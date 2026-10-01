Моника Беллуччи 62 ёшда: унинг кино ортидаги ҳаёти

·11·Маданият
Моника Беллуччи 62 ёшда: унинг кино ортидаги ҳаёти
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • "Малена", "Матрица" ва "007" каби филмлардаги роллари билан танилган Моника Беллуччи 30 сентябр куни 62 ёшни қарши олди.
  • Адвокат бўлишни режалаштирган Беллуччи моделликдан жаҳон киносига ўтиб, "Малена" филми билан катта шуҳрат қозонди.
  • Унинг икки қизи бўлиб, катта қизи Дева ҳам онасининг изидан бориб, модел ва актриса сифатида фаолият юритмоқда.

“Малена”, “Матрица” ва “007” каби фильмлардаги роллари билан миллионлаб томошабинларга танилган Моника Беллуччи 30 сентябрь куни 62 ёшни қарши олди. Бир вақтлар адвокат бўлишни режалаштирган италиялик қиз кейинчалик жаҳон киносининг машҳур актрисаларидан бирига айланди.

Кичик шаҳарчадан катта дунё сари

Моника Анна Мария Беллуччи 1964 йил 30 сентябрда Италиянинг Умбрия минтақасидаги Читта-ди-Кастелло шаҳрида туғилган. У оиладаги ягона фарзанд бўлган. Отаси юк ташиш компаниясини бошқарган, онаси эса уй бекаси бўлиш билан бирга расм чизиш билан шуғулланган.

Беллуччи кичик шаҳарда улғайган бўлса-да, ташқи дунёни кўриш ва бошқа жойларга боришни орзу қилган. Мактабни тугатгач, Перуджа университетининг ҳуқуқ факультетига ўқишга кириб, адвокат бўлишни режалаштирган.

Бироқ университетда ўқиётган пайтида моделлик қила бошлади. 19 ёшида Парижга борди, кейин Милан мода оламида фаолият юритиб, Elite Model Management агентлиги билан ҳамкорлик қилди. Дунёга танилган фотограф ва дизайнерлар билан ишлаган Беллуччи бир неча йилдан сўнг моделликдан зерика бошлаб, кино соҳасини танлади.

“Малена” унга жаҳон шуҳратини олиб келди

Qora rangli xolli ko'ylak kiygan Monika Belluchchi ko'chada turibdi.

Беллуччи кинодаги фаолиятини 1990 йиллар бошида бошлади. 1991 йилда “Ла Риффа”, 1992 йилда эса Фрэнсис Форд Копполанинг “Дракула” фильмида роль ижро этди.

1996 йилдаги “The Apartment” фильми унга “Сезар” мукофотининг иккинчи даражали энг яхши актриса номинациясини олиб келди. Кейинчалик “Матрица: Қайта юкланиш” ва “Матрица: Инқилоб” фильмларидаги роли унинг халқаро машҳурлигини янада оширди.

Аммо актрисанинг номи энг аввало Жузеппе Торнаторенинг 2000 йилдаги “Малена” фильми билан боғланади. Сицилиядаги уруш йиллари ҳақидаги ушбу фильмда Беллуччи бош қаҳрамонни ўйнади ва жаҳон миқёсида танилди. 2025 йилда фильмнинг 25 йиллиги муносабати билан унга Таормина кинофестивалида махсус мукофот топширилди.

“Матрица” ва “007”даги образлар

Беллуччи “Матрица” фильмларида Персефона образини гавдалантирди. 2015 йилда эса “007: Спектр” фильмида Люсия Скарра ролини ижро қилди. Шу тариқа у Жеймс Бонд фильмларида роль ижро этган энг ёши катта аёл актёрлардан бири сифатида эътибор қозонди.

Актриса Гаспар Ноэнинг баҳсли “Ирреверсибл” фильмида ҳам роль ижро этган. 2026 йилдаги интервьюсида Беллуччи бугун бундай фильмда роль ўйнамаслигини айтди. Унинг таъкидлашича, ёш улғайиши ва она бўлиши айрим ролларга муносабатини ўзгартирган.

