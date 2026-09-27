Ўзбекистон шахмат Олимпиадасининг ҳал қилувчи 11-турида Украина билан тўқнаш келди
Бутунжаҳон Шахмат Олимпиадаси ўзининг энг ҳаяжонли ва кульминацион нуқтасига етиб келди — бугун соат 11:00 да жаҳон тожи соҳибини аниқлаб берувчи сўнгги 11-тур баҳсларига расман старт берилди. 10-турда кўп карра Олимпиада чемпиони Арманистон терма жамоасини 3,5:0,5 ҳисобида тор-мор этган Ўзбекистон эркаклар бош терма жамоаси 18 очко билан якка пешқадам сифатида марказий тахтага чиқди. Ҳамюртларимизнинг чемпионлик йўлидаги сўнгги тўсиғи — мусобақанинг энг хавфли жамоаларидан бири бўлган Украина терма жамоаси бўлди.
Украинлар 10-турда қудратли Хитой термасини 3:1 ҳисобида таслим этиб, очколарини 16 тага етказган ҳолда чемпионлик ва совриндорлар сафига қўшилиш учун катта куч билан майдонга тушмоқда. Вакилларимиз ортидан 17 очко билан асосий таъқибчи — Ҳиндистон терма жамоаси келмоқда. Украина устидан қозониладиган ҳар қандай ғалаба Ўзбекистонни ҳеч қандай шубҳасиз, тўғридан-тўғри Олимпиада чемпионига айлантиради, ҳатто муросали дуранг натижа ҳам қўшимча коэффицентлар ҳисобига термамизга чемпионлик унвонини нақд қилиб бериши мумкин.
«18 очко, Украина тўсиғи ва чемпионлик математикаси»: Ҳал қилувчи турнинг 5 та асосий нуқтаси
Олимпиаданинг финал босқичи ва чемпионлик пойгасидан энг муҳим фактлар:
Ўзбекистон мутлақ пешқадам: 10 та турдан сўнг терма жамоамиз 18 очко билан мусобақа жадвалини якка ўзи бошқармоқда;
Сўнгги рақиб — кучли Украина: 10-турда Хитойни 3:1 ҳисобида мағлуб этган Украина 16 очко билан олтин баҳсига қўшилди;
Ҳиндистон таъқибда: Иккинчи ўринда 17 очко билан келаётган Ҳиндистон Ўзбекистоннинг ҳар бир хатосини кутмоқда;
Ғалаба — мутлақ чемпионлик дегани: Сўнгги турдаги ютуқ вакилларимизни бошқа ўйинлар натижасидан қатъи назар чемпионга айлантиради;
Дуранг ҳам олтинга етиши мумкин: Қўшимча шахсий ва жамоавий коэффициентлар устунлиги туфайли дуранг натижа ҳам 1-ўринни сақлаб қолиш имконини беради.
Бутунжаҳон Шахмат Олимпиадаси: Чемпионлик даъвогарларининг сўнгги тур олдидан кўрсаткичлари
Олтин медаллар учун курашаётган етакчи учлик жамоалари таққоси:
Ўрин ва терма жамоа
Очколар сони
10-турдаги натижаси
11-турдаги (сўнгги) рақиби
Чемпионлик имкониятлари ва сценарийси
1. ЎЗБЕКИСТОН
18
Арманистон устидан 3,5 : 0,5
Украина миллий жамоаси
Ғалаба — кафолатланган олтин; дуранг — 90% чемпионлик
2. Ҳиндистон
17
Ғалаба қайд этган
Венгрия миллий жамоаси
Фақат ғалаба қозониб, Ўзбекистоннинг очко йўқотишига суянади
3. Украина
16
Хитой устидан 3:1
Ўзбекистон миллий жамоаси
Ўзбекистонни енгиб, кучли учликка ёки олтинга даъво қилиш
Шахмат экспертизаси: Нега Украина билан баҳс оғир ва тарихий аҳамиятга эга?
Халқаро гроссмейстерлар, таҳлилчилар ва шахмат шарҳловчиларининг хулосалари:
«Украинанинг Хитой устидан қозонган ғалабаси огоҳлантиришдир»: Украин шахматчиларининг Хитойдек оғир рақибни 3:1 ҳисобида осонгина ютиши уларнинг айни пайтда энг юқори психологик кўтарилишда эканини кўрсатди; шу боис бу баҳсда консерватив эмас, жуда сергак ва чуқур ҳимояланган ўйин талаб этилади;
Биринчи тахталар тўқнашуви: Нодирбек Абдусатторов ва Жавоҳир Синдаровнинг мусобақа давомидаги ақлбовар қилмас формаси жамоанинг асосий таянчи бўлиб хизмат қилмоқда; украинлар тажрибага таянса, бизнинг йигитлар юқори тезлик, компьютер аниқлигидаги ҳисоб-китоб ва динамик кураш билан устунлик қилиши мумкин;
Стратегик дуранг ёки агрессив ҳужум: Ўзбекистон учун дуранг фойдали бўлса-да, чемпионлар услубида рақибга ташаббусни бермаслик жуда муҳим; 1-тахтада Нодирбекнинг ишончли ҳаракати қолган тахталардаги босимни кескин енгиллаштиради.
Сизнингча, Ўзбекистон терма жамоаси Украинага қарши кечаётган ушбу сўнгги турда ғалаба билан олтин кубокни боши узра кўтара оладими? Қайси шахматчимизнинг партияси баҳс тақдирини ҳал қилувчи нуқтага айланади деб ўйлайсиз? Шахсий тахмин ва тилакларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий термамизнинг тарихий баҳсини қўллаб-қувватлаш учун ушбу таҳлилни барча шахмат ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…