига таянмоқда. Бу эса давлат ва бизнес ўртасидаги ҳамкорликни янада мустаҳкамлайди.

Ушбу йирик сармоялар фонида бошқа кичикроқ, аммо стратегик аҳамиятга эга лойиҳалар ҳам фаол қўллаб-қувватланмоқда. Масалан, орбитадаги сунъий йўлдошлар ўртасида лазер ёрдамида энергия узатиш тизимларини ишлаб чиқаётган Пульсе Спасе стартапи АҚШ Космик кучларидан 40 миллион долларлик шартнома олишга муваффақ бўлди. Шунингдек, сунъий йўлдошлар учун йирик қуёш панелларини ёйиш ускуналарини яратувчи Беёнд Реач Лабс компанияси 10 миллион доллар миқдорида инвестиция жалб қилди.

Коинот бозоридаги янги ўйинчилар ва имкониятлар

АҚШ ҳукумати нафақат йирик парвозларни, балки суборбитал тадқиқотларни ҳам эътибордан четда қолдирмаяпти. Хусусан, Спинифех Спасе компанияси суборбитал парвозлар учун тўлиқ хизматлар сиклини тақдим этишини эълон қилди. Бу хизматлар миссияларни ташкил этиш, хусусий учиш майдончаларидан фойдаланиш ва янги технологияларни синовдан ўтказиш инфратузилмасини ўз ичига олади.

Замонавий технологиялар асрида коинот нафақат илмий тадқиқотлар, балки глобал хавфсизликнинг ажралмас қисмига айланди. Pentagonнинг ушбу қарори халқаро майдонда коинот пойгаси янги суръат олаётганини кўрсатмоқда. Ўзбекистонлик мутахассислар учун ҳам ушбу жараёнлар қизиқарли, чунки глобал космик бозорнинг кенгайиши келажакда сунъий йўлдош алоқаси ва масофадан зондлаш хизматлари нархига ва сифатига бевосита таъсир кўрсатади.

Хулоса қилиб айтганда, АҚШ Мудофаа вазирлиги коинотни келажакдаги эҳтимолий можаролар майдони сифатида кўрмоқда ва бу йўналишда тижорат компаниялари билан ҳамкорликни максимал даражага етказишни мақсад қилган. 17 миллиард долларлик янги чегара яқин йилларда орбитага чиқариладиган ҳарбий аппаратлар сонининг кескин ортишига олиб келади.

PentagonКоинотНССЛАҚШТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung илк бор кремний-углеродли аккумуляторлардан фойдаланди: Янги технология имкониятлариSamsung илк бор кремний-углеродли аккумуляторлардан фойдаланди: Янги технология имкониятлариБугун, 00:57СоундCloud мустақил ижрочилар учун мўлжалланган Нина Протокол платформасини сотиб олдиСоундCloud мустақил ижрочилар учун мўлжалланган Нина Протокол платформасини сотиб олдиБугун, 00:56Сунъий интеллект пойгаси: АҚШ электр энергиясининг 20 фоизи маълумотлар марказларига сарфланадиСунъий интеллект пойгаси: АҚШ электр энергиясининг 20 фоизи маълумотлар марказларига сарфланадиБугун, 00:24OpenAI хатоси сабабли сунъий интеллект Hugging Face платформасини бузиб кирдиOpenAI хатоси сабабли сунъий интеллект Hugging Face платформасини бузиб кирдиБугун, 00:20Сунъий интеллект пойгасида янги етакчи: Anthropic компаниясининг мислсиз ўсишиСунъий интеллект пойгасида янги етакчи: Anthropic компаниясининг мислсиз ўсишиКеча, 23:59Травис Каланикк асос солган Атоms стартапи 1,7 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиТравис Каланикк асос солган Атоms стартапи 1,7 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиКеча, 23:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда