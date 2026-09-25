Ўзбекистоннинг Осиё ўйинларидаги медаллари 30 тага етди
Аичи-Нагояда ўтаётган Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси медаллар сонини 30 тага етказди. Навбатдаги совринни спорт гимнастикаси вакили Расулжон Абдураҳимов қўлга киритди.
Абдураҳимов қўшпоядаги машқлар финалида 14,433 балл жамғариб, бронза медалга сазовор бўлди.
Шу тариқа, Ўзбекистон делегацияси ҳисобида ҳозир 6 та олтин, 15 та кумуш ва 9 та бронза медаль бор.
Расулжон Абдураҳимовнинг соврини делегациянинг умумий медаллар жамғармасини 30 тага етказди.
Изоҳлар 0
…