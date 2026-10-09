Райҳон Рашид Холиқовнинг хонадонидаги дабдабали тўйда саҳнани ёндирди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Таниқли хонанда Рашид Холиқовнинг учинчи ўғли Temuр ва Севара ўртасидаги оила қуриш маросими бўлиб ўтди.
- Ушбу дабдабали тўйда Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Райҳон Ғаниева ҳам иштирок этиб, ўзининг жонли ижроси билан меҳмонларга завқ улашди.
- Тўйнинг видеолари ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, ёш оилага кўплаб хайрли тилаклар билдирилмоқда.
Ўзбек эстрадасининг ёрқин намояндаси, таниқли хонанда Рашид Холиқовлар хонадонида яна бир қувончли кун нишонланди. Санъаткорнинг учинчи ўғли Темур ўзининг севган ёри Севара исмли қиз билан оила қурди.
Пойтахтдаги муҳташам кошоналардан бирида бўлиб ўтган дабдабали тўй оқшоми шоу-бизнес вакиллари ва яқинлар иштирокида чинакам байрамга айланди. Ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган кадрлар орасида Рашид Холиқовнинг ҳамкасби, шу билан бирга ён қўшниси бўлган Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Райҳон Ғаниеванинг даврада хизмат қилиб, меҳмонларга юқори кайфият улашгани алоҳида эътиборни тортди.
Саҳнада Райҳон: Хит тароналар ва ён қўшнилик эҳтироми
Тўй кечасида Райҳон нафақат қадрдон ҳамкасб, балки яқин қўшни сифатида ҳам давранинг қоқ марказида бўлди:
Жонли ижро ва романтик руҳ: Хонанда келин-куёв ҳамда ташриф буюрган меҳмонлар учун ўз репертуаридаги энг сара ва романтик шўх тароналарини ижро этди;
Элегант образ: Райҳон оқшом учун нафис қора либос танлаб, гўзаллиги ва самимийлиги билан кўпчиликнинг олқишига сазовор бўлди;
Оилавий эҳтиром: Хонанда янги оила қурган ёшларга бахт тилаб, даврага файз киритди ҳамда келин-куёв билан биргаликда эсдалик учун суратларга тушди.
Темур ва Севара: Муҳаббат ва шодиёна оқшоми
Никоҳ оқшоми муҳаббат ва юксак дид билан безатилган саҳна декорациялари остида кечди:
Келин-куёв тантанаси: Куёв тўқ рангдаги классик смокингда, келин эса замонавий, бежирим оқ либосда даврага чиқиб, барчанинг кўзини қувонтирди;
Юлдузларнинг рақс майдони: Тўйга ташриф буюрган кўплаб таниқли санъаткорлар, эстрада вакиллари ва меҳмонлар янграган шўх куйлар садоси остида мароқ билан рақсга тушиб, оқшомни унутилмас хотираларга бойитди;
Тўкин ва дўстона муҳит: Рашид Холиқов ўзининг самимияти билан келган барча меҳмонларни кутиб олди ва оилавий қувончда дўстлари билан бирга рақсга тушди.
Тармоқларда трендга чиққан тўй
Тўй маросимидан тайёрланган видеолавҳалар Instagram ва Telegram тармоқларида тезкорлик билан тарқалиб, мухлисларнинг қизғин муҳокамасига сабаб бўлди:
Ижобий тилаклар оқими: Интернет фойдаланувчилари ёш оилага мустаҳкам бахт, тинчлик-тотувлик ва тотув ҳаёт тилаб минглаб илиқ изоҳлар қолдирмоқда;
Санъаткорлар ўртасидаги аҳиллик: Мухлислар юлдузларнинг ҳаётда ҳам ён қўшни ва қадрдон дўст эканликлари, бир-бирининг шодлик кунларида ёнида туриб қўллаб-қувватлашларини самимият билан эътироф этишмоқда.
Рашид Холиқов хонадонида янграган шодиёна ўзбек санъат аҳлининг яна бир бор бир даврада жипслашганини ва ҳақиқий дўстлик қадрини намоён қилди.
Изоҳлар 0
…