Венсан Кассел билан оиласи ва икки қизи

Vensan Kassel, Monika Belluchchi va ularning qizi Deva Kasselning suratlar jamlanmasi.

1999 йилда Беллуччи француз актёри Венсан Касселга турмушга чиқди. Жуфтлик 2013 йилда ажрашди. Уларнинг икки қизи бор: 2004 йилда туғилган Дева ва 2010 йилда дунёга келган Леониэ.

Бугун Дева онасининг изидан бориб, модель ва актриса сифатида фаолият юритмоқда. Беллуччи қизларидан кўп нарса ўрганишини ва улар билан мунтазам суҳбатлашишини айтган. Фарзандларининг улғайишини кўришни эса ҳаётидаги катта бахтлардан бири деб билади.

Тим Бёртон билан муносабатлари

Беллуччининг сўнгги йиллардаги муносабатларидан бири режиссёр Тим Бёртон билан боғлиқ бўлди. Улар 2022 йилда муносабат бошлаб, 2023 йилда буни оммага тасдиқлаган. Кейинчалик актриса Бёртоннинг “Битлжус, Битлжус” фильмида ҳам роль ижро этди.

2025 йил сентябрида улар ажрашганини маълум қилди. Беллуччи кейинчалик Бёртон унинг ҳаётида доимо алоҳида ўрин эгаллашини айтди. 2026 йилги интервьюларида эса шахсий ҳаётини сир сақлашни хоҳлашини таъкидлади.

Қаришдан қўрқмайди

Monika Belluchchi qora libosda qizil gilamchada tabassum qilib turibdi.

Бугун 62 ёшни қарши олган Моника Беллуччи қаришни ҳаётнинг табиий қисми сифатида қабул қилишини айтади. Унинг карьераси эса ёш актрисанинг имкониятларини чеклайдиган омил эмаслигини кўрсатиб келмоқда.

Адвокат бўлишни режалаштирган кичик шаҳарлик қиз моделликдан жаҳон киносигача бўлган йўлни босиб ўтди. Беллуччи бугун ҳам янги образлар излашда давом этмоқда. Унинг 2026 йилдаги интервьюсида айтганидек, ҳаётдаги энг қизиқ жиҳатлардан бири — инсон ҳали билмайдиган нарсаларининг олдидан чиқишидир.

Моника БеллуччиМатрица: Қайта юкланишТайормина кинофестивалиТим Бёртон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дженна Ортега ташқи кўриниши сабаб шов-шувга айландиДженна Ортега ташқи кўриниши сабаб шов-шувга айланди12 август 10:40Давлат энди ҳамкор: «Ўзбекфильм»да туб ислоҳотлар ва Ибн Сино фильми суратга олинмоқдаДавлат энди ҳамкор: «Ўзбекфильм»да туб ислоҳотлар ва Ибн Сино фильми суратга олинмоқда21 сентябр 17:01Янги жаҳон рекорди!: Том Холланд дунё кино тарихидаги энг кассабоп актёр деб топилдиЯнги жаҳон рекорди!: Том Холланд дунё кино тарихидаги энг кассабоп актёр деб топилди15 сентябр 10:18Турк сериаллари юлдузлари Тошкентга келяпти: Пойтахтда Турк киноси кунлари бошланадиТурк сериаллари юлдузлари Тошкентга келяпти: Пойтахтда Турк киноси кунлари бошланади21 сентябр 18:07«Худо қайтариб берди»: Азиз Раметов даволанишдан сўнг соғайиб, катта кинога қайтмоқда«Худо қайтариб берди»: Азиз Раметов даволанишдан сўнг соғайиб, катта кинога қайтмоқда21 сентябр 14:53Ўзбекистонлик йигит Голливуд юлдузи Том Круз билан учрашди: Дастхат ва эксклюзив селфиЎзбекистонлик йигит Голливуд юлдузи Том Круз билан учрашди: Дастхат ва эксклюзив селфиКеча 16:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди