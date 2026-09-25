Лионель Скалони Лионель Мессидан кейинги сардорни эълон қилди

·4·Спорт
Лионель Скалони Лионель Мессидан кейинги сардорни эълон қилди

Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони афсонавий ҳужумчи Лионель Месси халқаро фаолиятини якунлаганидан кейин жамоада сардорлик боғичини ким қабул қилиб олишини расман маълум қилди. ТйК Sportс хабарига кўра, жаҳон чемпионлари сафида келажакдаги етакчи сифатида ҳимоячи Кристиан Ромеро танланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Лионель Мессининг терма жамоадаги хайрлашув ўйинлари яқинлашиб келаётган бир пайтда, мураббийлар штаби таркибдаги ҳокимият алмашинувини силлиқ амалга ошириш чораларини кўрмоқда. Боливиа, Буркина-Фасо ва Бенин терма жамоаларига қарши бўлиб ўтадиган ўртоқлик ўйинлари олдидан гапирган Лионель Скалони Аргентина футболининг келгуси босқичига айнан Кристиан Ромеро бошчилик қилишини тасдиқлади.

Янги сардор ва жамоадаги иерархия

Бош мураббий кийим алмаштириш хонасидаги ички тартиб ва нима учун айнан 28 ёшли марказий ҳимоячи бу вазифага муносиб кўрилганини очиқ тушунтирди. Скалонининг сўзларига кўра, "Кути" лақаби билан танилган Кристиан Ромеро аллақачон Лео ва Нотадан кейинги учинчи сардор мақомида бўлган.

Шунингдек, мураббий Эмилиано Мартинес, шартномага кўра ўйинларда қатнашмайдиган Родриго Де Паул ҳамда Лаутаро Мартинес ҳам зарур пайтда сардорлик боғичини тақишга тайёр эканини таъкидлади. Бироқ айнан Ромеро бу вазифага энг муносиб номзод сифатида кўрсатилди.

Тажриба ва олдиндаги режалар

Расмий эълон қилинишига қадар ҳам Кристиан Ромеро бу масъулиятни бир неча бор бошдан кечирган. У асосий етакчилар сафда бўлмаган пайтларда учта учрашувда терма жамоани майдонга сардор сифатида бошлаб тушган. Унинг сардор сифатидаги дебюти 2025-йилги Жанубий Америка саралаш босқичида Чилига қарши кечган муҳим ўйинда (1:0) рўй берган эди.

Шундан сўнг у Венесуэла ҳамда Мауританияга қарши баҳсларда ҳам жамоани бошқарган. Ушбу ўтиш даври Аргентина терма жамоаси учун тиғиз тақвим ва айрим кадрлар йўқотишлари фонида кечмоқда. Хусусан, жароҳатлар туфайли Тиаго Алмада ва Жуан Фойт бўлажак ўртоқлик ўйинларида ёрдам бера олмайди.

Федерация баёнотига кўра, мураббийлар таркибга қўшимча чуқурлик қўшиш мақсадида Эқуи Фернандес, Сантиаго Симон ва Валентин Гомесни чақиришган. Олдинда кутиб турган уй ўйинлари Албисесте учун ўтган йиллардаги муваффақиятларни ёдга олиш билан бирга, Мессисиз янги даврдаги жамоанинг илк қиёфасини кўрсатиш учун муҳим имконият бўлиб хизмат қилади.

АргентинаЛионель МессиКристиан РомероЛионель СкалониФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентинада янги давр: Мессидан кейин сардорлик боғичи кимга топширилди?Аргентинада янги давр: Мессидан кейин сардорлик боғичи кимга топширилди?9 сентябр 20:34Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиБугун 10:14Аргентина терма жамоасида Лионель Мессининг хайрлашув палласи бошландиАргентина терма жамоасида Лионель Мессининг хайрлашув палласи бошланди22 сентябр 23:51Лионель Мессининг вориси аниқланди: Аргентина терма жамоасида 10-рақам кимга насиб этади?Лионель Мессининг вориси аниқланди: Аргентина терма жамоасида 10-рақам кимга насиб этади?2 сентябр 10:58Эмилиано Мартинес Лионель Мессининг хайрлашув ўйини ҳақида гапирдиЭмилиано Мартинес Лионель Мессининг хайрлашув ўйини ҳақида гапирди23 сентябр 10:55Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайди22 сентябр 23:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?