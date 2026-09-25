Амирхон Алихўжаев Mangu 5 турнирида россиялик рақибга қарши жанг қилади

·28·Спорт
Амирхон Алихўжаев Mangu 5 турнирида россиялик рақибга қарши жанг қилади

Тошкентда эртага бўлиб ўтадиган Mangu 5 турнири олдидан янги жанг маълум бўлди. Ўзбекистонлик ММА устаси Амирхон Алихўжаев мусобақада россиялик Шариф Искандаровга қарши октагонга чиқади.

Жанг ярим ўрта вазн тоифасида ташкил этилади. Алихўжаевнинг турнирда иштирок этиши мусобақа бошланишига оз вақт қолганида маълум қилинди.

Амирхон Алихўжаевнинг статистикаси

Амирхон Алихўжаев профессионал фаолияти давомида 20 та жанг ўтказган. У 13 марта ғалаба қозонган ва 7 бор мағлуб бўлган.

Ўзбекистонлик жангчи сўнгги учрашувида россиялик Магомед Салиевга нокаут билан мағлуб бўлган.

Шариф Искандаров эса ҳозирга қадар 5 та жанг ўтказиб, 4 та ғалаба ва 1 та мағлубият қайд этган.

Амирхон Алихўжаев Mangu 5 турнирида россиялик рақибга қарши жанг қилади

Эртага Тошкентдаги Mangu 5 турнирида ушбу икки жангчи ўртасидаги қарама-қаршилик мухлислар эътиборида бўлади.

Mangu 5Амирхон АлихўжаевШариф ИскандаровТошкент ММА турнир
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда катта жанг: Муҳиддин Мамажонов россиялик нокаутчига қарши!Тошкентда катта жанг: Муҳиддин Мамажонов россиялик нокаутчига қарши!25 август 22:00Тошкентда йилнинг энг шов-шувли ММА кечаси: MANGU 02 карди маълум!Тошкентда йилнинг энг шов-шувли ММА кечаси: MANGU 02 карди маълум!18 апрел 17:53Муроджон Аҳмадалиев Тошкентда рингга чиқади: Рақиб ва жанглар маълумМуроджон Аҳмадалиев Тошкентда рингга чиқади: Рақиб ва жанглар маълум22 апрел 15:58Достон Бозоров Octagon 92 турнирида бразилиялик рақибга қарши жанг қиладиДостон Бозоров Octagon 92 турнирида бразилиялик рақибга қарши жанг қиладиБугун 19:069 та голли драма: Ўзбекистон қизлари Кореяга қарши ўйинда ярим финални бой берди9 та голли драма: Ўзбекистон қизлари Кореяга қарши ўйинда ярим финални бой бердиБугун 18:59Ўзбекистон 25 сентябрь куни Осиё ўйинларида 5 та медаль олдиЎзбекистон 25 сентябрь куни Осиё ўйинларида 5 та медаль олдиБугун 18:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?