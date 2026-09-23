Франция соҳилларига 45 йилдан бери Гарфилд шаклидаги телефонлар чиқиб келмоқда (фото)

·18·Дунё
Франция соҳилларига 45 йилдан бери Гарфилд шаклидаги телефонлар чиқиб келмоқда (фото)

Франциянинг Бретан минтақаcидаги соҳилларга 1980 йиллардан бери Гарфилд мушуги шаклидаги тўқ сариқ телефонлар ва уларнинг қисмлари чиқиб келмоқда. Ғаройиб ҳодиса ўнлаб йиллар давомида маҳаллий аҳоли ва экологлар эътиборини тортиб келган. 2026 йил 19 июнда эълон қилинган янги ҳужжатли фильмда ҳам ушбу воқеа яна ёритилди.

Узоқ вақт давомида телефонларнинг қаердан келаётгани сир бўлиб қолган. 2019 йилда эса маҳаллий фермер Рене Морван болалик даврида, 1980 йилларда, кучли бўрондан кейин қирғоқдаги ғорда телефонлар солинган контейнер қолдиқларини кўрганини айтган. Шундан сўнг экологлар ғорни текшириб, у ердан 20 дан ортиқ бутун Гарфилд телефони ҳамда уларнинг турли қисмларини топган.

Sohildagi qum ustida singan va butun to'q sariq Garfield telefonlari to'plami.

Маълум бўлишича, телефонлар солинган юк контейнери ўнлаб йиллар аввал денгизда йўқолган. Кейинчалик унинг ичидаги телефонлар тўлқинлар таъсирида аста-секин ғордан чиқиб, қирғоққа келиб тушган.

Гарфилд телефонлари 2026 йилда ҳам ушбу ҳудуд ҳақидаги материалларда қайд этилмоқда. Янги ҳужжатли фильм ижодкорлари Бретан соҳиллари, маҳаллий коллекционерлар ва йиллар давомида телефонларни йиғиб келган фаоллар билан боғлиқ воқеаларни ўрганган.

Шу тариқа, 1980 йилларда денгизда йўқолган юкнинг оқибатлари қарийб 45 йил давомида Франция қирғоқларида кўриниб келмоқда. Воқеа денгизга тушган пластик ва электрон чиқиндилар табиатда ўнлаб йиллар давомида сақланиб қолиши мумкинлигини ҳам кўрсатади.

Sohilda topilgan toʻq sariq rangli Garfild mushugi shaklidagi telefon qismlari.
Гарфилд телефонлариБретанРене Морван2026 йил ҳужжатли фильм
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европада янги энергетик зарба: Ямал газининг катта оқими Осиёга бурилди!Европада янги энергетик зарба: Ямал газининг катта оқими Осиёга бурилди!2 сентябр 20:44Сочи сайргоҳига денгиз дронлари ҳужуми: Жабрланганлар сони 8 нафарга етдиСочи сайргоҳига денгиз дронлари ҳужуми: Жабрланганлар сони 8 нафарга етди10 сентябр 13:01Нью-Йорк соҳилларидаги улкан акула олимларни ҳайратга солдиНью-Йорк соҳилларидаги улкан акула олимларни ҳайратга солди1 август 01:34Ирландия соҳилларида улкан акулаларнинг ноёб тўдаси кузатилдиИрландия соҳилларида улкан акулаларнинг ноёб тўдаси кузатилди28 июл 00:037,4 магнитудали зилзила Мексикани титратди, цунами хавфи эълон қилинди7,4 магнитудали зилзила Мексикани титратди, цунами хавфи эълон қилинди18 июл 13:03Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашдиРоналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди10 август 10:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота