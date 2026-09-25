Манчестер Сити 114 та молиявий айблов бўйича айбдор деб топилди

·28·Спорт
Манчестер Сити 114 та молиявий айблов бўйича айбдор деб топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Манчестер Сити клуби Англия Премер-лигасининг 115 та молиявий айбловидан 114 тасида айбдор деб топилди.
  • Бу қарор 2009–2018-йиллар оралиғидаги даврни қамраб олган тўрт йиллик текширув натижасида қабул қилинди.
  • Клуб ходимлар ва футболчиларга амалга оширилган тўловлар ҳамда аниқ молиявий маълумотларни тақдим этмасликда айбланмоқда.
  • Ҳозирча жамоага нисбатан кўриладиган жазо чоралари аниқ эмас, бироқ у жиддий спорт ва молиявий санксиялар хавфи остида қолмоқда.

Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Манчестер Сити клуби лиганинг молиявий қоидаларини бузиш билан боғлиқ 115 та айбловдан 114 тасида айбдор деб топилди. Глобал футбол жамоатчилигида катта шов-шувга сабаб бўлган мазкур қарор инглиз футболи тарихидаги энг мисли кўрилмаган инқирозлардан бирини келтириб чиқариши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com ва бошқа етакчи спорт нашрлари тарқатган хабарларга кўра, мустақил комиссия 2023-йил бошида илгари сурилган 115 та даъвонинг 114 тасини ўз кучида қолдирган. Мазкур жараён Германиянинг Дер Спиегель нашрида 2018-йил охирида эълон қилинган фош этувчи ҳужжатлардан сўнг бошланган тўрт йиллик чуқур текширув натижаси ҳисобланади.

Текширув тафсилотлари ва шубҳали давр

Лигасининг тергов ишлари асосан 2009–2018-йиллар оралиғидаги даврни қамраб олган. Ушбу вақт мобайнида клуб ходимлар ва футболчиларга амалга оширилган тўловлар ҳамда аниқ молиявий маълумотларни тақдим этмасликда айбланган.

Ушбу ҳуқуқий жанжал илдизлари 2008-йилда Шайх Мансур бошчилигидаги Абу Даби Унитед Груп компанияси томонидан клубнинг сотиб олинишига бориб тақалади. Айнан шу ўзгаришдан кейин жамоа Англиянинг энг қудратли ва устун кучига айланган эди. Текширилаётган ўн йиллик давомида клуб уч марта Англия Премер-лигаси чемпионлигини ва бир нечта ички кубокларни қўлга киритган.

Клубнинг муносабати ва кейинги қадамлар

Премер-лига раҳбарияти клуб Фойдалилик ва барқарорлик қоидалари (ПЦР) ҳамда UEFAнинг Молявий адолатли ўйин (FFP) талабларини бузганини даъво қилмоқда. Ҳозирча Манчестер Сити клубига нисбатан қандай жазо чоралари кўрилиши расман эълон қилинмаган, бироқ жамоа жиддий спорт ва молиявий санкциялар хавфи остида қолмоқда.

Манчестер Сити расмий вакили The Athletic нашрига берган интервюсида Премер-лига жараёни давом этаётгани ва қатъий махфийлик талаб қилинишини билдирди. Клуб баёнотида таъкидланишича, жамоа саккиз йил давомида мустақил ва адолатли регулятор тамойилларига ҳурмат билан ёндашган ҳамда ўз позициясини ўзгартирмаган.

Эслатиб ўтамиз, 2020-йилда UEFA шунга ўхшаш айбловлар билан клубни икки йилга еврокубоклардан четлатиб, жаримага тортган эди. Бироқ ўшанда Sport арбитраж суди (КАС) айрим далилларнинг эскирганини сабаб қилиб кўрсатиб, тақиқни бекор қилганди. Премер-лига қоидаларида эса бундай муддат чекловлари мавжуд эмаслиги вазиятни янада жиддийлаштиради.

Манчестер СитйПремер-лигаФутболМолиявий фейр-плейАнглия чемпионати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Серхио Агуеро 2012-йилдаги тарихий голини қандай эслайдиСерхио Агуеро 2012-йилдаги тарихий голини қандай эслайди6 сентябр 20:50Стале Солбаккен Эрлинг Холанднинг жисмоний ҳолатидан хавотирдаСтале Солбаккен Эрлинг Холанднинг жисмоний ҳолатидан хавотирдаБугун 12:34Энсо Фернандес Манчестер Сити сафида қандай рол ўйнайдиЭнсо Фернандес Манчестер Сити сафида қандай рол ўйнайди3 сентябр 12:55Англия Премер-лигаси: Манчестер Сити якка пешқадамАнглия Премер-лигаси: Манчестер Сити якка пешқадам21 сентябр 00:31Эрлинг Холанд Манчестер дербисида қандай қилибофсиддан қочиш сирини очдиЭрлинг Холанд Манчестер дербисида қандай қилибофсиддан қочиш сирини очди16 сентябр 18:32Роберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаРоберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқда9 август 21:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?