Алежандро Гарначо Челси билан хайрлашди: Аргентиналик юлдуз Астон Виллага йўл олмоқда

·16·Спорт
Алежандро Гарначо Челси билан хайрлашди: Аргентиналик юлдуз Астон Виллага йўл олмоқда

Лондоннинг Челси клуби ҳужумчиси Алежандро Гарначо жамоани тарк этишга яқин турибди. Аргентиналик иқтидор эгаси Стамфорд Бридгедаги омадсиз бир мавсумдан сўнг, фаолиятини Бирмингемнинг Астон Вилла жамоасида давом эттирадиган бўлди. Мазкур трансфер Англия Премер-лигасидаги навбатдаги шов-шувли келишувлардан бирига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри хабарига кўра, Астон Вилла ва Челси футболчининг трансфери бўйича келишувга эришган. Келишувга биноан, 22 ёшли вингер дастлаб бир мавсум давомида ижарада ўйнайди. Шартномада маълум шартлар бажарилган тақдирда, Бирмингем клуби футболчини тўлиқ сотиб олиш мажбуриятини ҳам ўз зиммасига олган. Бу Унаи Эмерй учун катта ғалаба ҳисобланади, чунки испаниялик мутахассис ўтган йили Гарначо Манчестер Юнайтеддан кетаётганида ҳам уни ўз жамоасида кўришни истаган эди.

Эмерйнинг узоқ кутилган режаси ва тиббий кўрик

Унаи Эмерй Алежандро Гарначо иштирокидаги портловчи тезлик ва техник маҳорат унинг тактик схемасига тўлиқ мос тушишига ишонмоқда. Маълум қилинишича, футболчи аллақачон Бирмингемда тиббий кўрикдан ўтган ва трансфер доимийга айланган тақдирда кучга кирадиган тўрт йиллик шартнома шартларини қабул қилган. Бу қадам Астон Вилла учун янги мавсумда Чемпионлар лигаси ва ички биринчиликдаги рақобат олдидан ҳужум чизиғини кучайтиришда муҳим аҳамиятга эга.

Челси бош мураббийи Хаби Алонсо ҳам бу трансферга қаршилик кўрсатмади. Гарначо жамоанинг мавсумолди машғулотларида кўриниш бермади, чунки Алонсо унга трансфер масалаларини ҳал қилиш учун рухсат берган эди. Атлетико Мадрид академияси тарбияланувчиси ҳисобланган футболчи Лондонда ўз ўрнини топа олмади ва асосий таркибнинг доимий аъзосига айлана олмади.

Гарначо ўтган йили Манчестер Юнайтеддан 40 миллион фунт эвазига сотиб олинган эди, бироқ у бу маблағни оқлашга қийналди. Ўтган мавсумда у барча мусобақаларда 22 та ўйинда майдонга тушиб, 8 та гол уришга муваффақ бўлди. Шунга қарамай, у жамоанинг ўйин услубига тўлиқ мослаша олмади. Унинг кетиши Челси таркибидаги кенг кўламли ислоҳотларнинг бир қисмидир; аввалроқ Марк Кукурелла Реал Мадридга, Андрей Сантос эса Манчестер Юнайтедга йўл олган эди.

Трансфер бозоридаги ўзаро алмашинув

Қизиғи шундаки, Гарначо трансфери икки клуб ўртасидаги ўзига хос алмашинувнинг бир қисми сифатида кўрилмоқда. Яқинда Челси Астон Вилладан Морган Роджерсни 117 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олиб, клуб рекордини янгилаган эди. Гарначонинг Астон Виллага келиши эса айнан Роджерс кетганидан кейин ҳужумда пайдо бўлган бўшлиқни тўлдиришга хизмат қилади.

Астон Вилла ўтган мавсумда Европа лигасида ғалаба қозониб, ўз тарихида янги саҳифа очган эди. Эндиликда жамоа Чемпионлар лигасида муносиб иштирок этишни мақсад қилган. Гарначодан ташқари, клуб аллақачон Фреибургҳдан Жоҳан Манзамби трансферини ҳам эълон қилди. Бу каби фаоллик Бирмингем клубининг келгуси мавсумда нафақат Англияда, балки Европа майдонларида ҳам юқори ўринлар учун курашиш нияти жиддийлигини кўрсатади.

ЧелсиАстон ВиллаАлежандро ГарначоТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Матеус Фернандес Тоттенхем сафидаги дебютида ажойиб гол муаллифига айландиМатеус Фернандес Тоттенхем сафидаги дебютида ажойиб гол муаллифига айландиБугун, 01:38Зиданнинг Франциядаги янги даври: эълон санаси маълум бўлдиЗиданнинг Франциядаги янги даври: эълон санаси маълум бўлдиБугун, 01:01Эрве Ренар учун тўрт даъвогар: Корея асосий номзод сифатида кўрмоқдаЭрве Ренар учун тўрт даъвогар: Корея асосий номзод сифатида кўрмоқдаБугун, 00:58Рамазон Темиров Эрцегни мақтади: «Қолганини жангда кўрамиз»Рамазон Темиров Эрцегни мақтади: «Қолганини жангда кўрамиз»Бугун, 00:55Манчестер Сити ўзбекистонлик Абдуқодир Ҳусанов билан шартномани 2031-йилгача узайтирдиМанчестер Сити ўзбекистонлик Абдуқодир Ҳусанов билан шартномани 2031-йилгача узайтирдиБугун, 00:54Манчестер Юнайтед Реал Мадрид юлдузи Орельен Чуамени учун янги таклиф тайёрламоқдаМанчестер Юнайтед Реал Мадрид юлдузи Орельен Чуамени учун янги таклиф тайёрламоқдаБугун, 00:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"