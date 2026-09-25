Пекин тасдиқлади: Ўзбекистон J-10CE қирувчиларининг иккинчи операторига айланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Покистондан кейин Хитойнинг Ж-10CE қирувчи самолётларининг дунёдаги иккинчи хорижий операторига айлангани расман тасдиқланди.
- ХХР Мудофаа вазирлиги вакили Сзян Бин икки давлат ўртасидаги ҳарбий-савдо ҳамкорлиги халқаро ҳуқуқ меъёрларига мос келишини ва учинчи давлатларга қарши қаратилмаганини билдирди.
- «Ченгду Аиркрафт Корпоратион» томонидан ишлаб чиқарилган 4.
Ўзбекистон ва Хитой ўртасидаги ҳарбий-техник ҳамкорлик Марказий Осиё хавфсизлик архитектоникасини тубдан ўзгартирувчи тарихий босқичга кўтарилди. 24 сентябрь куни ўтказилган матбуот анжуманида ХХР Мудофаа вазирлиги расмий вакили Цзян Бин икки давлат армиялари ўртасидаги алоқалар чуқур дўстона характерга эга эканини билдириб, Пекин ва Тошкент ўртасидаги ҳарбий-савдо ҳамкорлиги халқаро ҳуқуқ меъёрларига тўлиқ мос келиши ҳамда учинчи давлатларга қарши қаратилмаганини расман таъкидлади. Мазкур баёнот билан Ўзбекистон расман Покистондан кейин Хитойнинг энг замонавий J-10CE қирувчи самолётларининг дунёдаги иккинчи хорижий харидори ва операторига айлангани тасдиқланди.
«Chengdu Aircraft Corporation» томонидан ишлаб чиқилган 4.5 авлод кўп мақсадли ушбу жанговар қушлар осмонда тўлиқ устунликка эришиш билан бирга ердаги стратегик нишонларни ҳам юқори аниқликда йўқ қилишга қодир. Аслида ушбу самолётлар Ўзбекистонга 2026 йил август ойи охирида олиб келинган бўлиб, миллий Ҳарбий ҳаво кучлари белгиларига эга камида олтита J-10CE борти илк бор Қарши-Хонобод авиабазасида намойиш этилган эди. Харид қилинган самолётларнинг умумий сони давлат сири сифатида сақланаётган бўлса-да, экспертлар қурол-яроғ ва учувчиларни тайёрлаш харажатларисиз ҳар бир бортнинг нархи 40–50 миллион долларни ташкил этишини билдирмоқда.
«4.5 авлод устунлиги, Хонобод авиабазаси ва 50 млн доллар»: J-10CE харидининг 5 та асосий нуқтаси
Ўзбекистон Ҳарбий ҳаво кучларининг янгиланиши бўйича энг муҳим расмий фактлар:
Дунёда иккинчи хорижий оператор: Ўзбекистон Покистондан кейин Хитойнинг J-10CE самолётларини харид қилган иккинчи давлат бўлди;
Пекиннинг расмий тасдиғи: ХХР Мудофаа вазирлиги вакили Цзян Бин икки томонлама ҳарбий савдо дўстона ва қонуний эканини маълум қилди;
4.5 авлод қудрати: Chengdu корпорациясининг мазкур қирувчиси ҳавода мутлақ устунлик ўрнатиш ва ердаги нишонларга зарба беришга мўлжалланган;
Қарши-Хонободдаги илк намойиш: 2026 йил август ойида Ўзбекистон белгилари туширилган дастлабки 6 та борт базада расман кўриниш берган;
Нарх ва қиймат: Самолётларнинг аниқ сони махфий бўлиб, ҳар бир қирувчининг базавий баҳоси 40–50 миллион долларга баҳоланмоқда.
Ҳарбий авиациядаги юксалиш: J-10CE қирувчисининг техник ва стратегик таснифи
Ўзбекистон армияси сафига қўшилган янги қирувчилар кўрсаткичлари:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
J-10CE қирувчи самолёти параметрлари
Авиация тоифаси ва авлоди
4.5 авлод кўп мақсадли суперқирувчи (Multi-role fighter)
Ишлаб чиқарувчи корхона
«Chengdu Aircraft Corporation» (ХХР)
Асосий жанговар вазифаси
Ҳавода устунликни эгаллаш, ердаги ва денгиздаги нишонларни йўқ қилиш
Жойлашув локацияси
Қарши-Хонобод авиабазаси (Ўзбекистон ҲҲК)
Дастлабки тасдиқланган сони
Камида 6 та борт (умумий буюртма сони расман ошкор этилмаган)
Битта бортнинг тахминий нархи
$40−50 миллион (қурол ва техник таъминотсиз)
Халқаро операторлар мақоми
1-ўринда Покистон, 2-ўринда Ўзбекистон Республикаси
Ҳарбий ва геосиёсий экспертиза: Нега J-10CE танлови минтақада мувозанатни ўзгартиради?
Ҳарбий таҳлилчилар, авиация экспертлари ва хавфсизлик бўйича мутахассисларнинг хулосалари:
«Осмон дахлсизлигининг янги пойдевори»: 4.5 авлод қирувчилари фаол фазали антенна панжарасига (АФАР) эга радари, узоқ масофага урувчи ракеталари ва электрон кураш тизимлари билан эски совет самолётларидан (МиГ-29, Су-27) бир неча баробар устундир; бу Ўзбекистон ҳаво ҳужумидан мудофаа салоҳиятини сифат жиҳатидан янги даражага олиб чиқади;
Кўп векторли ҳарбий сиёсат: Тошкентнинг қуролланиш соҳасида фақат бир томонга (масалан, Россия ёки Ғарбга) қарам бўлиб қолмасдан, Пекиннинг энг илғор авиациясини танлаши миллий мустақиллик ва мувозанатли стратегияни акс эттиради;
Қарши-Хонобод базасининг стратегик ўрни: Самолётларнинг айнан жанубий йўналишдаги энг муҳим стратегик аэродромга жойлаштирилиши жанубий сарҳадлар ва минтақавий хавфсизликни ишончли кафолатлашга қаратилган.
Сизнингча, Ўзбекистон Ҳарбий ҳаво кучлари сафига Хитойнинг 4.5 авлод J-10CE қирувчиларининг қўшилиши миллий хавфсизлигимизни қанчалик мустаҳкамлайди? Армиямизнинг эски техникалардан энг замонавий авиация тизимларига ўтишига шахсан қандай баҳо берасиз? Шахсий фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва Ўзбекистон мудофаа қудратига оид ушбу эксклюзив таҳлилни барча юртдошларимиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…