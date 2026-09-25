"Қалпоқ" ҳажвий кўрсатувидаги Алфия кампирга шоир чолдан совчи келгани ростми?

·42·Маданият
"Қалпоқ" ҳажвий кўрсатувидаги Алфия кампирга шоир чолдан совчи келгани ростми?

"Қалпоқ"даги Алфия кампир образи шу қадар ишонарли чиққанки, айрим томошабинлар унинг ортида ёш актриса турганини тасаввур ҳам қилмаган. Ҳатто Қашқадарёдан бир ижодкор отахон Алфия кампирга уйланиш ниятида совчи юборган. Бу ҳақда образни яратган актриса Барно Тешабоева сўзлаб берди.

Актрисанинг айтишича, воқеа Алфия кампир экранда машҳур бўлганидан тахминан бир йил ўтиб содир бўлган.

"Қашқадарёдан битта чолдан совчи келган. У ҳам ижодкор, ёзувчи, шоир чол бўлган. Телевидениега келиб, менга шеърлар ёзган, менга уйланмоқчи ҳам бўлган", — дея ҳикоя қилган актриса.

Барно Тешабоеванинг сўзларига кўра, ўша отахон Алфия кампир ролини ёш актриса ижро этаётганига ишонмаган. У экранда ҳақиқий кекса аёлни кўряпман, деб ўйлаган. Бунга образнинг ўзига хослиги ҳам сабаб бўлган. Актрисанинг айтишича, сценарийларда Алфия кампирни койишиш ва ҳақоратлаш каби вазиятларга қўйиш орқали кулгили саҳналар яратилган.

Қизиқ воқеа шундаки, Алфия кампирга уйланиш ниятида бўлган отахон актрисага китоблар олиб келиб, совға қилган.

Барно Тешабоева аввалги интервьюларида ҳам "Алфия кампир" образи сабаб унга икки марта совчи келгани ҳақида айтган. Қашқадарёлик отахонлардан бири ҳатто кўрсатув таҳририятига хат ёзиб, Алфияга уйланиш ниятини билдирган.

Алфия кампирБарно ТешабоеваҚашқадарёАлфия кампирга уйланиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барно Тешабоева: “Кампир роллари билан кам бўлмадим”Барно Тешабоева: “Кампир роллари билан кам бўлмадим”13 сентябр 11:51Барно Тешабоева: “Бир оғиз гапимдан кейин уйим пайпоққа тўлиб кетди!”Барно Тешабоева: “Бир оғиз гапимдан кейин уйим пайпоққа тўлиб кетди!”21 июн 16:17"Алфия кампир"га ошиқ бўлган чоллар ҳақиқатми? (видео)"Алфия кампир"га ошиқ бўлган чоллар ҳақиқатми? (видео)17 апрел 18:58Барно Тешабоева 55 ёшда: Алфия кампир феномениБарно Тешабоева 55 ёшда: Алфия кампир феномени14 апрел 19:50Райҳон ва Иззат Шукуровдан янги дуэт тарона: "Дил йиғлар" мухлислар эътиборида (видео)Райҳон ва Иззат Шукуровдан янги дуэт тарона: "Дил йиғлар" мухлислар эътиборида (видео)Бугун 20:42Сардор Мамадалиевни машҳур қилган қўшиқ қайси? Хонанда жавоб бердиСардор Мамадалиевни машҳур қилган қўшиқ қайси? Хонанда жавоб бердиБугун 15:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди