9 та голли драма: Ўзбекистон қизлари Кореяга қарши ўйинда ярим финални бой берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон аёллар терма жамоаси Осиё ўйинларининг чорак финалида Жанубий Кореяга 3:6 ҳисобида ютқазиб, мусобақани тарк этди.
- Баҳсда Диёра Ҳабибуллаева ва Нилуфар Қудратова гол уришди, шунингдек, рақиб футболчиси автогол қайд этди.
- Жанубий Корея сафида Юн Су Жеонг ҳет-трикни амалга оширди ва жамоаси ярим финалга йўл олди.
- Ярим финалда КХДР Хитой билан, Япония эса Жанубий Корея билан ўйнайди.
Японияда ўтказилаётган Осиё ўйинларининг аёллар футболи бўйича чорак финал баҳслари кутилмаган шиддат ва голларга бой ҳақиқий триллерга айланди. Ўзбекистон хотин-қизлар миллий терма жамоаси қитъанинг бош грандларидан бири ҳисобланган Жанубий Корея термасига қарши майдонга тушиб, томошабинларга жами 9 та гол тортиқ этилган драмада 3:6 ҳисобида имкониятни бой берди ва мусобақадаги юришини тўхтатди. Баҳснинг дастлабки дақиқалариданоқ кескин кураш авж олди: кореяликлар сафида Юн Су Жеонг ҳет-трик қайд этган бўлса (6, 44, 74-дақиқалар), Чое Ю Ри дублга эришди.
Вакилларимиз ҳам ортга чекинмасдан жасорат кўрсатди — 10-дақиқада Диёра Ҳабибуллаева мувозанатни тиклади, иккинчи бўлимда эса кореялик ҳимоячининг автоголи ва Нилуфар Қудратованинг 66-дақиқадаги чиройли зарбаси интригани қайтарди. Бироқ кореяликларнинг тажрибаси ва ҳакам қўшиб берган 90+4-дақиқадаги Ким Мин Жининг сўнгги голи баҳсга якуний нуқтани қўйди. Параллел чорак финалларда Япония Филиппинни 4:0, КХДР Хитой Тайпейини 5:1 ҳисобида тор-мор этган бўлса, Хитой Вьетнам устидан 1:0 ҳисобида қийин ғалабага эришди. Натижада ярим финалда шарқий Осиёнинг энг кучли тўртлиги — КХДР – Хитой ҳамда Япония – Жанубий Корея жуфтликлари медаллар учун жангга киришади.
«9 та гол, Юн Су Жеонг ҳет-триги ва шарқий тўртлик»: Чорак финалнинг 5 та асосий нуқтаси
Осиё ўйинлари аёллар турнири чорак финалидан энг муҳим фактлар:
9 та голли драма ва мағлубият: Ўзбекистон аёллар жамоаси Жанубий Кореяга 3:6 ҳисобида ютқазиб, чорак финалда тўхтади;
Ҳабибуллаева ва Қудратованинг голлари: Вакилларимиз сафида Ҳабибуллаева ва Қудратова ажралиб турди, рақиб ҳам битта автогол қайд этди;
Кореялик ҳужумчининг бенуқсон ўйини: Юн Су Жеонг учта тўп киритиб (ҳет-трик), ғалабанинг бош қаҳрамонига айланди;
Шарқий Осиё гегемонияси: Япония, КХДР, Хитой ва Жанубий Корея ярим финалнинг барча 4 та йўлланмасини тўлиқ банд қилди;
Оловли ярим финал жуфтликлари: Финал чипталари учун КХДР – Хитой ҳамда Япония – Жанубий Корея қарама-қаршиликлари бўлиб ўтади.
Осиё ўйинлари (Аёллар): Чорак финал натижалари ва ярим финал харитаси жадвали
Чорак финал баҳсларининг тўлиқ статистик тафсилотлари:
Босқич ва учрашувлар
Қайд этилган ҳисоб
Гол муаллифлари ва муҳим воқеалар
Якуний мақом
Жанубий Корея — Ўзбекистон
6:3
Юн Су Жеонг (6, 44, 74), Чое Ю Ри (17, 45+1), Ким Мин Жи (90+4) — Д. Ҳабибуллаева (10), Жанг Сел Ги (64, а/г), Н. Қудратова (66)
Корея ярим финалда, Ўзбекистон мусобақани тарк этди
Япония — Филиппин
4:0
Мезбонларнинг мутлақ устунлиги
Япония ишонч билан ярим финалда
Хитой — Вьетнам
1:0
Оғир позицион кураш ва якка гол
Хитой ярим финалга йўл олди
КХДР — Хитой Тайпейи
5:1
Шимолий кореяликларнинг йирик ғалабаси
КХДР ярим финалга чиқди
Ярим финал 1-жуфтлиги
КХДР — Хитой
Шарқий Осиёнинг икки қудратли гранди тўқнашуви
Финал йўлланмаси учун кураш
Ярим финал 2-жуфтлиги
Япония — Жанубий Корея
Мезбонлар ва Корея ўртасидаги принципиал дерби
Олтин медал сари тарихий баҳс
Футбол экспертизаси: Нега Ўзбекистон кучли жанг кўрсатиб ҳам ютқазди?
Аёллар футболи бўйича мутахассислар ва таҳлилчиларнинг хулосалари:
«Ҳужумдаги жасорат, ҳимоядаги хатолар»: Қитъанинг кучли жамоасига 3 та гол уриш — қизларимиз ҳужум чизиғи ва қанотлари юқори салоҳиятга эгалигини исботлади; бироқ ҳимоя чизиғининг прессингга дош беролмагани ва биринчи бўлим сўнгидаги кетма-кет хатолар (44 ва 45+1-дақиқалар) ўйин тақдирини ҳал қилиб қўйди;
Жисмоний тайёргарлик ва темп: Жанубий Кореянинг юқори тезликдаги ҳужумлари ва иккинчи қаватдаги ҳаракатлари охирги дақиқаларда вакилларимизни толиқтириб қўйди; шунга қарамай, қизларимиз 1:3 ҳолатидан 3:4 гача ҳисобни қисқартириб, характер кўрсата олди;
Ярим финалдаги суперкучлар: Тўртликка чиққан жамоалар (Япония, Корея, КХДР, Хитой) дунё даражасидаги аёллар футболи гигантлари ҳисобланади; уларга қарши муносиб қаршилик кўрсатиш Ўзбекистон аёллар футболи тўғри ривожланиш йўлида эканини кўрсатмоқда.
Сизнингча, Ўзбекистон аёллар терма жамоасининг кучли Жанубий Кореяга 3 та гол уриб кўрсатган жасоратига қандай баҳо бериш мумкин? КХДР — Хитой ва Япония — Жанубий Корея ярим финалларида қайси жамоалар финалга йўл олади деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Осиё ўйинларидаги ушбу голларга бой драма таҳлилини барча спорт ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…