Барно Тешабоева: “Бир оғиз гапимдан кейин уйим пайпоққа тўлиб кетди!”

·0·Маданият
Барно Тешабоева: “Бир оғиз гапимдан кейин уйим пайпоққа тўлиб кетди!”

Барно Тешабоева “Омон-Омон” кўрсатувида иштирок этиб, ўз ҳаётидаги кулгили ва эсда қоларли воқеалардан бирини сўзлаб берди.

Актриса айтишича, бундан 5–6 йил олдин бир интервюсида ““пайпоқларим тугаб қолди, энди нима қиламан” деб ҳазиломуз тарзда гапириб ўтган. Аммо бу оддий гап кутилмаган даражада катта акс-садо берган.

“Шундан кейин Туркия, Россия, Қозоғистон, Туркманистон — хуллас, деярли бутун дунёдан менга пайпоқлар юборила бошлади. Ҳозир уйимда бир қоп пайпоқ бор. Ҳар бир кўрсатувга янги пайпоқ кийиб бораман. Мана, бугун ҳам янгисини кийганман”, — дея кулиб ҳикоя қилади актриса.

Барно Тешабоева кийиниш услуби ҳақида ҳам самимий фикр билдириб ўтди. Унинг айтишича, кўплаб санъаткорлар каби ҳашаматли гардеробга эга эмас. Аксинча, айрим кийимларини ўзи тиктиради, баъзиларини эса арзон бозорлар ва кўча савдосидан топади.

“Кўп санъаткорларнинг уйига борсангиз, улар фахр билан гардеробини кўрсатади. Мен эса ҳазиллашиб: 'Келдингларми паразитлар, энди сизларга нимани кўрсатаман?' дейман. Гардеробимни очсам — Алфиянинг пайпоқлари, костюмлар ва оддий кийимлар туради”, — дея кулиб қўшимча қилди у.

Актрисанинг бу самимий ва кулгили ҳикояси томошабинлар кайфиятини кўтарди ҳамда ижтимоий тармоқларда ҳам илиқ муносабатларга сабаб бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Отабек Маҳкамов Бурак Ўзчивит билан учрашдиОтабек Маҳкамов Бурак Ўзчивит билан учрашдиБугун, 16:05Тожибар Азизова: "Шаҳзодадан ҳам, унинг келинидан ҳам буни кутмагандим…" (видео)Тожибар Азизова: "Шаҳзодадан ҳам, унинг келинидан ҳам буни кутмагандим…" (видео)Бугун, 12:05Наманган гуллар байрамида Шаҳзода Муҳаммедова мода оламини ларзага солди (видео)Наманган гуллар байрамида Шаҳзода Муҳаммедова мода оламини ларзага солди (видео)Бугун, 10:47Кино олами яна бир истеъдодли актрисасидан айрилдиКино олами яна бир истеъдодли актрисасидан айрилдиБугун, 08:34Дуа Липа ҳашаматли тўйидан илк расмий суратларни кўрсатдиДуа Липа ҳашаматли тўйидан илк расмий суратларни кўрсатдиКеча, 23:04Суюнчи: хонанда Дилноз қизалоқли бўлганини маълум қилди (видео)Суюнчи: хонанда Дилноз қизалоқли бўлганини маълум қилди (видео)Кеча, 23:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...