Амирхон Алихўжаев Mangu 5 турнирида россиялик рақибга қарши жанг қилади
Тошкентда эртага бўлиб ўтадиган Mangu 5 турнири олдидан янги жанг маълум бўлди. Ўзбекистонлик ММА устаси Амирхон Алихўжаев мусобақада россиялик Шариф Искандаровга қарши октагонга чиқади.
Жанг ярим ўрта вазн тоифасида ташкил этилади. Алихўжаевнинг турнирда иштирок этиши мусобақа бошланишига оз вақт қолганида маълум қилинди.
Амирхон Алихўжаевнинг статистикаси
Амирхон Алихўжаев профессионал фаолияти давомида 20 та жанг ўтказган. У 13 марта ғалаба қозонган ва 7 бор мағлуб бўлган.
Ўзбекистонлик жангчи сўнгги учрашувида россиялик Магомед Салиевга нокаут билан мағлуб бўлган.
Шариф Искандаров эса ҳозирга қадар 5 та жанг ўтказиб, 4 та ғалаба ва 1 та мағлубият қайд этган.
Эртага Тошкентдаги Mangu 5 турнирида ушбу икки жангчи ўртасидаги қарама-қаршилик мухлислар эътиборида бўлади.
Изоҳлар 0
…