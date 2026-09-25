iQOO 16 флагманининг камера ва дисплей хусусиятлари ошкор этилди

·23·Техно
iQOO 16 флагманининг камера ва дисплей хусусиятлари ошкор этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • iQOO 16 смартфони 1/1,3 дюймли 50 мегапикселли асосий сенсор, қўшимча иккита 50 мегапикселли датчик ва СИПА 5.5 даражасидаги оптик стабилизация тизими билан жиҳозланади.
  • Қурилма Samsung томонидан ишлаб чиқарилган 2K пикселли, 165 Hz янгиланиш частотасига эга дисплейга эга бўлиб, IP69 стандартида сув ва чангдан ҳимояланган корпусда 8400 мА/соат сиғимли аккумулятор билан таъминланади.

Мобил технологиялар бозори етакчиларидан бири бўлган iQOO бренди ўзининг янги авлод флагман қурилмалари ҳақида муҳим маълумотларни расман тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, компания яқинлашиб келаётган тақдимот олдидан iQOO 16 смартфони ҳамда iQOO Pad Ultra планшетининг техник имкониятларини фош қилди. Ушбу янги гаджетлар ўзининг илғор дисплейи, кучли совитиш тизими ва юқори сифатли камера имкониятлари билан мобил қурилмалар бозорида жиддий рақобат қилишга тайёрланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Камера ва оптик имкониятлар

Янги iQOO 16 флагманининг асосий эътибор қаратиладиган қисмларидан бири бу унинг оптик тизимидир. Ишлаб чиқарувчининг билдиришича, смартфон бош модули учун йирик 1/1,3 дюймли 50 мегапикселли сенсор билан жиҳозланади. Таққослаш учун, аввалги авлод iQOO 15 моделида 1/1,56 дюймли датчик ишлатилган эди. Бу эса янги қурилмага ёруғликни яхшироқ қабул қилиш ва тунги суратларда аниқликни ошириш имконини беради.

Асосий камеранинг имкониятлари фақатгина битта йирик сенсор билан чекланиб қолмайди. Қурилма яна иккита қўшимча 50 мегапикселли датчикларни ўз ичига олади. Шунингдек, iQOO мутахассислари СИПА 5.5 даражасидаги илғор оптик стабилизация тизимини жорий этишган. Қизиғи шундаки, смартфон фойдаланувчиларга 4K аниқликдаги жонли фотосуратлар яратиш имкониятини тақдим этади.

Дисплей ва мустаҳкамлик кўрсаткичлари

Смартфоннинг ташқи кўриниши ва фойдаланиш қулайлиги ҳам юқори даражада ишланган. Аввалроқ тарқалган хабарларга кўра, iQOO 16 флагмани Samsung томонидан ишлаб чиқарилган юқори сифатли 2K пикселлар сонига эга экран билан таъминланади. Ушбу дисплей 165 Hz кадрлар частотасини қўллаб-қувватлайди, бу эса айниқса ўйин ихлосмандлари учун ўта силлиқ тасвирни кафолатлайди.

Замонавий фойдаланувчилар талабларидан келиб чиққан ҳолда, қурилма корпуси сув ва чангдан ҳимоя қилишнинг IP69 стандартига эга бўлди. Шунингдек, унинг автономлигини таъминлаш учун улкан 8400 мА/соат сиғимли аккумулятор ўрнатилиши режалаштирилган бўлиб, бу бир қувватланишда узоқ муддат хизмат қилишини таъминлайди.

iQOO Pad Ultra планшетининг ўзига хосликлари

Тақдимот доирасида фақат смартфон эмас, балки флагман планшет ҳақида ҳам маълумот берилди. iQOO Pad Ultra ихчам ва юпқа ромли 8,8 дюймли OLED-экран билан жиҳозланади. Дисплейнинг янгиланиш частотаси ҳам 165 Hz ни ташкил этиб, рамка кенглиги атиги 2,65 мм қилиб белгиланган.

Планшетнинг энг қизиқарли ва инновацион элементларидан бири бу унинг кучли совитиш тизимидир. Қурилма ичига диаметри 30 мм бўлган тўлақонли фаол вентилятор ўрнатилади. Мазкур вентилятор майдони 12 118 мм² бўлган буғланиш камераси билан биргаликда ишлайди, бу эса узоқ муддатли оғир юкламаларда ҳам қизиб кетишнинг олдини олади.

Расмий манбаларга таяниб айтганда, iQOO Pad Ultra ва iQOO 16 флагманларининг расмий тақдимоти жорий ҳафтанинг сўнггида, яни 29-сентябрь куни бўлиб ўтади. Айнан шу куни иккала қурилманинг тўлиқ нархи ва глобал бозорга чиқиш санаси маълум қилиниши кутилмоқда.

iQOO 16iQOO Pad UltraСмартфонларТехнологияларГаджетлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro экранининг ёрқинлиги ўтмишдошидан паст чиқдиXiaomi 18 Pro экранининг ёрқинлиги ўтмишдошидан паст чиқдиБугун 15:26Xiaomi 18 Pro ва Galaxy S26 Ultra экран махфийлиги солиштирилдиXiaomi 18 Pro ва Galaxy S26 Ultra экран махфийлиги солиштирилдиКеча 16:22Oppo A7 Pro Max халқаро бозорга чиқдиOppo A7 Pro Max халқаро бозорга чиқди22 сентябр 02:57Xiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшиладиXiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшилади21 сентябр 19:55Samsung Galaxy A08 савдога чиқди: 6000 мА·ч батарея ва 50 MP камераSamsung Galaxy A08 савдога чиқди: 6000 мА·ч батарея ва 50 MP камера12 сентябр 14:59Xiaomi 18T ва 18T Pro смартфонлари расмий базада қайд этилдиXiaomi 18T ва 18T Pro смартфонлари расмий базада қайд этилди9 сентябр 13:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди