Франция соҳилларига 45 йилдан бери Гарфилд шаклидаги телефонлар чиқиб келмоқда (фото)
Франциянинг Бретан минтақаcидаги соҳилларга 1980 йиллардан бери Гарфилд мушуги шаклидаги тўқ сариқ телефонлар ва уларнинг қисмлари чиқиб келмоқда. Ғаройиб ҳодиса ўнлаб йиллар давомида маҳаллий аҳоли ва экологлар эътиборини тортиб келган. 2026 йил 19 июнда эълон қилинган янги ҳужжатли фильмда ҳам ушбу воқеа яна ёритилди.
Узоқ вақт давомида телефонларнинг қаердан келаётгани сир бўлиб қолган. 2019 йилда эса маҳаллий фермер Рене Морван болалик даврида, 1980 йилларда, кучли бўрондан кейин қирғоқдаги ғорда телефонлар солинган контейнер қолдиқларини кўрганини айтган. Шундан сўнг экологлар ғорни текшириб, у ердан 20 дан ортиқ бутун Гарфилд телефони ҳамда уларнинг турли қисмларини топган.
Маълум бўлишича, телефонлар солинган юк контейнери ўнлаб йиллар аввал денгизда йўқолган. Кейинчалик унинг ичидаги телефонлар тўлқинлар таъсирида аста-секин ғордан чиқиб, қирғоққа келиб тушган.
Гарфилд телефонлари 2026 йилда ҳам ушбу ҳудуд ҳақидаги материалларда қайд этилмоқда. Янги ҳужжатли фильм ижодкорлари Бретан соҳиллари, маҳаллий коллекционерлар ва йиллар давомида телефонларни йиғиб келган фаоллар билан боғлиқ воқеаларни ўрганган.
Шу тариқа, 1980 йилларда денгизда йўқолган юкнинг оқибатлари қарийб 45 йил давомида Франция қирғоқларида кўриниб келмоқда. Воқеа денгизга тушган пластик ва электрон чиқиндилар табиатда ўнлаб йиллар давомида сақланиб қолиши мумкинлигини ҳам кўрсатади.
Изоҳлар 0
…