Райҳон ва Иззат Шукуровдан янги дуэт тарона: "Дил йиғлар" мухлислар эътиборида (видео)

·41·Маданият
Райҳон ва Иззат Шукуровдан янги дуэт тарона: "Дил йиғлар" мухлислар эътиборида (видео)

Ўзбек эстрада санъатининг таниқли вакиллари Райҳон ва Иззат Шукуров мухлисларига янги дуэт тақдим этди. "Дил йиғлар" деб номланган тарона ижтимоий тармоқларда эълон қилиниб, тингловчиларнинг эътиборини тортмоқда.

Хонандалар ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида "Дил йиғлар" таронасини тинглаш мумкинлигини маълум қилди. Қўшиқ YouTube, Yandex Music ва бошқа мусиқий платформаларда тақдим этилган.

"Бир сўз билан айтингчи — бу трекни қандай ҳис қилдингиз?"

Хонандаларнинг мухлисларига йўллаган саволи ҳам изоҳларда турли фикрлар билдирилишига сабаб бўлди.

Ижтимоий тармоқлардаги изоҳларда тингловчилар Райҳон ва Иззат Шукуров ижросидаги янги таронага ўз муносабатларини билдирмоқда. Айрим мухлислар қўшиқни чиройли дуэт сифатида баҳолаб, хонандаларга илиқ фикрлар ёзиб қолдирган. Янги тарона мухлислар орасида аллақачон муҳокама қилина бошлаган. Энди қўшиқ тингловчилар орасида қандай таассурот қолдириши қизиқ.

РайҳонИззат ШукуровДил йиғларYouTube
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Иззат Шукуров ўғлига қандай исм қўйгани маълум бўлди (видео)Иззат Шукуров ўғлига қандай исм қўйгани маълум бўлди (видео)16 июл 23:09Қувончли хабар! Хонанда Иззат Шукуров иккинчи бор ота бўлди!Қувончли хабар! Хонанда Иззат Шукуров иккинчи бор ота бўлди!14 июл 13:13Муниса Ризаеванинг «қора рўйхат»ига тушган санъаткор ким эди?Муниса Ризаеванинг «қора рўйхат»ига тушган санъаткор ким эди?25 июн 19:10Райҳон ва Иззат Шукуровдан кутилмаган дуэт: мухлислар янги таронани кутмоқдаРайҳон ва Иззат Шукуровдан кутилмаган дуэт: мухлислар янги таронани кутмоқда22 сентябр 13:48Райҳон Уласенова ўғлининг севги қиссасини ошкор қилдиРайҳон Уласенова ўғлининг севги қиссасини ошкор қилди17 сентябр 16:34Райҳон Ғаниева 48 ёшни қарши олдиРайҳон Ғаниева 48 ёшни қарши олди16 сентябр 13:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди