«Калмар ўйини» юлдузи Тошкентда пайдо бўлди: сабаби номаълум

·11·Маданият
«Калмар ўйини» юлдузи Тошкентда пайдо бўлди: сабаби номаълум

Netflix’нинг машҳур «Калмар ўйини» сериалидаги Жан Док-су роли билан танилган жанубиялик актёр Хо Сон-тхэ Тошкентга келгани ҳақида хабарлар тарқалди.

Ижтимоий тармоқларда актёрнинг пойтахтда эканини кўрсатувчи кадрлар пайдо бўлиб, бу ҳолат унинг ўзбек мухлислари орасида катта қизиқиш уйғотди. Хо Сон-тхэ сериалнинг биринчи мавсумида 101-рақамли иштирокчи Жан Док-су образини гавдалантирган.

101 raqamli yashil sport kiyimidagi Jang Deok-su obrazining yaqindan ko'rinishi.

Мазкур роль актёрга халқаро миқёсда кенг танилишига сабаб бўлган. Шу боис унинг Тошкентда пайдо бўлиши маҳаллий мухлислар эътиборидан четда қолмади.

Ҳозирча Хо Сон-тхэнинг Ўзбекистонга ташрифи мақсади бўйича расмий маълумот берилмаган. Ижтимоий тармоқларда турли тахминлар билдирилмоқда, аммо уларни тасдиқланган маълумот сифатида қабул қилишга ҳозирча асос йўқ.

Avtomobilda o'tirgan, bo'ynida tatuirovkasi bor g'azablangan osiyolik erkak.

Актёр Тошкентда қандай лойиҳа устида ишлаётгани ёки ташрифининг аниқ сабаби ҳозирча номаълум.

Хо Сон-тхэNetflixКалмар ўйиниТошкент
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Калмар ўйини»ни ортда қолдирган янги корейс дорамаси«Калмар ўйини»ни ортда қолдирган янги корейс дорамаси25 сентябр 15:02Аср жанги расман тасдиқланди: Фьюри ва Жошуа 11 декабрь куни Кардиффда тўқнашади!Аср жанги расман тасдиқланди: Фьюри ва Жошуа 11 декабрь куни Кардиффда тўқнашади!25 сентябр 13:27Британия парламентида «Маша ва Айиқ» можароси: Депутатлар нега мультфильмни тақиқламоқчи?Британия парламентида «Маша ва Айиқ» можароси: Депутатлар нега мультфильмни тақиқламоқчи?11 сентябр 00:05Украинада машҳур «Қизалоқ ва маймоқ» мультфильмини кўришга тақиқ қўйилдиУкраинада машҳур «Қизалоқ ва маймоқ» мультфильмини кўришга тақиқ қўйилди21 август 14:59Роккстар GTA VI ўйинининг махсус тақдимотини ўтказишини эълон қилдиРоккстар GTA VI ўйинининг махсус тақдимотини ўтказишини эълон қилди6 август 22:57Netflix Те Валкинг Деад коинотини 500 миллион долларга сотиб олдиNetflix Те Валкинг Деад коинотини 500 миллион долларга сотиб олди30 июл 20:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди