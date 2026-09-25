Равшан Ҳайдаров Саудия Арабистонини 3:0 ҳисобида таслим этгач очиқ гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё ўйинларининг чорак финалида Саудия Арабистонини 3:0 ҳисобида мағлуб этган Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси бош мураббийи Равшан Ҳайдаров жамоанинг чорак финалдан ўта олмаслик психологик тўсиғини бартараф этганини таъкидлади.
- Унинг сўзларига кўра, жамоанинг асосий мақсади олдинги Осиё ўйинларидаги бронза медалидан юқори натижага эришиш, яни финал ва олтин медални қўлга киритишдир.
Осиё ўйинларининг чорак финалида Саудия Арабистони U-23 терма жамоасини 3:0 ҳисобида маҳв этган Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси бош мураббийи Равшан Ҳайдаров ўйиндан сўнг матбуот анжуманида шов-шувли ва муҳим фикрларини билдирди.
Тажрибали мутахассис шогирдларига миннатдорлик билдирар экан, майдонда назорат тўлиқ вакилларимиз қўлида бўлганини ва йигитлар охиригача консентрацияни йўқотмаганини алоҳида эътироф этди: «Йигитларга раҳмат айтаман. Сабр қилиб, ўйин охиригача эътиборни сақлаб қолишди. Айнан шу жамоа кўплаб йирик турнирларда чорак финал довонидан ўта олмаётган эди. Шу сабаб бугунги йирик ғалаба руҳий томондан жуда улкан аҳамиятга эга бўлди. Ярим финалга чиқдик, бироқ бу ерда тўхташ ниятимиз йўқ. Олдинги Осиё ўйинларида бронза олганмиз, демак, бу галги мақсадимиз ушбу натижани албатта яхшилашдир!».
Шунингдек, ушбу авлод келажакдаги Олимпиада саралашига тизимли равишда тайёрланаётганини таъкидлаган мураббий жамоаси билан ярим финалда Япония — КХДР баҳси ғолибига қарши финал йўлланмаси учун кураш олиб боради.
«Синдирилган синдром, бронзани яхшилаш ва финал сари қадам»: Ҳайдаров баёнотининг 5 та асосий нуқтаси
Матбуот анжуманида бош мураббий томонидан илгари сурилган энг муҳим нуқталар:
Психологик тўсиқ олиб ташланди: Равшан Ҳайдаров мазкур жамоанинг кўп вақтлардан бери чорак финалдан ўта олмаслик муаммосига чек қўйилганини таъкидлади;
Бронза медалидан юқори марра: Олдинги Осиё ўйинларидаги бронзадан кўра юқорироқ natija — финал ва олтин медал кўзланмоқда;
Тўлиқ ўйин назорати: Мураббий 90 дақиқа давомида Саудия устидан ўрнатилган сабрли ва мукаммал тактик назоратни юқори баҳолади;
Олимпиада саралашига пойдевор: Ушбу жамоа босқичма-босқич келгуси Олимпия ўйинлари саралаш циклига тизимли тайёрланмоқда;
Ярим финалдаги номдор рақиб: Ўзбекистон U-23 финал йўлида Япония ёки КХДР тўсиғини енгиб ўтиши керак бўлади.
Ўзбекистон U-23: Осиё ўйинларидаги олдинги натижа ва янги мақсадлар таққоси
Равшан Ҳайдаров жамоасининг динамикаси ва юксалиш мезонлари:
Мезонлар ва босқичлар
Ўтган Осиё ўйинларидаги натижа
Ҳозирги Осиё ўйинлари ва Ҳайдаров амбицияси
Мусобақадаги марра
Бронза медали соҳиби
Бронзадан яхшироқ: Олтин/Кумуш (Финал йўли)
Чорак финал тўсиғи
Мунтазам қийинчилик ва психологик босим
Саудия устидан 3:0 ҳисобида мутлақ устунлик
Ўйин услуби ва ҳолати
Натижага йўналтирилган ҳимоявий ўйин
Мукаммал тўп назорати, прессинг ва сабр
Стратегик вазифа
Минтақавий турнирда совриндор бўлиш
Келажак Олимпиадаси саралашига тайёр таркиб
Кейинги синов (Ярим финал)
Анъанавий қитъа рақобатчилари
Япония — КХДР баҳсининг кучли ғолиби
Спорт ва тактик экспертиза: Нега Ҳайдаровнинг бу сўзлари чемпионликка ишора?
Футбол таҳлилчилари ва спорт мутахассисларининг хулосалари:
«Чорак финал синдроми»нинг аҳамияти: Ёшлар футболида энг катта тўсиқ жисмоний эмас, руҳий босимдир; Саудиядек мураккаб ва агрессив рақибни 3 та тўп фарқи билан енгиб чорак финалдан ўтиш — йигитларда чемпионлик менталитетини уйғотди;
Олимпиада цикли ва давлат тизими: Ҳайдаровнинг миллий футбол пирамидасидаги тизимли ишларни қайд этиши бежиз эмас; бу ёшлар ҳозирдан катта турнирлар босимига кўникиб борса, бўлажак Олимпиада йўлланмаси вақтида тажрибали жамоага айланади;
Япония ёки КХДР тўсиғи: Ярим финалда шарқий Осиёнинг юқори тезликдаги мактабига тўқнаш келинади; аммо Саудияни дарвозасига яқинлаштирмаган мустаҳкам мудофаа ва Муратбаевнинг ишончли ўйини финал эшигини очишга тўлиқ етади.
Сизнингча, Равшан Ҳайдаров жамоаси ярим финалда Япония ёки КХДРни мағлуб этиб, Осиё ўйинларининг финалига чиқа оладими? Чорак финалдаги 3:0 ҳисобидаги ғалаба термамизни олтин медалга бош даъвогарга айлантирдими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамизнинг ярим финал олдидан таҳлилини барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…