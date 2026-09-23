Тўртинчи кун драмаси ва 4 та янги бронза: Ўзбекистон Осиё ўйинларида 14-ўринга тушди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё ўйинларининг тўртинчи кунида Ўзбекистон 4 та бронза медалини қўлга киритган бўлса-да, умумий медаллар жадвалида 9-ўриндан 14-поғонага тушиб кетди.
- Полина Волобуева фехтование бўйича, Сайдулло Абдурашидов ва Дониёр Турғунбоев ушу-сандада, Абубакр Эминжонов ва Фаррух Мирҳамидов эса киберспорт бўйича бронза медалларини олишди.
- Ўзбекистон делегацияси ҳисобида жами 10 та медал (1 та олтин, 4 та кумуш, 5 та бронза) мавжуд.
Япониянинг Айчи ва Нагоя шаҳарлари мезбонлик қилаётган ХХ ёзги Осиё ўйинларининг тўртинчи мусобақа куни якунлари бўйича мусобақа жадвалида кутилмаган ва кескин силжишлар кузатилди. Ўзбекистон миллий терма жамоаси кун давомида ўз ҳисобига бир йўла 4 та янги бронза медалини қўшиб қўйган бўлса-да, умумий медаллар жадвалида аввалги 9-ўриндан 14-поғонага тушиб қолди. Кун беллашувлари фехтование бўйича аёллар ўртасидаги баҳсларда Полина Волобуеванинг тарихий чиқиши билан бошланди: рапира бўйича яккалик беллашувларда ярим финалгача муваффақиятли етиб борган спортчимиз бронза медалини қўлга киритди.
Шундан сўнг ушу-санда йўналишида икки нафар вакилимиз шоҳсупага кўтарилди: 56 кг вазнда Сайдулло Абдурашидов ярим финалда хитойлик кучли рақибига, 75 кг вазн тоифасида эса Дониёр Турғунбоев Эрон спортчисига имкониятни бой бериб, мусобақанинг бронза медалларига эга чиқишди.
Куннинг энг катта сенсациясини эса Ўзбекистон киберспорт терма жамоаси қайд этди: виртуал футбол бўйича миллий жуфтлигимиз Абубакр Эминжонов ва Фаррух Мирҳамидов ярим финалгача етиб бориб, Ўзбекистон тарихида Осиё ўйинларининг илк киберспорт медалини нақд қилишди. Айни вақтда Ўзбекистон делегацияси ҳисобида жами 10 та медаль — 1 та олтин, 4 та кумуш ва 5 та бронза мавжуд. Турнир жадвалида биздан бир поғона юқорида 12 та медаль билан Ҳиндистон бормоқда, орқамиздан эса 6 та медаль жамғарган Макао термаси таъқиб этмоқда.
Хўш, тўртта янги бронзага қарамай жамоамиз нега 14-ўринга тушди, олдинда турган финаллар Ўзбекистонни қандай қилиб яна кучли ўнталикка қайтаради ва мухлисларимизни қандай олтин баҳслар кутмоқда?
«Киберспортдаги мўъжиза, ушу ва 4 та бронза»: Тўртинчи куннинг 5 та асосий нуқтаси
Осиё ўйинлари ареналарида спортчиларимиз кўрсатган натижаларнинг муҳим жиҳатлари:
Киберспортда тарихий медаль: Абубакр Эминжонов ва Фаррух Мирҳамидов виртуал футболда ярим финалга чиқиб, Ўзбекистонга киберспорт бўйича илк Осиё ўйинлари совринини келтирди;
Полина Волобуеванинг ишончли қадами: Фехтование устамиз рапира баҳсларида ярим финалгача етиб бориб, терма жамоа ҳисобини бронза билан бойитди;
Ушу-сандада иккита бронза: Сайдулло Абдурашидов (56 кг) ва Дониёр Турғунбоев (75 кг) ярим финалларда Хитой ва Эрон вакилларига қарши оғир жанглардан сўнг 3-ўринни эгаллади;
10 та медаль ва 14-поғона: Ўзбекистон жами медаллар сонини 10 тага етказган бўлса-да (1 олтин, 4 кумуш, 5 бронза), рақибларнинг олтинлари кўпайгани сабабли 14-ўринга тушди;
Ҳал қилувчи баҳслар яқинлашмоқда: Олтин медаллар захираси саналган бокс, эркин ва юнон-рум кураши ҳамда дзюдо бўйича финаллар яқин кунларда жадвални тубдан ўзгартириши кутилмоқда.
