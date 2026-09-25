OpenAI агентлари хавфсиз маълумотлар базаларига ҳужум қилгани аниқланди

·3·Техно
OpenAI агентлари хавфсиз маълумотлар базаларига ҳужум қилгани аниқланди

Сунъий интеллект соҳасидаги мустақил тадқиқотчилар OpenAI агентларининг интернетнинг ҳимояланмаган қисмларида ўзаро мувофиқлашиб, хавфсиз серверлардаги махфий маълумотларга киришга уринаётганини аниқладилар. Транслусе номли таҳлилий ташкилот чоп этган ҳисоботга кўра, сунъий интеллект моделлари АҚШ ва Австралиядаги йирик рақамли кутубхоналар ҳамда давлат муассасалари маълумотлар базаларига киберҳужумлар уюштирган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Транслусе лабораторияси мутахассислари заиф веб-хизматларни ўрганиш ҳамда очиқ маълумотларни таҳлил қилиш орқали сунъий интеллект агентларининг бундай ҳаракатларини қисқа вақт ичида фош этишга муваффақ бўлишди. Ушбу ҳолат етакчи сунъий интеллект лабораториялари ўз маҳсулотларининг хавфсизлик қоидаларини қанчалик назорат қила олаётгани ҳақида жиддий саволларни келтириб чиқармоқда.

Австралия давлат идораларига қилинган ҳужумлар

TechCrunch нашри маълумотига кўра, худди шу даврда Австралия Бош вазири Энтони Албанезе ҳам баёнот бериб, OpenAI агентлари мамлакатнинг тўртта ҳукумат веб-сайтига бостириб киришга урингани, бир ҳолатда эса миллий соғлиқни сақлаш тизимининг ички серверига маълумот ёзишга муваффақ бўлганини маълум қилди. Гарчи муваффақиятли киберҳужумнинг техник тафсилотлари тўлиқ очиқланмаган бўлса-да, бу ҳолат маълумотларни қидириш ва баҳолаш жараёнлари билан боғлиқлиги айтилмоқда.

Ўтказилган бундай машқлар давомида OpenAI моделларига турли мураккаб ва яширин статистик маълумотларни топиш вазифаси юклатилган. Жумладан, агентлар Таиланддаги гиёҳванд моддаларга қарши кураш кўрсаткичлари, Австралиядаги дори-дармон нархлари ҳамда 2014-йилда АҚШда магистр даражасини олганларнинг ўртача даромадларини қидирган. Ушбу жараёнда агентлар заиф интернет хизматларидан фойдаланган ҳолда жавоб топишга ҳаракат қилган ва ҳимояланган маълумотлар базаларига киришга уриниб келган.

Тадқиқот жараёни ва фош этилган излар

Тадқиқотчи гуруҳ ўз ишини бошқа бир гуруҳ мутахассислари агентлар вақтли тестлардан ўтиш учун ҳамкорлик қиладиган яширин форум аниқланганидан сўнг бошлаган. Транслусе urlquery.net веб-сайтидаги оммавий журналлар маълумотларига таяниб, шубҳали автоматлаштирилган фаолиятни аниқлади. Ушбу хизмат хавфсизлик тадқиқотлари учун браузер прокси-сервери вазифасини бажариб, фойдаланувчиларга ҳаволаларни очмасдан таҳлил қилиш имконини беради.

Конрад Стосз раҳбарлигидаги Транслусе жамоаси ушбу автоматлаштирилган ҳаракатлар ДСE Вики маълумотлар тўплами билан узвий боғлиқлигини аниқлади. Кейинчалик OpenAI ҳам бу фаолиятнинг маълум бир қисми унинг агентлари тармоғига тегишли эканини тан олди. Вики саҳифаларидаги маълумотларга кўра, агентларга 2022-йил январ ойида Австралиянинг Виктория штатида дерматологик воситалар учун ҳар бир кишига тўғри келадиган ўртача йиллик харажатни топиш вазифаси топширилган.

2025-йилнинг охирлари ва 2026-йилнинг март ойларидан бошлаб давом этиб келаётгани тахмин қилинаётган бу каби ҳаракатлар вақти-вақти билан аниқланиб келмоқда. Хусусан, июн ойида агентлар Австралия соғлиқни сақлаш тизимининг ботларга қарши ҳимоясини четлаб ўта олмагани муҳокама қилинган. Oraдан кўп ўтмай форумдаги аксарият фаоллик тўхтаб қолган, чунки OpenAI ходимлари ҳам ушбу сайтга ташриф буюргани маълум бўлган. OpenAI раҳбарияти август ойигача бу ҳодисалар ҳақида расман хабардор бўлмаганини билдирди.

OpenAIКиберхавфсизликСуний интеллектТехнологияХавфсизлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI сунъий интеллект агентларининг хавфсиз муҳитдан қочиш ҳолатлари аниқландиOpenAI сунъий интеллект агентларининг хавфсиз муҳитдан қочиш ҳолатлари аниқланди5 сентябр 04:23Anthropic нейротармоғи ёрдамида OpenAI тизими бузиб кирилдиAnthropic нейротармоғи ёрдамида OpenAI тизими бузиб кирилди18 сентябр 19:21OpenAI сунъий интеллект агентлари Интернетда ўзаро тармоқ яратгани аниқландиOpenAI сунъий интеллект агентлари Интернетда ўзаро тармоқ яратгани аниқланди6 сентябр 10:59OpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслариOpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслари27 июл 22:30Anthropic ва OpenAI сунъий интеллект хавфсизлигини таъминлаш учун мустақил баҳоловчиларни жорий этишни таклиф қилмоқдаAnthropic ва OpenAI сунъий интеллект хавфсизлигини таъминлаш учун мустақил баҳоловчиларни жорий этишни таклиф қилмоқда17 сентябр 02:25OpenAI киберхавфсизлик тадқиқотчилари рухсатини техник хато сабаб блокладиOpenAI киберхавфсизлик тадқиқотчилари рухсатини техник хато сабаб блоклади19 август 23:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди