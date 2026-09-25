Райҳон ва Иззат Шукуровдан янги дуэт тарона: "Дил йиғлар" мухлислар эътиборида (видео)
Ўзбек эстрада санъатининг таниқли вакиллари Райҳон ва Иззат Шукуров мухлисларига янги дуэт тақдим этди. "Дил йиғлар" деб номланган тарона ижтимоий тармоқларда эълон қилиниб, тингловчиларнинг эътиборини тортмоқда.
Хонандалар ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида "Дил йиғлар" таронасини тинглаш мумкинлигини маълум қилди. Қўшиқ YouTube, Yandex Music ва бошқа мусиқий платформаларда тақдим этилган.
"Бир сўз билан айтингчи — бу трекни қандай ҳис қилдингиз?"
Хонандаларнинг мухлисларига йўллаган саволи ҳам изоҳларда турли фикрлар билдирилишига сабаб бўлди.
Ижтимоий тармоқлардаги изоҳларда тингловчилар Райҳон ва Иззат Шукуров ижросидаги янги таронага ўз муносабатларини билдирмоқда. Айрим мухлислар қўшиқни чиройли дуэт сифатида баҳолаб, хонандаларга илиқ фикрлар ёзиб қолдирган. Янги тарона мухлислар орасида аллақачон муҳокама қилина бошлаган. Энди қўшиқ тингловчилар орасида қандай таассурот қолдириши қизиқ.
Изоҳлар 0
…