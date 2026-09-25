Жуд Беллингҳэм Англиянинг йил футболчиси деб топилди

·35·Спорт
Жуд Беллингҳэм Англиянинг йил футболчиси деб топилди

«Реал» яримҳимоячиси Жуд Беллингҳэм Англия миллий жамоасида йилнинг энг яхши футболчиси деб топилди. 23 ёшли футболчи ушбу совринни кетма-кет иккинчи марта қўлга киритди.

Беллингҳэм 2026 йилда «уч шерлар» сафида 12 та учрашув ўтказиб, 7 та гол ва 1 та ассист қайд этди. Унинг барча 7 та голи Жаҳон чемпионатида киритилган.

Беллингҳэмдан рекордли натижа

Англия терма жамоаси футболчиси учун йирик турнирларда 7 та гол уриш рекорд натижа бўлди. Мухлислар жамоанинг расмий иловаси орқали овоз беришда айнан Беллингҳэмни йилнинг энг яхши футболчиси сифатида танлашди.

Англия ЖЧ-2026ни бронза медал билан якунлади. Бу терма жамоанинг 1966 йилдаги чемпионлигидан кейинги Жаҳон чемпионатларидаги энг яхши натижаси бўлди.

Шу тариқа, Беллингҳэм икки йил кетма-кет Англия миллий жамоасининг йил футболчиси совринига эга чиққан футболчига айланди.

Жуд БеллингҳэмАнглия миллий жамоасиЖаҳон чемпионати 2026Реал Мадрид
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Темир интизом!»:«Реал» ичидагилар Жуд Беллингҳэмнинг ҳақиқий сирини очди«Темир интизом!»:«Реал» ичидагилар Жуд Беллингҳэмнинг ҳақиқий сирини очди17 сентябр 20:29Деклан Райснинг севгилиси яна танқидлар марказида қолдиДеклан Райснинг севгилиси яна танқидлар марказида қолди11 сентябр 17:49Килиан Мбаппе жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсизликдан сўнг мактуб йўлладиКилиан Мбаппе жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсизликдан сўнг мактуб йўллади27 июл 13:17Месси ва Роналду: 2026 йилги мундиалдан кейинги тақдир ва клубларМесси ва Роналду: 2026 йилги мундиалдан кейинги тақдир ва клублар30 июл 01:18Плей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчиПлей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчи25 июн 22:37Неймар 2026 йилги Жаҳон чемпионатида захирадан майдонга тушишга тайёрНеймар 2026 йилги Жаҳон чемпионатида захирадан майдонга тушишга тайёр4 май 23:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?