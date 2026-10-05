"Wednesday" 3-мавсум билан қайтмоқда: суратга олиш ишлари якунланди

·31·Маданият
"Wednesday" 3-мавсум билан қайтмоқда: суратга олиш ишлари якунланди

Netflix "Wednesday" сериалининг учинчи мавсуми суратга олиш ишлари тугаганини маълум қилди. Платформа бу ҳақда янги суратни эълон қилиш орқали хабар берди. Сериалнинг навбатдаги мавсуми 2027 йилда намойиш этилиши кутилмоқда.

Женна Ортега яна Уэнздей Аддамс ролини ижро этади. Актриса билан бирга Кетрин Зета-Жонс, Эва Грин, Уинона Райдер ва Лина Ҳиди каби машҳур актёрлар ҳам лойиҳада қатнашади. Сериал устида ишлаган режиссёрлар орасида Тим Бертон ҳам бор.

Янги мавсумда воқеалар янада кескин тус олади. Уэнздейнинг яқин дугонаси Энид жиддий хавф остида қолади. Буни билган Уэнздей уни қутқаришга қарор қилади ва шу тариқа янги саргузаштларга дуч келади.

"Wednesday"нинг илк мавсуми 2022 йилда Netflix’да намойиш этилган. Уч йил ўтиб, 2025 йилда иккинчи мавсум томошабинларга тақдим қилинди. Энди эса сериал ижодкорлари учинчи мавсум орқали Уэнздей ҳикоясини давом эттирмоқда. Мухлислар янги қисмларда қаҳрамонларни қандай воқеалар кутаётганини 2027 йилда билиб олишади.

NetflixWednesdayЖенна ОртегаТим Бертон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моника Беллуччи 62 ёшда: унинг кино ортидаги ҳаётиМоника Беллуччи 62 ёшда: унинг кино ортидаги ҳаёти1 октябр 21:02Дженна Ортега ташқи кўриниши сабаб шов-шувга айландиДженна Ортега ташқи кўриниши сабаб шов-шувга айланди12 август 10:40«Калмар ўйини» юлдузи Тошкентда пайдо бўлди: сабаби номаълум«Калмар ўйини» юлдузи Тошкентда пайдо бўлди: сабаби номаълум29 сентябр 17:47«Калмар ўйини»ни ортда қолдирган янги корейс дорамаси«Калмар ўйини»ни ортда қолдирган янги корейс дорамаси25 сентябр 15:02Аср жанги расман тасдиқланди: Фьюри ва Жошуа 11 декабрь куни Кардиффда тўқнашади!Аср жанги расман тасдиқланди: Фьюри ва Жошуа 11 декабрь куни Кардиффда тўқнашади!25 сентябр 13:27Британия парламентида «Маша ва Айиқ» можароси: Депутатлар нега мультфильмни тақиқламоқчи?Британия парламентида «Маша ва Айиқ» можароси: Депутатлар нега мультфильмни тақиқламоқчи?11 сентябр 00:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)