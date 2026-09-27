Ўзбекистон шахмат Олимпиадасининг ҳал қилувчи 11-турида Украина билан тўқнаш келди

·0·Спорт
Ўзбекистон шахмат Олимпиадасининг ҳал қилувчи 11-турида Украина билан тўқнаш келди

Бутунжаҳон Шахмат Олимпиадаси ўзининг энг ҳаяжонли ва кульминацион нуқтасига етиб келди — бугун соат 11:00 да жаҳон тожи соҳибини аниқлаб берувчи сўнгги 11-тур баҳсларига расман старт берилди. 10-турда кўп карра Олимпиада чемпиони Арманистон терма жамоасини 3,5:0,5 ҳисобида тор-мор этган Ўзбекистон эркаклар бош терма жамоаси 18 очко билан якка пешқадам сифатида марказий тахтага чиқди. Ҳамюртларимизнинг чемпионлик йўлидаги сўнгги тўсиғи — мусобақанинг энг хавфли жамоаларидан бири бўлган Украина терма жамоаси бўлди.

Украинлар 10-турда қудратли Хитой термасини 3:1 ҳисобида таслим этиб, очколарини 16 тага етказган ҳолда чемпионлик ва совриндорлар сафига қўшилиш учун катта куч билан майдонга тушмоқда. Вакилларимиз ортидан 17 очко билан асосий таъқибчи — Ҳиндистон терма жамоаси келмоқда. Украина устидан қозониладиган ҳар қандай ғалаба Ўзбекистонни ҳеч қандай шубҳасиз, тўғридан-тўғри Олимпиада чемпионига айлантиради, ҳатто муросали дуранг натижа ҳам қўшимча коэффицентлар ҳисобига термамизга чемпионлик унвонини нақд қилиб бериши мумкин.

«18 очко, Украина тўсиғи ва чемпионлик математикаси»: Ҳал қилувчи турнинг 5 та асосий нуқтаси

Олимпиаданинг финал босқичи ва чемпионлик пойгасидан энг муҳим фактлар:

  • Ўзбекистон мутлақ пешқадам: 10 та турдан сўнг терма жамоамиз 18 очко билан мусобақа жадвалини якка ўзи бошқармоқда;

  • Сўнгги рақиб — кучли Украина: 10-турда Хитойни 3:1 ҳисобида мағлуб этган Украина 16 очко билан олтин баҳсига қўшилди;

  • Ҳиндистон таъқибда: Иккинчи ўринда 17 очко билан келаётган Ҳиндистон Ўзбекистоннинг ҳар бир хатосини кутмоқда;

  • Ғалаба — мутлақ чемпионлик дегани: Сўнгги турдаги ютуқ вакилларимизни бошқа ўйинлар натижасидан қатъи назар чемпионга айлантиради;

  • Дуранг ҳам олтинга етиши мумкин: Қўшимча шахсий ва жамоавий коэффициентлар устунлиги туфайли дуранг натижа ҳам 1-ўринни сақлаб қолиш имконини беради.

Бутунжаҳон Шахмат Олимпиадаси: Чемпионлик даъвогарларининг сўнгги тур олдидан кўрсаткичлари

Олтин медаллар учун курашаётган етакчи учлик жамоалари таққоси:

Ўрин ва терма жамоа

Очколар сони

10-турдаги натижаси

11-турдаги (сўнгги) рақиби

Чемпионлик имкониятлари ва сценарийси

1. ЎЗБЕКИСТОН

18

Арманистон устидан 3,5 : 0,5

Украина миллий жамоаси

Ғалаба — кафолатланган олтин; дуранг — 90% чемпионлик

2. Ҳиндистон

17

Ғалаба қайд этган

Венгрия миллий жамоаси

Фақат ғалаба қозониб, Ўзбекистоннинг очко йўқотишига суянади

3. Украина

16

Хитой устидан 3:1

Ўзбекистон миллий жамоаси

Ўзбекистонни енгиб, кучли учликка ёки олтинга даъво қилиш

Шахмат экспертизаси: Нега Украина билан баҳс оғир ва тарихий аҳамиятга эга?

Халқаро гроссмейстерлар, таҳлилчилар ва шахмат шарҳловчиларининг хулосалари:

  • «Украинанинг Хитой устидан қозонган ғалабаси огоҳлантиришдир»: Украин шахматчиларининг Хитойдек оғир рақибни 3:1 ҳисобида осонгина ютиши уларнинг айни пайтда энг юқори психологик кўтарилишда эканини кўрсатди; шу боис бу баҳсда консерватив эмас, жуда сергак ва чуқур ҳимояланган ўйин талаб этилади;

  • Биринчи тахталар тўқнашуви: Нодирбек Абдусатторов ва Жавоҳир Синдаровнинг мусобақа давомидаги ақлбовар қилмас формаси жамоанинг асосий таянчи бўлиб хизмат қилмоқда; украинлар тажрибага таянса, бизнинг йигитлар юқори тезлик, компьютер аниқлигидаги ҳисоб-китоб ва динамик кураш билан устунлик қилиши мумкин;

  • Стратегик дуранг ёки агрессив ҳужум: Ўзбекистон учун дуранг фойдали бўлса-да, чемпионлар услубида рақибга ташаббусни бермаслик жуда муҳим; 1-тахтада Нодирбекнинг ишончли ҳаракати қолган тахталардаги босимни кескин енгиллаштиради.

Сизнингча, Ўзбекистон терма жамоаси Украинага қарши кечаётган ушбу сўнгги турда ғалаба билан олтин кубокни боши узра кўтара оладими? Қайси шахматчимизнинг партияси баҳс тақдирини ҳал қилувчи нуқтага айланади деб ўйлайсиз? Шахсий тахмин ва тилакларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий термамизнинг тарихий баҳсини қўллаб-қувватлаш учун ушбу таҳлилни барча шахмат ихлосмандлари билан баҳам кўринг!

Бутунжаҳон Шахмат ОлимпиадасиЎзбекистон шахмат терма жамоасиУкраина шахмат терма жамоасиАрманистон шахмат терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимпиада олови Самарқанд сари йўл олди: Ананд муқаддас машъалани Синдаровга топширдиОлимпиада олови Самарқанд сари йўл олди: Ананд муқаддас машъалани Синдаровга топширди15 сентябр 07:49«Ўғил кўрсам, исмини Нодирбек қўяман»: Англиялик машҳур гроссмейстернинг шов-шувли иқрори«Ўғил кўрсам, исмини Нодирбек қўяман»: Англиялик машҳур гроссмейстернинг шов-шувли иқрори23 сентябр 22:42Самарқандда титанлар жанги: 9-турда Ўзбекистон – АҚШ тўқнашуви ва Ҳиндистон синовиСамарқандда титанлар жанги: 9-турда Ўзбекистон – АҚШ тўқнашуви ва Ҳиндистон синови25 сентябр 10:59Олимпиада пешқадами Ўзбекистон 1-ўрин учун Хитойга қарши: 7-турнинг барча жуфтликлариОлимпиада пешқадами Ўзбекистон 1-ўрин учун Хитойга қарши: 7-турнинг барча жуфтликлари23 сентябр 12:21Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси: Ўзбекистон терма жамоалари 2-кунни қандай ўтказишди?Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси: Ўзбекистон терма жамоалари 2-кунни қандай ўтказишди?17 сентябр 22:02Шахмат Олимпиадаси: Гукеш 4-тахтага туширилди, Қосимжоновдан эса кутилмаган юриш!Шахмат Олимпиадаси: Гукеш 4-тахтага туширилди, Қосимжоновдан эса кутилмаган юриш!16 сентябр 14:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди