iQOO 16 флагманининг камера ва дисплей хусусиятлари ошкор этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- iQOO 16 смартфони 1/1,3 дюймли 50 мегапикселли асосий сенсор, қўшимча иккита 50 мегапикселли датчик ва СИПА 5.5 даражасидаги оптик стабилизация тизими билан жиҳозланади.
- Қурилма Samsung томонидан ишлаб чиқарилган 2K пикселли, 165 Hz янгиланиш частотасига эга дисплейга эга бўлиб, IP69 стандартида сув ва чангдан ҳимояланган корпусда 8400 мА/соат сиғимли аккумулятор билан таъминланади.
Мобил технологиялар бозори етакчиларидан бири бўлган iQOO бренди ўзининг янги авлод флагман қурилмалари ҳақида муҳим маълумотларни расман тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, компания яқинлашиб келаётган тақдимот олдидан iQOO 16 смартфони ҳамда iQOO Pad Ultra планшетининг техник имкониятларини фош қилди. Ушбу янги гаджетлар ўзининг илғор дисплейи, кучли совитиш тизими ва юқори сифатли камера имкониятлари билан мобил қурилмалар бозорида жиддий рақобат қилишга тайёрланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Камера ва оптик имкониятларЯнги iQOO 16 флагманининг асосий эътибор қаратиладиган қисмларидан бири бу унинг оптик тизимидир. Ишлаб чиқарувчининг билдиришича, смартфон бош модули учун йирик 1/1,3 дюймли 50 мегапикселли сенсор билан жиҳозланади. Таққослаш учун, аввалги авлод iQOO 15 моделида 1/1,56 дюймли датчик ишлатилган эди. Бу эса янги қурилмага ёруғликни яхшироқ қабул қилиш ва тунги суратларда аниқликни ошириш имконини беради.
Асосий камеранинг имкониятлари фақатгина битта йирик сенсор билан чекланиб қолмайди. Қурилма яна иккита қўшимча 50 мегапикселли датчикларни ўз ичига олади. Шунингдек, iQOO мутахассислари СИПА 5.5 даражасидаги илғор оптик стабилизация тизимини жорий этишган. Қизиғи шундаки, смартфон фойдаланувчиларга 4K аниқликдаги жонли фотосуратлар яратиш имкониятини тақдим этади.
Дисплей ва мустаҳкамлик кўрсаткичлариСмартфоннинг ташқи кўриниши ва фойдаланиш қулайлиги ҳам юқори даражада ишланган. Аввалроқ тарқалган хабарларга кўра, iQOO 16 флагмани Samsung томонидан ишлаб чиқарилган юқори сифатли 2K пикселлар сонига эга экран билан таъминланади. Ушбу дисплей 165 Hz кадрлар частотасини қўллаб-қувватлайди, бу эса айниқса ўйин ихлосмандлари учун ўта силлиқ тасвирни кафолатлайди.
Замонавий фойдаланувчилар талабларидан келиб чиққан ҳолда, қурилма корпуси сув ва чангдан ҳимоя қилишнинг IP69 стандартига эга бўлди. Шунингдек, унинг автономлигини таъминлаш учун улкан 8400 мА/соат сиғимли аккумулятор ўрнатилиши режалаштирилган бўлиб, бу бир қувватланишда узоқ муддат хизмат қилишини таъминлайди.
iQOO Pad Ultra планшетининг ўзига хосликлариТақдимот доирасида фақат смартфон эмас, балки флагман планшет ҳақида ҳам маълумот берилди. iQOO Pad Ultra ихчам ва юпқа ромли 8,8 дюймли OLED-экран билан жиҳозланади. Дисплейнинг янгиланиш частотаси ҳам 165 Hz ни ташкил этиб, рамка кенглиги атиги 2,65 мм қилиб белгиланган.
Планшетнинг энг қизиқарли ва инновацион элементларидан бири бу унинг кучли совитиш тизимидир. Қурилма ичига диаметри 30 мм бўлган тўлақонли фаол вентилятор ўрнатилади. Мазкур вентилятор майдони 12 118 мм² бўлган буғланиш камераси билан биргаликда ишлайди, бу эса узоқ муддатли оғир юкламаларда ҳам қизиб кетишнинг олдини олади.
Расмий манбаларга таяниб айтганда, iQOO Pad Ultra ва iQOO 16 флагманларининг расмий тақдимоти жорий ҳафтанинг сўнггида, яни 29-сентябрь куни бўлиб ўтади. Айнан шу куни иккала қурилманинг тўлиқ нархи ва глобал бозорга чиқиш санаси маълум қилиниши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…