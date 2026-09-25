Ўзбекистон 25 сентябрь куни Осиё ўйинларида 5 та медаль олди
Японияда давом этаётган Осиё ўйинларининг 25 сентябрь кунги беллашувларида Ўзбекистон спортчилари 5 та медалга сазовор бўлди. Делегация ҳисобига 1 та олтин, 3 та кумуш ва 1 та бронза медаль қўшилди.
Олтин медаль
Енгил атлетикада Сухроб Ходжаев Ўзбекистон делегациясига навбатдаги олтин медални тақдим этди.
Кумуш медаллар
Байдаркада эшкак эшиш баҳсларида Милана Душев-Янич, Екатерина Шубина, Арина Танатмишева ва Шаҳризода Мавлонова тўртлиги кумуш медалга эга чиқди.
Каноэда эшкак эшишда эса Владлен Денисов ҳамда Нилуфар Зокирова — Шоҳсанам Шерзодова жуфтлиги совриндорлар сафидан жой олди.
Бронза
Спорт гимнастикасида Расулжон Абдураҳимов қўшпоядаги машқда бронза медални қўлга киритди.
Шу тариқа, 25 сентябрь куни Ўзбекистон делегацияси жами 5 та медаль билан мусобақа кунини якунлади.
Изоҳлар 0
…