Ота қизининг орзусини амалга оширишига ёрдам берди (видео)
Салвадорнинг Сьюдад-Арсе шаҳрида ўтказилган Мустақиллик байрами парадида отанинг қизига кўрсатган ёрдами кўпчиликнинг эътиборини тортди. Бу ҳақда CR Hoy хабар берди.
Воқеа 15 сентябрь куни, мамлакат Мустақиллигининг 205 йиллиги муносабати билан ташкил этилган байрам тадбирлари вақтида содир бўлган. Юриш ва мустақил тик туришда қийналадиган қизалоқ парад иштирокчиси сифатида чиқишни орзу қилган.
Қизалоқнинг бу истагини амалга ошириш учун отаси бутун чиқиш давомида унинг ёнида бўлган. У қизини белидан маҳкам ушлаб, ҳаракатланиши ҳамда тик туришига ёрдам берган.
Отасининг кўмагида қизалоқ мусиқа садолари остида парад давомида ўз чиқишини давом эттирган ва тадбирни охиригача якунлаган. Уларнинг парад пайтидаги тасвирлари ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кўплаб фойдаланувчиларнинг эътиборини тортган.
Маҳаллий нашрлар бу ҳолатни ота-онанинг фарзандини қўллаб-қувватлаши ва унинг орзусини рўёбга чиқаришга бўлган ҳаракатининг таъсирли намунаси сифатида ёритган.
Изоҳлар 0
…