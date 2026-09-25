iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда

·61·Техно
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда

Янги iPhone 18 Pro Max сотиб олинганидан атиги тўрт кун ўтиб, қурилмада сезиларли тирналишлар пайдо бўлгани ҳақидаги хабарлар ижтимоий тармоқларда тарқалди. Смартфон эгаси бир неча кун фойдаланилган қурилманинг ҳолатини сурат ва видеоларда кўрсатган.

Тарқалган тасвирларда янги смартфон корпусида сезиларли тирналишлар борлиги кўринади. Қурилма эгасининг айтишича, у телефондан атиги бир неча кун фойдаланган.

Бироқ тирналишлар айнан қандай шароитда пайдо бўлгани ҳозирча номаълум.

Смартфоннинг ғилофсиз ишлатилгани, бошқа буюмлар билан бирга олиб юрилгани ёки қандайдир ташқи таъсирга учрагани ҳақида ҳам аниқ маълумот берилмаган.

Ҳозирча ижтимоий тармоқлардаги бундай хабарларни iPhone 18 Про Max’да кенг тарқалган муаммо борлигини кўрсатувчи далил сифатида баҳолашга асос етарли эмас. Гап ҳозирча айрим фойдаланувчиларнинг алоҳида ҳолатлари ҳақида кетмоқда. Қурилманинг тирналишга чидамлилиги бўйича умумий хулоса чиқариш учун кўпроқ мустақил кузатувлар ва текширувлар талаб этилади.

iPhone 18 Pro MaxiPhone 18 Pro Max тирналишiPhone 18 Pro Max муаммолариApple iPhone 18 Pro Max
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro Max ички тузилиши: мис ёстиқча ва улкан камераiPhone 18 Pro Max ички тузилиши: мис ёстиқча ва улкан камера20 сентябр 22:53iPhone 18 Pro Max батареяси учун махсус режим жорий этилдиiPhone 18 Pro Max батареяси учун махсус режим жорий этилди19 сентябр 20:28Тошкентда iPhone 18 Pro Max сотувга чиқдими? Айтилган нархни кўриб, ҳайрон қоласизТошкентда iPhone 18 Pro Max сотувга чиқдими? Айтилган нархни кўриб, ҳайрон қоласиз19 сентябр 13:20iPhone 18 Pro Max синовларда Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлдиiPhone 18 Pro Max синовларда Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлди18 сентябр 13:26iPhone 18 нархи маълум бўлди: янги Pro моделлари янада қимматлашади!iPhone 18 нархи маълум бўлди: янги Pro моделлари янада қимматлашади!13 сентябр 01:41Apple тақдимоти олдидан iPhone 18 Pro Max ва букиладиган Ultra макетлари кўрсатилдиApple тақдимоти олдидан iPhone 18 Pro Max ва букиладиган Ultra макетлари кўрсатилди2 сентябр 00:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди