Лионель Скалони Лионель Мессидан кейинги сардорни эълон қилди
Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони афсонавий ҳужумчи Лионель Месси халқаро фаолиятини якунлаганидан кейин жамоада сардорлик боғичини ким қабул қилиб олишини расман маълум қилди. ТйК Sportс хабарига кўра, жаҳон чемпионлари сафида келажакдаги етакчи сифатида ҳимоячи Кристиан Ромеро танланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Лионель Мессининг терма жамоадаги хайрлашув ўйинлари яқинлашиб келаётган бир пайтда, мураббийлар штаби таркибдаги ҳокимият алмашинувини силлиқ амалга ошириш чораларини кўрмоқда. Боливиа, Буркина-Фасо ва Бенин терма жамоаларига қарши бўлиб ўтадиган ўртоқлик ўйинлари олдидан гапирган Лионель Скалони Аргентина футболининг келгуси босқичига айнан Кристиан Ромеро бошчилик қилишини тасдиқлади.
Янги сардор ва жамоадаги иерархияБош мураббий кийим алмаштириш хонасидаги ички тартиб ва нима учун айнан 28 ёшли марказий ҳимоячи бу вазифага муносиб кўрилганини очиқ тушунтирди. Скалонининг сўзларига кўра, "Кути" лақаби билан танилган Кристиан Ромеро аллақачон Лео ва Нотадан кейинги учинчи сардор мақомида бўлган.
Шунингдек, мураббий Эмилиано Мартинес, шартномага кўра ўйинларда қатнашмайдиган Родриго Де Паул ҳамда Лаутаро Мартинес ҳам зарур пайтда сардорлик боғичини тақишга тайёр эканини таъкидлади. Бироқ айнан Ромеро бу вазифага энг муносиб номзод сифатида кўрсатилди.
Тажриба ва олдиндаги режаларРасмий эълон қилинишига қадар ҳам Кристиан Ромеро бу масъулиятни бир неча бор бошдан кечирган. У асосий етакчилар сафда бўлмаган пайтларда учта учрашувда терма жамоани майдонга сардор сифатида бошлаб тушган. Унинг сардор сифатидаги дебюти 2025-йилги Жанубий Америка саралаш босқичида Чилига қарши кечган муҳим ўйинда (1:0) рўй берган эди.
Шундан сўнг у Венесуэла ҳамда Мауританияга қарши баҳсларда ҳам жамоани бошқарган. Ушбу ўтиш даври Аргентина терма жамоаси учун тиғиз тақвим ва айрим кадрлар йўқотишлари фонида кечмоқда. Хусусан, жароҳатлар туфайли Тиаго Алмада ва Жуан Фойт бўлажак ўртоқлик ўйинларида ёрдам бера олмайди.
Федерация баёнотига кўра, мураббийлар таркибга қўшимча чуқурлик қўшиш мақсадида Эқуи Фернандес, Сантиаго Симон ва Валентин Гомесни чақиришган. Олдинда кутиб турган уй ўйинлари Албисесте учун ўтган йиллардаги муваффақиятларни ёдга олиш билан бирга, Мессисиз янги даврдаги жамоанинг илк қиёфасини кўрсатиш учун муҳим имконият бўлиб хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…