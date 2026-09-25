Анчелотти Бразилияси 90+5-дақиқада шармандали мағлубиятдан қутулиб қолди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Карло Анчелотти бошқарувидаги Бразилия терма жамоаси Австралияга қарши ўртоқлик учрашувида 90+5-дақиқада Раяннинг голи эвазига мағлубиятдан қутулиб қолди ва 1:1 ҳисобида дуранг қайд этди.
- Ўйин давомида Бразилия ҳисобда ортда бориб, Nestори Иранкунданинг 68-дақиқадаги голи билан Австралия олдинга чиқиб олганди.
- Винисиус Жуниор, Рафиня ва Эндрик каби юлдузлар иштирок этганига қарамай, Бразилиянинг ўйини мухлислар ва мутахассисларда саволлар уйғотди.
FIFA кунлари доирасида бўлиб ўтган халқаро ўртоқлик баҳсида Карло Анчелотти бошқарувидаги Бразилия миллий терма жамоаси сафарда Австралияга қарши майдонга тушиб, оғир ва шов-шувли дуранг қайд этди. Таунсвилл шаҳрида кечган қарама-қаршиликда «пентакампеонлар» узоқ вақт давомида ҳисобда ортда қолиб, фақат ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+5-дақиқада киритилган гол эвазигагина мағлубиятдан қутулиб қолди.
Баҳснинг 68-дақиқасида австралияликларнинг ёш юлдузи Нестори Иранкунда ҳисобни очган бўлса, асосий вақт тугаб, 90+5-дақиқа ўтиб бораётган паллада захирадан тушган Райан мувозанатни тиклади — 1:1. Таркибида Винисиус Жуниор, Рафинья, Эндрик ва Эстевао каби жаҳон юлдузлари билан майдонга тушган Бразилиянинг бундай оғир ўйини мухлислар ва мутахассисларда жиддий саволларни уйғотди. Томонлар 29 сентябрь куни ўзаро иккинчи бор куч синашади.
«90+5-дақиқадаги нажот, Иранкунда зарбаси ва Анчелотти муаммоси»: Таунсвилл баҳсининг 5 та асосий нуқтаси
Австралия ва Бразилия тўқнашувидан энг муҳим фактлар:
Сўнгги сониялардаги гол: Бразилия 90+5-дақиқада Райаннинг аниқ зарбаси туфайли сенсацион мағлубиятдан омон қолди;
Иранкунданинг голи: 68-дақиқада Нестори Иранкунда мезбонларни олдинга олиб чиқиб, Бразилия мудофаасидаги заифликни фош этди;
Юлдузли ҳужум триоси самарасизлиги: Винисиус, Эндрик ва Рафинья асосий вақтда австралияликлар дарвозасини ишғол қила олмади;
Анчелоттининг тўлиқ ротацияси: Иккинчи бўлимда Лино, Педро, Луиз ва Райан майдонга туширилиб, тактика шошилинч ўзгартирилди;
29 сентябрь — реванш санаси: Икки терма жамоа бир неча кундан сўнг иккинчи ўртоқлик учрашувида яна майдонга тушади.
Ўйин тафсилотлари ва кўрсаткичлари: Австралия ва Бразилия қарама-қаршилиги
Таунсвиллдаги баҳснинг статистик кўрсаткичлари:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Бразилия миллий жамоаси (Анчелотти)
Якуний ҳисоб
1:1 (Сенсацион дуранг)
1:1 (90+5-дақиқадаги қутулиш)
Гол муаллифлари
Иранкунда (68')
Райан (90+5')
Ҳужумдаги етакчилар
Йенги, Иранкунда, Меткалф
Винисиус Жуниор, Рафинья, Эндрик
Ўйиннинг муҳим лаҳзаси
68-дақиқада ҳисобнинг очилиши
Ҳакам қўшиб берган 5-дақиқадаги гол
Кейинги қарама-қаршилик
29 сентябрь куни такрорий ўйин
29 сентябрь куни реванш имконияти
Футбол экспертизаси: Нега Бразилия гранди Австралияда қийналди?
Халқаро спорт шарҳловчилари ва футбол таҳлилчиларининг хулосалари:
«Юлдузлар чарчоғи ва мослашув»: Европа клубларида тиғиз тақвимда ўйнаб келаётган Винисиус ва Рафинья узоқ парвоз ҳамда Таунсвиллдаги иқлимга мослашишда қийинчиликка дуч келди; бу уларнинг яккакурашлардаги тезлиги ва яратувчанлигини чеклаб қўйди;
Австралиянинг қаттиқ ҳимоя блоки: Австралия терма жамоаси марказда интизомли зонавий ҳимоя ташкил этиб, Бразилиянинг индивидуал дриблингларига деярли майдон қолдирмади; Иранкунданинг тезкор қарши ҳужумдаги голи эса бразилияликлар мудофаасидаги тизимли муаммоларни кўрсатди;
29 сентябрдаги баҳс — Анчелотти учун синов: Иккинчи ўйинда Карло Анчелотти таркибда жиддий ўзгаришлар қилиши ва ҳужум чизиғини қайта ташкил этиши кутилмоқда, акс ҳолда «селесао» мухлисларининг эътирозлари янада кучаяди.
Сизнингча, Карло Анчелотти бошчилигидаги Бразилия терма жамоаси 29 сентябрдаги иккинчи ўйинда ишончли ғалабани қўлга кирита оладими ёки Австралия яна сенсация кўрсатадими? Винисиус ва Эндрикнинг термадаги ўйинига шахсан қандай баҳо берасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон футболидаги ушбу кутилмаган натижа таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…