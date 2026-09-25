«Манчестер Сити»га қўйилган 115 айбловдан 114 таси бўйича қарор чиқарилди
«Манчестер Сити»нинг Премьер-лига молиявий қоидалари бўйича узоқ давом этган ишида муҳим қарор қабул қилинди. Хабарларга кўра, мустақил комиссия клубга қўйилган 115 та айбловдан 114 таси бўйича қоидабузарлик мавжуд, деган хулосага келган.
Энди асосий масала — клубга қандай чора қўлланиши. Жазо ҳозирча белгиланмаган, «Манчестер Сити» эса комиссия қароридан апелляция бериш ниятида.
Премьер-лига клубни 2023 йил февраль ойида 2009–2018 йиллар оралиғида молиявий қоидаларни бузганликда айблаган эди. Иш бўйича мустақил комиссия эшитувлари 2024 йил сентябрдан декабргача давом этган.
«Манчестер Сити» эса айбловларни аввалдан рад этиб келмоқда. Шу боис комиссия қарори якуний натижа ҳисобланмайди — апелляция жараёни ишнинг кейинги тақдирини белгилаши мумкин.
Изоҳлар 0
…