Аичи-Нагоя-2026: Ўзбекистон спортчиларининг тўртинчи кунги натижалари таҳлили
Қўлга киритилган совринлар ва терма жамоамизнинг жорий кўрсаткичлари таққоси:
Спортчи номи
Спорт тури ва йўналиши
Вазн / Йўналиш тоифаси
Босқич ва натижа
Эришилган медаль
Полина Волобуева
Фехтование (Рапира)
Яккалик баҳслари
Ярим финал иштирокчиси
Бронза медали
Сайдулло Абдурашидов
Ушу-санда
56 кг гача бўлган вазн
Ярим финал (Хитойга имконият бой берилди)
Бронза медали
Дониёр Турғунбоев
Ушу-санда
75 кг гача бўлган вазн
Ярим финал (Эронга имконият бой берилди)
Бронза медали
А. Эминжонов ва Ф. Мирҳамидов
Киберспорт
Виртуал футбол жуфтлиги
Ярим финал (тарихий илк натижа)
Бронза медали
ДЕЛЕГАЦИЯ ҲИСОБИ
1 та олтин, 4 та кумуш, 5 та бронза
Жами: 10 та медаль
Медаллар жадвалидаги ўрни
14-поғона
Спорт экспертизаси ва таҳлил: Нега 14-ўринга тушиш хавотирли эмас?
Олимпия ҳаракати таҳлилчилари ва спорт шарҳловчиларининг хулосалари:
«Олтин устуворлиги» қоидаси: Халқаро рейтинг тизимида умумий медаллар сони эмас, балки олтин медаллар сифати биринчи ўринда туради; Ўзбекистон ҳисобида 4 та кумуш ва 5 та бронза бўлса-да, 2 та олтин олган давлатлар жадвалда юқорига чиқиб олди — яна битта-иккита олтин қўлга киритилиши билан вакилларимиз бирданига бир неча поғона юқорига сакрайди;
Киберспортнинг янги даври: Эминжонов ва Мирҳамидовнинг ютуғи Ўзбекистон нафақат жисмоний спортда, балки замонавий рақамли технологиялар ва киберспорт мусобақаларида ҳам қитъанинг етакчилари қаторида туришини исботлади;
Яккакураш финаллари олдидаги пауза: Миллий термамизнинг асосий «медаль фабрикаси» ҳисобланган бокс, таэквондо, дзюдо ва кураш баҳсларида кўплаб спортчиларимиз чорак финал ва ярим финал босқичларини ўтамоқда; бу жанглар медаллар сифатини кескин ошириб беради;
Зич рақобат: 12 та медали бор Ҳиндистон ҳамда ортимиздан келаётган Макао билан орадаги фарқ минимал даражада; ҳар бир қўлга киритилган ғалаба кучлар нисбатини бир зумда ўзгартириб юборади.
Япониянинг Аичи ва Нагоя ареналаридаги шиддатли курашлар ҳали олдинда ва ўзбек атлетлари кучли ўнликка қайтиш учун барча имкониятларга эга.
Сизнингча, Ўзбекистон спортчилари навбатдаги кунларда нечта олтин медаль жамғариб, умумжамоа ҳисобида кучли ўнталикка қайта олади? Киберспорт бўйича қўлга киритилган тарихий медалга қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва спортчиларимизни қўллаб-қувватлаган ҳолда ушбу таҳлилий мақолани барча спорт ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…