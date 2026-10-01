Моника Беллуччи 62 ёшда: унинг кино ортидаги ҳаёти
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- "Малена", "Матрица" ва "007" каби филмлардаги роллари билан танилган Моника Беллуччи 30 сентябр куни 62 ёшни қарши олди.
- Адвокат бўлишни режалаштирган Беллуччи моделликдан жаҳон киносига ўтиб, "Малена" филми билан катта шуҳрат қозонди.
- Унинг икки қизи бўлиб, катта қизи Дева ҳам онасининг изидан бориб, модел ва актриса сифатида фаолият юритмоқда.
“Малена”, “Матрица” ва “007” каби фильмлардаги роллари билан миллионлаб томошабинларга танилган Моника Беллуччи 30 сентябрь куни 62 ёшни қарши олди. Бир вақтлар адвокат бўлишни режалаштирган италиялик қиз кейинчалик жаҳон киносининг машҳур актрисаларидан бирига айланди.
Кичик шаҳарчадан катта дунё сари
Моника Анна Мария Беллуччи 1964 йил 30 сентябрда Италиянинг Умбрия минтақасидаги Читта-ди-Кастелло шаҳрида туғилган. У оиладаги ягона фарзанд бўлган. Отаси юк ташиш компаниясини бошқарган, онаси эса уй бекаси бўлиш билан бирга расм чизиш билан шуғулланган.
Беллуччи кичик шаҳарда улғайган бўлса-да, ташқи дунёни кўриш ва бошқа жойларга боришни орзу қилган. Мактабни тугатгач, Перуджа университетининг ҳуқуқ факультетига ўқишга кириб, адвокат бўлишни режалаштирган.
Бироқ университетда ўқиётган пайтида моделлик қила бошлади. 19 ёшида Парижга борди, кейин Милан мода оламида фаолият юритиб, Elite Model Management агентлиги билан ҳамкорлик қилди. Дунёга танилган фотограф ва дизайнерлар билан ишлаган Беллуччи бир неча йилдан сўнг моделликдан зерика бошлаб, кино соҳасини танлади.
“Малена” унга жаҳон шуҳратини олиб келди
Беллуччи кинодаги фаолиятини 1990 йиллар бошида бошлади. 1991 йилда “Ла Риффа”, 1992 йилда эса Фрэнсис Форд Копполанинг “Дракула” фильмида роль ижро этди.
1996 йилдаги “The Apartment” фильми унга “Сезар” мукофотининг иккинчи даражали энг яхши актриса номинациясини олиб келди. Кейинчалик “Матрица: Қайта юкланиш” ва “Матрица: Инқилоб” фильмларидаги роли унинг халқаро машҳурлигини янада оширди.
Аммо актрисанинг номи энг аввало Жузеппе Торнаторенинг 2000 йилдаги “Малена” фильми билан боғланади. Сицилиядаги уруш йиллари ҳақидаги ушбу фильмда Беллуччи бош қаҳрамонни ўйнади ва жаҳон миқёсида танилди. 2025 йилда фильмнинг 25 йиллиги муносабати билан унга Таормина кинофестивалида махсус мукофот топширилди.
“Матрица” ва “007”даги образлар
Беллуччи “Матрица” фильмларида Персефона образини гавдалантирди. 2015 йилда эса “007: Спектр” фильмида Люсия Скарра ролини ижро қилди. Шу тариқа у Жеймс Бонд фильмларида роль ижро этган энг ёши катта аёл актёрлардан бири сифатида эътибор қозонди.
Актриса Гаспар Ноэнинг баҳсли “Ирреверсибл” фильмида ҳам роль ижро этган. 2026 йилдаги интервьюсида Беллуччи бугун бундай фильмда роль ўйнамаслигини айтди. Унинг таъкидлашича, ёш улғайиши ва она бўлиши айрим ролларга муносабатини ўзгартирган.
Венсан Кассел билан оиласи ва икки қизи
1999 йилда Беллуччи француз актёри Венсан Касселга турмушга чиқди. Жуфтлик 2013 йилда ажрашди. Уларнинг икки қизи бор: 2004 йилда туғилган Дева ва 2010 йилда дунёга келган Леониэ.
Бугун Дева онасининг изидан бориб, модель ва актриса сифатида фаолият юритмоқда. Беллуччи қизларидан кўп нарса ўрганишини ва улар билан мунтазам суҳбатлашишини айтган. Фарзандларининг улғайишини кўришни эса ҳаётидаги катта бахтлардан бири деб билади.
Тим Бёртон билан муносабатлари
Беллуччининг сўнгги йиллардаги муносабатларидан бири режиссёр Тим Бёртон билан боғлиқ бўлди. Улар 2022 йилда муносабат бошлаб, 2023 йилда буни оммага тасдиқлаган. Кейинчалик актриса Бёртоннинг “Битлжус, Битлжус” фильмида ҳам роль ижро этди.
2025 йил сентябрида улар ажрашганини маълум қилди. Беллуччи кейинчалик Бёртон унинг ҳаётида доимо алоҳида ўрин эгаллашини айтди. 2026 йилги интервьюларида эса шахсий ҳаётини сир сақлашни хоҳлашини таъкидлади.
Қаришдан қўрқмайди
Бугун 62 ёшни қарши олган Моника Беллуччи қаришни ҳаётнинг табиий қисми сифатида қабул қилишини айтади. Унинг карьераси эса ёш актрисанинг имкониятларини чеклайдиган омил эмаслигини кўрсатиб келмоқда.
Адвокат бўлишни режалаштирган кичик шаҳарлик қиз моделликдан жаҳон киносигача бўлган йўлни босиб ўтди. Беллуччи бугун ҳам янги образлар излашда давом этмоқда. Унинг 2026 йилдаги интервьюсида айтганидек, ҳаётдаги энг қизиқ жиҳатлардан бири — инсон ҳали билмайдиган нарсаларининг олдидан чиқишидир.
Изоҳлар 0
…