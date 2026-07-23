Алежандро Гарначо Челси билан хайрлашди: Аргентиналик юлдуз Астон Виллага йўл олмоқда
Лондоннинг Челси клуби ҳужумчиси Алежандро Гарначо жамоани тарк этишга яқин турибди. Аргентиналик иқтидор эгаси Стамфорд Бридгедаги омадсиз бир мавсумдан сўнг, фаолиятини Бирмингемнинг Астон Вилла жамоасида давом эттирадиган бўлди. Мазкур трансфер Англия Премер-лигасидаги навбатдаги шов-шувли келишувлардан бирига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри хабарига кўра, Астон Вилла ва Челси футболчининг трансфери бўйича келишувга эришган. Келишувга биноан, 22 ёшли вингер дастлаб бир мавсум давомида ижарада ўйнайди. Шартномада маълум шартлар бажарилган тақдирда, Бирмингем клуби футболчини тўлиқ сотиб олиш мажбуриятини ҳам ўз зиммасига олган. Бу Унаи Эмерй учун катта ғалаба ҳисобланади, чунки испаниялик мутахассис ўтган йили Гарначо Манчестер Юнайтеддан кетаётганида ҳам уни ўз жамоасида кўришни истаган эди.
Эмерйнинг узоқ кутилган режаси ва тиббий кўрикУнаи Эмерй Алежандро Гарначо иштирокидаги портловчи тезлик ва техник маҳорат унинг тактик схемасига тўлиқ мос тушишига ишонмоқда. Маълум қилинишича, футболчи аллақачон Бирмингемда тиббий кўрикдан ўтган ва трансфер доимийга айланган тақдирда кучга кирадиган тўрт йиллик шартнома шартларини қабул қилган. Бу қадам Астон Вилла учун янги мавсумда Чемпионлар лигаси ва ички биринчиликдаги рақобат олдидан ҳужум чизиғини кучайтиришда муҳим аҳамиятга эга.
Челси бош мураббийи Хаби Алонсо ҳам бу трансферга қаршилик кўрсатмади. Гарначо жамоанинг мавсумолди машғулотларида кўриниш бермади, чунки Алонсо унга трансфер масалаларини ҳал қилиш учун рухсат берган эди. Атлетико Мадрид академияси тарбияланувчиси ҳисобланган футболчи Лондонда ўз ўрнини топа олмади ва асосий таркибнинг доимий аъзосига айлана олмади.
Гарначо ўтган йили Манчестер Юнайтеддан 40 миллион фунт эвазига сотиб олинган эди, бироқ у бу маблағни оқлашга қийналди. Ўтган мавсумда у барча мусобақаларда 22 та ўйинда майдонга тушиб, 8 та гол уришга муваффақ бўлди. Шунга қарамай, у жамоанинг ўйин услубига тўлиқ мослаша олмади. Унинг кетиши Челси таркибидаги кенг кўламли ислоҳотларнинг бир қисмидир; аввалроқ Марк Кукурелла Реал Мадридга, Андрей Сантос эса Манчестер Юнайтедга йўл олган эди.
Трансфер бозоридаги ўзаро алмашинувҚизиғи шундаки, Гарначо трансфери икки клуб ўртасидаги ўзига хос алмашинувнинг бир қисми сифатида кўрилмоқда. Яқинда Челси Астон Вилладан Морган Роджерсни 117 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олиб, клуб рекордини янгилаган эди. Гарначонинг Астон Виллага келиши эса айнан Роджерс кетганидан кейин ҳужумда пайдо бўлган бўшлиқни тўлдиришга хизмат қилади.
Астон Вилла ўтган мавсумда Европа лигасида ғалаба қозониб, ўз тарихида янги саҳифа очган эди. Эндиликда жамоа Чемпионлар лигасида муносиб иштирок этишни мақсад қилган. Гарначодан ташқари, клуб аллақачон Фреибургҳдан Жоҳан Манзамби трансферини ҳам эълон қилди. Бу каби фаоллик Бирмингем клубининг келгуси мавсумда нафақат Англияда, балки Европа майдонларида ҳам юқори ўринлар учун курашиш нияти жиддийлигини кўрсатади.
…