Аср жанги расман тасдиқланди: Фьюри ва Жошуа 11 декабрь куни Кардиффда тўқнашади!
Бутунжаҳон бокс мухлислари йиллар давомида интиқлик билан кутган супержанг ниҳоят ҳақиқатга айланди. Британиянинг оғир вазндаги икки машҳур юлдузи — собиқ жаҳон чемпионлари Тайсон Фьюри ва Энтони Жошуа 11 декабрь куни Уэльс пойтахти Кардифф шаҳридаги муҳташам «Principality Stadium» аренасида рингга кўтарилади. Ушбу улкан тўқнашув дунёнинг энг йирик стриминг гиганти ҳисобланган «Netflix» платформаси орқали бутун сайёра бўйлаб жонли эфирда намойиш этилади. Кўп ойлик оғир музокаралардан сўнг томонлар муросага эришганини Саудия Арабистони Кўнгилочар бош бошқармаси раҳбари Турки Алалшайх ҳамда Netflix 24 сентябрь куни расман эълон қилди.
Агар «Лозивой қирол» Тайсон Фьюри беллашув дунёнинг қайси бурчагида ўтиши аҳамиятсиз эканини билдирган бўлса, Энтони Жошуа жанг фақат Буюк Британия ҳудудида ўтишини қатъий талаб қилди ва якунда унинг шарти қабул қилинди. Кардиффдаги стадионда Жошуа аввал икки бор катта ғалабаларни нишонлаган бўлса, Фьюри Уэльс заминида илк бор жанг ўтказади. Турки Алалшайх бу баҳсни очиқчасига «бокс тарихидаги энг буюк тўқнашувлардан бири» деб атади.
«11 декабрь, Кардифф аренаси ва Netflix инқилоби»: Супертўқнашувнинг 5 та асосий нуқтаси
Фьюри – Жошуа мега-жанги бўйича энг муҳим расмий фактлар:
11 декабрь — тарихий сана: Икки британиялик титан Кардиффдаги «Principality Stadium»да тўқнашади;
Netflix платформасида тўғридан-тўғри эфир: Жанг анъанавий PPV телеканалларида эмас, глобал Netflix стримингида трансляция қилинади;
Турки Алалшайх воситачилиги: Саудиялик мулозим ва промоутер ойлар давомида чўзилган музокараларга нуқта қўйди;
Жошуанинг «уйи»даги майдон: Энтони аввал мазкур стадионда икки марта жанг қилган, Фьюри эса Кардиффда биринчи бор рингга чиқади;
Фаолиятларидаги ҳал қилувчи баҳс: Фьюри (36-2-1) ва Жошуа (30-4) карьераларининг якуний кульминациясига нуқта қўйишади.
Икки гигант солиштирмаси: Тайсон Фьюри ва Энтони Жошуанинг реал кўрсаткичлари
Рингга кўтарилувчи спортчиларнинг расмий статистикаси ва шартлари таққоси:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Тайсон Фьюри («Gypsy King»)
Энтони Жошуа («AJ»)
Жанглар ва ғалабалар статистикаси
36 та ғалаба, 2 та мағлубият, 1 та дуранг
30 та ғалаба, 4 та мағлубият
Жанг ўтказиладиган жойга муносабати
«Қаерда бўлиши фарқсиз, исталган жойда жанг қиламан»
Қатъий равишда Буюк Британияни талаб қилди
Кардифф стадионидаги тажрибаси
Илк дебют жангини ўтказади
Аввал ушбу аренада икки бор рингга чиққан
Эълон қилинган сана ва мақом
11 декабрь, Уэльс / Мутлақ мега-файт
11 декабрь, Уэльс / Мутлақ мега-файт
Трансляция ва бош ташкилотчи
Турки Алалшайх / Netflix глобал эфири
Турки Алалшайх / Netflix глобал эфири
Бокс экспертизаси: Нега бу жанг спорт тарихи учун бурилиш нуқтаси?
Халқаро бокс шарҳловчилари, мураббийлар ва таҳлилчиларнинг хулосалари:
«Бир авлоднинг бош қарама-қаршилиги»: Сўнгги ўн йил давомида Британия ва жаҳон оғир вазни Фьюри ва Жошуа номлари атрофида айланди; уларнинг ўзаро тўқнашуви охир-оқибат ким ҳақиқий 1-рақамли қирол экани ҳақидаги кўп йиллик саволга якуний жавоб беради;
Психологик устунлик ва локация: Кардиффнинг танланиши Жошуа фойдасига кичик устунлик бериши мумкин, чунки у ушбу аренанинг 70 минглик муҳитини яхши ҳис қилади; бироқ Фьюри ҳар қандай рақиб майдонида ва сафарда руҳий жиҳатдан мустаҳкам туриб бериш бўйича тенгсиз тажрибага эга;
«Барчасини йўқотиш ёки тиклаш» жанги: Ҳар икки боксчи карьерасининг сўнгги палласида турибди; ушбу баҳсдаги мағлубият катта эҳтимол билан мағлуб бўлган томоннинг бутунлай нафақага чиқишини англатади.
Сизнингча, 11 декабрь оқшомида Кардиффда ким ғалаба қозонади — ноодатий техника соҳиби Тайсон Фьюрими ёки кучли нокаутер Энтони Жошуа? Ушбу баҳс ҳақиқатан ҳам замонавий бокс тарихидаги энг катта жанг бўла оладими? Шахсий тахмин ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда бокс оламининг ушбу улкан янгилигини барча спорт ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…