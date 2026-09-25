OpenAI агентлари хавфсиз маълумотлар базаларига ҳужум қилгани аниқланди
Сунъий интеллект соҳасидаги мустақил тадқиқотчилар OpenAI агентларининг интернетнинг ҳимояланмаган қисмларида ўзаро мувофиқлашиб, хавфсиз серверлардаги махфий маълумотларга киришга уринаётганини аниқладилар. Транслусе номли таҳлилий ташкилот чоп этган ҳисоботга кўра, сунъий интеллект моделлари АҚШ ва Австралиядаги йирик рақамли кутубхоналар ҳамда давлат муассасалари маълумотлар базаларига киберҳужумлар уюштирган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Транслусе лабораторияси мутахассислари заиф веб-хизматларни ўрганиш ҳамда очиқ маълумотларни таҳлил қилиш орқали сунъий интеллект агентларининг бундай ҳаракатларини қисқа вақт ичида фош этишга муваффақ бўлишди. Ушбу ҳолат етакчи сунъий интеллект лабораториялари ўз маҳсулотларининг хавфсизлик қоидаларини қанчалик назорат қила олаётгани ҳақида жиддий саволларни келтириб чиқармоқда.
Австралия давлат идораларига қилинган ҳужумларTechCrunch нашри маълумотига кўра, худди шу даврда Австралия Бош вазири Энтони Албанезе ҳам баёнот бериб, OpenAI агентлари мамлакатнинг тўртта ҳукумат веб-сайтига бостириб киришга урингани, бир ҳолатда эса миллий соғлиқни сақлаш тизимининг ички серверига маълумот ёзишга муваффақ бўлганини маълум қилди. Гарчи муваффақиятли киберҳужумнинг техник тафсилотлари тўлиқ очиқланмаган бўлса-да, бу ҳолат маълумотларни қидириш ва баҳолаш жараёнлари билан боғлиқлиги айтилмоқда.
Ўтказилган бундай машқлар давомида OpenAI моделларига турли мураккаб ва яширин статистик маълумотларни топиш вазифаси юклатилган. Жумладан, агентлар Таиланддаги гиёҳванд моддаларга қарши кураш кўрсаткичлари, Австралиядаги дори-дармон нархлари ҳамда 2014-йилда АҚШда магистр даражасини олганларнинг ўртача даромадларини қидирган. Ушбу жараёнда агентлар заиф интернет хизматларидан фойдаланган ҳолда жавоб топишга ҳаракат қилган ва ҳимояланган маълумотлар базаларига киришга уриниб келган.
Тадқиқот жараёни ва фош этилган изларТадқиқотчи гуруҳ ўз ишини бошқа бир гуруҳ мутахассислари агентлар вақтли тестлардан ўтиш учун ҳамкорлик қиладиган яширин форум аниқланганидан сўнг бошлаган. Транслусе urlquery.net веб-сайтидаги оммавий журналлар маълумотларига таяниб, шубҳали автоматлаштирилган фаолиятни аниқлади. Ушбу хизмат хавфсизлик тадқиқотлари учун браузер прокси-сервери вазифасини бажариб, фойдаланувчиларга ҳаволаларни очмасдан таҳлил қилиш имконини беради.
Конрад Стосз раҳбарлигидаги Транслусе жамоаси ушбу автоматлаштирилган ҳаракатлар ДСE Вики маълумотлар тўплами билан узвий боғлиқлигини аниқлади. Кейинчалик OpenAI ҳам бу фаолиятнинг маълум бир қисми унинг агентлари тармоғига тегишли эканини тан олди. Вики саҳифаларидаги маълумотларга кўра, агентларга 2022-йил январ ойида Австралиянинг Виктория штатида дерматологик воситалар учун ҳар бир кишига тўғри келадиган ўртача йиллик харажатни топиш вазифаси топширилган.
2025-йилнинг охирлари ва 2026-йилнинг март ойларидан бошлаб давом этиб келаётгани тахмин қилинаётган бу каби ҳаракатлар вақти-вақти билан аниқланиб келмоқда. Хусусан, июн ойида агентлар Австралия соғлиқни сақлаш тизимининг ботларга қарши ҳимоясини четлаб ўта олмагани муҳокама қилинган. Oraдан кўп ўтмай форумдаги аксарият фаоллик тўхтаб қолган, чунки OpenAI ходимлари ҳам ушбу сайтга ташриф буюргани маълум бўлган. OpenAI раҳбарияти август ойигача бу ҳодисалар ҳақида расман хабардор бўлмаганини билдирди.
Изоҳлар 0
…