Достон Бозоров Octagon 92 турнирида бразилиялик рақибга қарши жанг қилади

·32·Спорт
Достон Бозоров Octagon 92 турнирида бразилиялик рақибга қарши жанг қилади

3 октябрь куни Наманганда бўлиб ўтадиган Octagon 92 турнирида ўзбекистонлик машҳур ММА жангчиси Достон Бозоров октагонга чиқади. Собиқ Octagon League чемпионига бразилиялик Яир Жесуйно рақиб бўлади.

Жанг енгил вазн тоифасида ўтказилади. Бу ҳақда Octagon League матбуот хизмати маълум қилди.

Жангчилар статистикаси

Достон Бозоров профессионал фаолияти давомида 15 та жанг ўтказиб, 14 тасида ғалаба қозонган ва фақат бир марта мағлуб бўлган.

Яир Жесуйно эса 15 та жангда 12 та ғалаба ва 3 та мағлубият қайд этган.

Намангандаги Octagon 92 турнирида икки жангчининг статистикаси тўқнаш келади. Бозоров учун эса бу жанг собиқ чемпион сифатида яна бир муҳим синов бўлади.

Достон БозоровЯир ЖесуйноOctagon 92Наманган
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рўзибоев ва Бозоров Арман Царукян билан балиқ овига чиқдиРўзибоев ва Бозоров Арман Царукян билан балиқ овига чиқди21 август 18:00Тошкентда мағлуб бўлмаганлар жанги: Саидов камар учун чиқадиТошкентда мағлуб бўлмаганлар жанги: Саидов камар учун чиқади6 август 06:46Отажоновга чемпионлик жанги берилди: рақиб — Тожикистон вакилиОтажоновга чемпионлик жанги берилди: рақиб — Тожикистон вакили8 август 11:17“Ҳумо Арена”да нокаутлар шоуси: Octagon 91 турнирининг барча натижалари“Ҳумо Арена”да нокаутлар шоуси: Octagon 91 турнирининг барча натижалари6 сентябр 08:20Octagon 87: Азамат Нуфтиллаев чемпионлик камарини ҳимоя қилди (видео)Octagon 87: Азамат Нуфтиллаев чемпионлик камарини ҳимоя қилди (видео)14 июн 11:55Octagon 87: Жасур "Тайсон" қозоғистонлик рақибини нокаутга учратди (видео)Octagon 87: Жасур "Тайсон" қозоғистонлик рақибини нокаутга учратди (видео)14 июн 11:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?