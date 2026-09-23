Ота қизининг орзусини амалга оширишига ёрдам берди (видео)

·38·Дунё
Ота қизининг орзусини амалга оширишига ёрдам берди (видео)

Салвадорнинг Сьюдад-Арсе шаҳрида ўтказилган Мустақиллик байрами парадида отанинг қизига кўрсатган ёрдами кўпчиликнинг эътиборини тортди. Бу ҳақда CR Hoy хабар берди.

Воқеа 15 сентябрь куни, мамлакат Мустақиллигининг 205 йиллиги муносабати билан ташкил этилган байрам тадбирлари вақтида содир бўлган. Юриш ва мустақил тик туришда қийналадиган қизалоқ парад иштирокчиси сифатида чиқишни орзу қилган.

Қизалоқнинг бу истагини амалга ошириш учун отаси бутун чиқиш давомида унинг ёнида бўлган. У қизини белидан маҳкам ушлаб, ҳаракатланиши ҳамда тик туришига ёрдам берган.

Отасининг кўмагида қизалоқ мусиқа садолари остида парад давомида ўз чиқишини давом эттирган ва тадбирни охиригача якунлаган. Уларнинг парад пайтидаги тасвирлари ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кўплаб фойдаланувчиларнинг эътиборини тортган.

Маҳаллий нашрлар бу ҳолатни ота-онанинг фарзандини қўллаб-қувватлаши ва унинг орзусини рўёбга чиқаришга бўлган ҳаракатининг таъсирли намунаси сифатида ёритган.

СалвадорСьюдад-АрсеМустақиллик байрамиCR Hoy
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Таиландда 19 ёшли россиялик талаба бедарак йўқолдиТаиландда 19 ёшли россиялик талаба бедарак йўқолди31 август 12:52Қизини 13 йил энагага ташлаб кетган эр-хотин ота-она ҳуқуқидан маҳрум қилиндиҚизини 13 йил энагага ташлаб кетган эр-хотин ота-она ҳуқуқидан маҳрум қилиндиКеча 10:21Қозоғистонда ота-қизнинг тўйдаги рақси интернетда оммалашди (видео)Қозоғистонда ота-қизнинг тўйдаги рақси интернетда оммалашди (видео)17 сентябр 15:59Афғонистонда ота қизини атрофдагиларга 10 йил мобайнида ўғил бола сифатида таништирдиАфғонистонда ота қизини атрофдагиларга 10 йил мобайнида ўғил бола сифатида таништирди7 август 05:1224 ёшли мукбанг блогери сўнгги видеодан кейин вафот этди24 ёшли мукбанг блогери сўнгги видеодан кейин вафот этди10 сентябр 12:16Хитойда аёл ўғлининг тўйида келин аслида ўз йўқолган қизи эканини билиб қолдиХитойда аёл ўғлининг тўйида келин аслида ўз йўқолган қизи эканини билиб қолди2 август 17:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота