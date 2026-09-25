Жуд Беллингҳэм Англиянинг йил футболчиси деб топилди
«Реал» яримҳимоячиси Жуд Беллингҳэм Англия миллий жамоасида йилнинг энг яхши футболчиси деб топилди. 23 ёшли футболчи ушбу совринни кетма-кет иккинчи марта қўлга киритди.
Беллингҳэм 2026 йилда «уч шерлар» сафида 12 та учрашув ўтказиб, 7 та гол ва 1 та ассист қайд этди. Унинг барча 7 та голи Жаҳон чемпионатида киритилган.
Беллингҳэмдан рекордли натижа
Англия терма жамоаси футболчиси учун йирик турнирларда 7 та гол уриш рекорд натижа бўлди. Мухлислар жамоанинг расмий иловаси орқали овоз беришда айнан Беллингҳэмни йилнинг энг яхши футболчиси сифатида танлашди.
Англия ЖЧ-2026ни бронза медал билан якунлади. Бу терма жамоанинг 1966 йилдаги чемпионлигидан кейинги Жаҳон чемпионатларидаги энг яхши натижаси бўлди.
Шу тариқа, Беллингҳэм икки йил кетма-кет Англия миллий жамоасининг йил футболчиси совринига эга чиққан футболчига айланди.
Изоҳлар 0
…