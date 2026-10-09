Райҳон Рашид Холиқовнинг хонадонидаги дабдабали тўйда саҳнани ёндирди (видео)

·68·Жамият
Райҳон Рашид Холиқовнинг хонадонидаги дабдабали тўйда саҳнани ёндирди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Таниқли хонанда Рашид Холиқовнинг учинчи ўғли Temuр ва Севара ўртасидаги оила қуриш маросими бўлиб ўтди.
  • Ушбу дабдабали тўйда Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Райҳон Ғаниева ҳам иштирок этиб, ўзининг жонли ижроси билан меҳмонларга завқ улашди.
  • Тўйнинг видеолари ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, ёш оилага кўплаб хайрли тилаклар билдирилмоқда.

Ўзбек эстрадасининг ёрқин намояндаси, таниқли хонанда Рашид Холиқовлар хонадонида яна бир қувончли кун нишонланди. Санъаткорнинг учинчи ўғли Темур ўзининг севган ёри Севара исмли қиз билан оила қурди.

Пойтахтдаги муҳташам кошоналардан бирида бўлиб ўтган дабдабали тўй оқшоми шоу-бизнес вакиллари ва яқинлар иштирокида чинакам байрамга айланди. Ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган кадрлар орасида Рашид Холиқовнинг ҳамкасби, шу билан бирга ён қўшниси бўлган Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Райҳон Ғаниеванинг даврада хизмат қилиб, меҳмонларга юқори кайфият улашгани алоҳида эътиборни тортди.

Саҳнада Райҳон: Хит тароналар ва ён қўшнилик эҳтироми

Тўй кечасида Райҳон нафақат қадрдон ҳамкасб, балки яқин қўшни сифатида ҳам давранинг қоқ марказида бўлди:

  • Жонли ижро ва романтик руҳ: Хонанда келин-куёв ҳамда ташриф буюрган меҳмонлар учун ўз репертуаридаги энг сара ва романтик шўх тароналарини ижро этди;

  • Элегант образ: Райҳон оқшом учун нафис қора либос танлаб, гўзаллиги ва самимийлиги билан кўпчиликнинг олқишига сазовор бўлди;

  • Оилавий эҳтиром: Хонанда янги оила қурган ёшларга бахт тилаб, даврага файз киритди ҳамда келин-куёв билан биргаликда эсдалик учун суратларга тушди.

Темур ва Севара: Муҳаббат ва шодиёна оқшоми

Никоҳ оқшоми муҳаббат ва юксак дид билан безатилган саҳна декорациялари остида кечди:

  • Келин-куёв тантанаси: Куёв тўқ рангдаги классик смокингда, келин эса замонавий, бежирим оқ либосда даврага чиқиб, барчанинг кўзини қувонтирди;

  • Юлдузларнинг рақс майдони: Тўйга ташриф буюрган кўплаб таниқли санъаткорлар, эстрада вакиллари ва меҳмонлар янграган шўх куйлар садоси остида мароқ билан рақсга тушиб, оқшомни унутилмас хотираларга бойитди;

  • Тўкин ва дўстона муҳит: Рашид Холиқов ўзининг самимияти билан келган барча меҳмонларни кутиб олди ва оилавий қувончда дўстлари билан бирга рақсга тушди.

Тармоқларда трендга чиққан тўй

Тўй маросимидан тайёрланган видеолавҳалар Instagram ва Telegram тармоқларида тезкорлик билан тарқалиб, мухлисларнинг қизғин муҳокамасига сабаб бўлди:

  • Ижобий тилаклар оқими: Интернет фойдаланувчилари ёш оилага мустаҳкам бахт, тинчлик-тотувлик ва тотув ҳаёт тилаб минглаб илиқ изоҳлар қолдирмоқда;

  • Санъаткорлар ўртасидаги аҳиллик: Мухлислар юлдузларнинг ҳаётда ҳам ён қўшни ва қадрдон дўст эканликлари, бир-бирининг шодлик кунларида ёнида туриб қўллаб-қувватлашларини самимият билан эътироф этишмоқда.

Рашид Холиқов хонадонида янграган шодиёна ўзбек санъат аҳлининг яна бир бор бир даврада жипслашганини ва ҳақиқий дўстлик қадрини намоён қилди.

Рашид ХолиқовТемур ХолиқовСевараРайҳон Ғаниева
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рашид Холиқовнинг ўғли Темур уйланди — тўй оқшомидан видеоларРашид Холиқовнинг ўғли Темур уйланди — тўй оқшомидан видеоларКеча 14:00Рашид Холиқовнинг учинчи ўғли Темурнинг куёвнавкар маросимидан лавҳалар тарқалдиРашид Холиқовнинг учинчи ўғли Темурнинг куёвнавкар маросимидан лавҳалар тарқалди6 октябр 06:17Рашид Холиқовнинг учинчи ўғли Темурнинг тўйидан илк видеоларРашид Холиқовнинг учинчи ўғли Темурнинг тўйидан илк видеолар7 октябр 18:39Рашид Холиқовнинг хонадонида тўй тантанаси (видео)Рашид Холиқовнинг хонадонида тўй тантанаси (видео)3 октябр 14:58Дилфуза Исмоиловага ноодатий гул юборган инсон ким? (видео)Дилфуза Исмоиловага ноодатий гул юборган инсон ким? (видео)7 август 16:33Қабристонларнинг бирида ёзилган тўрт қатор шеър бутун жамиятни ларзага солмоқдаҚабристонларнинг бирида ёзилган тўрт қатор шеър бутун жамиятни ларзага солмоқда18 сентябр 16:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди