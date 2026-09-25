Манчестер Сити 114 та молиявий айблов бўйича айбдор деб топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Манчестер Сити клуби Англия Премер-лигасининг 115 та молиявий айбловидан 114 тасида айбдор деб топилди.
- Бу қарор 2009–2018-йиллар оралиғидаги даврни қамраб олган тўрт йиллик текширув натижасида қабул қилинди.
- Клуб ходимлар ва футболчиларга амалга оширилган тўловлар ҳамда аниқ молиявий маълумотларни тақдим этмасликда айбланмоқда.
- Ҳозирча жамоага нисбатан кўриладиган жазо чоралари аниқ эмас, бироқ у жиддий спорт ва молиявий санксиялар хавфи остида қолмоқда.
Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Манчестер Сити клуби лиганинг молиявий қоидаларини бузиш билан боғлиқ 115 та айбловдан 114 тасида айбдор деб топилди. Глобал футбол жамоатчилигида катта шов-шувга сабаб бўлган мазкур қарор инглиз футболи тарихидаги энг мисли кўрилмаган инқирозлардан бирини келтириб чиқариши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com ва бошқа етакчи спорт нашрлари тарқатган хабарларга кўра, мустақил комиссия 2023-йил бошида илгари сурилган 115 та даъвонинг 114 тасини ўз кучида қолдирган. Мазкур жараён Германиянинг Дер Спиегель нашрида 2018-йил охирида эълон қилинган фош этувчи ҳужжатлардан сўнг бошланган тўрт йиллик чуқур текширув натижаси ҳисобланади.
Текширув тафсилотлари ва шубҳали даврЛигасининг тергов ишлари асосан 2009–2018-йиллар оралиғидаги даврни қамраб олган. Ушбу вақт мобайнида клуб ходимлар ва футболчиларга амалга оширилган тўловлар ҳамда аниқ молиявий маълумотларни тақдим этмасликда айбланган.
Ушбу ҳуқуқий жанжал илдизлари 2008-йилда Шайх Мансур бошчилигидаги Абу Даби Унитед Груп компанияси томонидан клубнинг сотиб олинишига бориб тақалади. Айнан шу ўзгаришдан кейин жамоа Англиянинг энг қудратли ва устун кучига айланган эди. Текширилаётган ўн йиллик давомида клуб уч марта Англия Премер-лигаси чемпионлигини ва бир нечта ички кубокларни қўлга киритган.
Клубнинг муносабати ва кейинги қадамларПремер-лига раҳбарияти клуб Фойдалилик ва барқарорлик қоидалари (ПЦР) ҳамда UEFAнинг Молявий адолатли ўйин (FFP) талабларини бузганини даъво қилмоқда. Ҳозирча Манчестер Сити клубига нисбатан қандай жазо чоралари кўрилиши расман эълон қилинмаган, бироқ жамоа жиддий спорт ва молиявий санкциялар хавфи остида қолмоқда.
Манчестер Сити расмий вакили The Athletic нашрига берган интервюсида Премер-лига жараёни давом этаётгани ва қатъий махфийлик талаб қилинишини билдирди. Клуб баёнотида таъкидланишича, жамоа саккиз йил давомида мустақил ва адолатли регулятор тамойилларига ҳурмат билан ёндашган ҳамда ўз позициясини ўзгартирмаган.
Эслатиб ўтамиз, 2020-йилда UEFA шунга ўхшаш айбловлар билан клубни икки йилга еврокубоклардан четлатиб, жаримага тортган эди. Бироқ ўшанда Sport арбитраж суди (КАС) айрим далилларнинг эскирганини сабаб қилиб кўрсатиб, тақиқни бекор қилганди. Премер-лига қоидаларида эса бундай муддат чекловлари мавжуд эмаслиги вазиятни янада жиддийлаштиради.
Изоҳлар 0
…