Ўзбекистон Осиё ўйинларида ТОП-5 таликда: 31 та медал ва Қозоғистон билан кескин пойга!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё ўйинларининг олтинчи кун якунига кўра, Ўзбекистон 7 та олтин, 15 та кумуш ва 9 та бронза (жами 31 та медал) билан медаллар жамғариш рейтингида 5-ўринни эгаллаб турибди.
- Умумий медаллар сони бўйича Ўзбекистон 31 та медал билан Қозоғистондан (30 та) ўзиб кетган, аммо олтин медаллар сони бўйича фарқ атиги 1 тани ташкил этмоқда.
- Қозоғистон 8 та олтин билан 4-ўринда бормоқда ва кейинги кунлардаги финаллар Ўзбекистонни 4-ўринга кўтариши кутилмоқда.
Япония мезбонлик қилаётган нуфузли Осиё ўйинларининг олтинчи беллашувлар куни ўзининг қизғин ва муросасиз баҳслари билан якунига етди. Ўзбекистон спорт делегацияси ушбу кунни қитъанинг энг кучли давлатлари орасида муносиб натижа билан якунлаб, медаллар жамғариш рейтингида фахрли 5-ўринни ишончли равишда эгаллаб турибди. Расмий табло маълумотларига кўра, вакилларимиз ҳисобида ҳозирда 7 та олтин, 15 та кумуш ва 9 та бронза (жами 31 та медал) мавжуд. Мусобақа жадвалининг юқори қисмида эса анъанавий етакчилар саналган Хитой (98 та олтин), мезбон Япония (28 та олтин) ва Жанубий Корея (13 та олтин) терма жамоалари мустаҳкам ўрнашиб олган.
Тўртинчи поғонани эса 8 та олтин билан қўшни Қозоғистон термаси банд этиб турибди. Қизиқарли жиҳати шундаки, жами медаллар сони бўйича (31 та) Ўзбекистон Қозоғистондан (30 та) олдинда бормоқда, аммо олтин медаллар сифати бўйича фарқ атиги 1 тани ташкил этмоқда. Эрон (6 та олтин), Таиланд (7 та олтин) ва Шимолий Корея каби рақобатчилар ҳам кучли ўнликда босимни оширмоқда. Хўш, 6-кундан сўнг делегациямиз ТОП-4 таликка кириш учун қандай имкониятларга эга, кураш, бокс ва яккакураш турларидаги ҳал қилувчи финаллар Ўзбекистонни нечанчи ўринга олиб чиқади?
«31 та медал, 5-ўрин ва Қозоғистон билан орадаги 1 та олтин»: 6-кун якунининг 5 та асосий нуқтаси
Осиё ўйинларининг олтинчи кунидан сўнг шаклланган муҳим фактлар:
Ўзбекистон кучли бешликда: Делегациямиз 7 та олтин, 15 та кумуш ва 9 та бронза билан қитъа рейтингида 5-поғонани эгаллаб турибди;
Медаллар умумий сони бўйича 4-ўрин: Умумий медаллар сони бўйича Ўзбекистон (31 та) Қозоғистондан (30 та) ўзиб кетди;
Қозоғистон билан шиддатли рақобат: Қўшниларимиз 8 та олтин билан 4-ўринда бормоқда, орадаги фарқ атиги 1 та олтин медални ташкил этмоқда;
Хитойнинг мутлақ гегемонияси: ХХР термаси 98 та олтин ва жами 159 та медал билан турнир жадвалида яққол пешқадамлик қилмоқда;
Марказий Осиё жамоалари: Тожикистон 2 та олтин билан 17-ўринда қайд этилган, жами 20 та давлат олтин медал қўлга киритган.
Осиё ўйинлари: 6-кун якунлари бўйича ТОП-10 мамлакатлар медаллар жадвали
Мусобақанинг кучли ўнталиги ва медаллар тақсимоти таҳлили:
Ўрин (Rk)
Давлат (NOC)
Олтин (G)
Кумуш (S)
Бронза (B)
Жами медаллар
1
Хитой (CHN)
98
37
24
159
2
Япония (JPN)
28
43
44
115
3
Жанубий Корея (KOR)
13
17
34
64
4
Қозоғистон (KAZ)
8
8
14
30
5
Ўзбекистон (UZB)
7
15
9
31
6
Таиланд (THA)
7
6
8
21
7
Эрон (IRI)
6
11
7
24
8
Гонконг (HKG)
4
11
11
26
9
Шимолий Корея (PRK)
4
4
3
11
10
Баҳрайн (BRN)
4
2
2
8
Спорт экспертизаси: Нега Ўзбекистоннинг 4-ўринга чиқиш имконияти жуда юқори?
Олимпия ҳаракати таҳлилчилари ва спорт экспертларининг хулосалари:
«15 та кумуш медал — яширин салоҳият»: Ўзбекистон ҳисобида 15 та кумуш борлиги спортчиларимиз кўплаб финалларга етиб борганини кўрсатади; кейинги кунларда дзюдо, бокс, оғир атлетика ва миллий кураш бўйича финаллар бошланиши билан ушбу кумушлар тўғридан-тўғри олтинларга айланиши кутилмоқда;
Қозоғистон билан дуэль: Қозоғистонда 8 та олтин бор, аммо умумий медаллар бўйича Ўзбекистон (31 га 30) устун; олдиндаги кунларда 1-2 та олтин медал делегациямизни муқаррар равишда 4-ўринга кўтаради;
Осиёнинг олий лигаси: Кучли учлик (Хитой, Япония, Жанубий Корея) барча учун етиб бўлмас масофада; аммо Осиё ўйинларида 4-ўринни эгаллаш Ўзбекистон спорти учун қитъадаги энг юксак тарихий муваффақиятлардан бирига айланади.
Сизнингча, Ўзбекистон спорт делегацияси кейинги кунларда Қозоғистонни ортда қолдириб, Осиё ўйинларини тўртинчи поғонада якунлай оладими? Спортчиларимизнинг 6-кун давомида кўрсатган натижаларига шахсан қандай баҳо берасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамизнинг ғалабали юриши ёритилган ушбу таҳлилни барча спорт ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…