«Калмар ўйини» юлдузи Тошкентда пайдо бўлди: сабаби номаълум
Netflix’нинг машҳур «Калмар ўйини» сериалидаги Жан Док-су роли билан танилган жанубиялик актёр Хо Сон-тхэ Тошкентга келгани ҳақида хабарлар тарқалди.
Ижтимоий тармоқларда актёрнинг пойтахтда эканини кўрсатувчи кадрлар пайдо бўлиб, бу ҳолат унинг ўзбек мухлислари орасида катта қизиқиш уйғотди. Хо Сон-тхэ сериалнинг биринчи мавсумида 101-рақамли иштирокчи Жан Док-су образини гавдалантирган.
Мазкур роль актёрга халқаро миқёсда кенг танилишига сабаб бўлган. Шу боис унинг Тошкентда пайдо бўлиши маҳаллий мухлислар эътиборидан четда қолмади.
Ҳозирча Хо Сон-тхэнинг Ўзбекистонга ташрифи мақсади бўйича расмий маълумот берилмаган. Ижтимоий тармоқларда турли тахминлар билдирилмоқда, аммо уларни тасдиқланган маълумот сифатида қабул қилишга ҳозирча асос йўқ.
Актёр Тошкентда қандай лойиҳа устида ишлаётгани ёки ташрифининг аниқ сабаби ҳозирча номаълум.
Изоҳлар 0
…