Фарҳод Сулаймоннинг “Эй дил” таронаси мухлислар эътиборини тортмоқда (видео)

·0·Маданият
Фарҳод Сулаймоннинг “Эй дил” таронаси мухлислар эътиборини тортмоқда (видео)

Хонанда Фарҳод СулаймонЭй дил” номли қўшиғига ишланган видеоклипни YouTube платформасида тақдим этди. Янги тарона тингловчилар томонидан илиқ кутиб олиниб, ижтимоий тармоқларда ва клип остидаги изоҳларда яхши фикрлар билдирилмоқда.

Видеоклип намойиш этилганига 10 кун бўлган бўлса-да, у аллақачон 150 мингдан ортиқ марта томоша қилинган. Томошабинлар қўшиқнинг мазмуни ва ижросига ижобий баҳо бериб, хонандага илиқ тилакларини йўллаган.

Фарҳод Сулаймоннинг “Эй дил” таронаси сизга қандай таассурот қолдирди? Қўшиқни 1 дан 10 баллгача баҳолаганингизда, унга неча балл қўйган бўлардингиз?

Фарҳод СулаймонЭй дилYouTube видеоклип
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Райҳон ва Иззат Шукуровдан янги дуэт тарона: "Дил йиғлар" мухлислар эътиборида (видео)Райҳон ва Иззат Шукуровдан янги дуэт тарона: "Дил йиғлар" мухлислар эътиборида (видео)25 сентябр 20:42Ботир Қодировнинг “Ошиқман” таронаси илиқ кутиб олинди (видео)Ботир Қодировнинг “Ошиқман” таронаси илиқ кутиб олинди (видео)Кеча 05:59Райҳон ва Иззат Шукуровдан кутилмаган дуэт: мухлислар янги таронани кутмоқдаРайҳон ва Иззат Шукуровдан кутилмаган дуэт: мухлислар янги таронани кутмоқда22 сентябр 13:48Шоҳруҳхоннинг янги “Лола” таронаси мухлислар эътиборини тортди!Шоҳруҳхоннинг янги “Лола” таронаси мухлислар эътиборини тортди!31 май 15:51 Дилнознинг қизига бағишланган “Қизим” таронаси премьера қилинди (видео) Дилнознинг қизига бағишланган “Қизим” таронаси премьера қилинди (видео)18 июл 16:26Муниса Ризаеванинг “Бевафо” таронаси қисқа вақтда шов-шувга айландиМуниса Ризаеванинг “Бевафо” таронаси қисқа вақтда шов-шувга айланди24 май 16:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди