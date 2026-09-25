Достон Бозоров Octagon 92 турнирида бразилиялик рақибга қарши жанг қилади
3 октябрь куни Наманганда бўлиб ўтадиган Octagon 92 турнирида ўзбекистонлик машҳур ММА жангчиси Достон Бозоров октагонга чиқади. Собиқ Octagon League чемпионига бразилиялик Яир Жесуйно рақиб бўлади.
Жанг енгил вазн тоифасида ўтказилади. Бу ҳақда Octagon League матбуот хизмати маълум қилди.
Жангчилар статистикаси
Достон Бозоров профессионал фаолияти давомида 15 та жанг ўтказиб, 14 тасида ғалаба қозонган ва фақат бир марта мағлуб бўлган.
Яир Жесуйно эса 15 та жангда 12 та ғалаба ва 3 та мағлубият қайд этган.
Намангандаги Octagon 92 турнирида икки жангчининг статистикаси тўқнаш келади. Бозоров учун эса бу жанг собиқ чемпион сифатида яна бир муҳим синов бўлади.
Изоҳлар 0
…