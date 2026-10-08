Рашид Холиқовнинг ўғли Темур уйланди — тўй оқшомидан видеолар

·15·Маданият
Рашид Холиқовнинг ўғли Темур уйланди — тўй оқшомидан видеолар

Кеча хонанда Рашид Холиқовнинг учинчи ўғли Темурнинг никоҳ тўйи бўлиб ўтди. Тўй оқшомидан турли видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалди.

Темур Севара исмли қиз билан турмуш қурди. Тўй оқшоми кўтаринки кайфиятда ўтди. Тарқалган кадрларда меҳмонларнинг хурсандчилиги, ўйин-кулги, жуфтликларнинг романтик куй садолари остида рақсга тушгани акс этган.

Шунингдек, видеоларда Рашид Холиқовнинг турмуш ўртоғи билан рақсга тушгани, тўйда таниқли санъаткорлар иштирок этгани ҳам кўринади.

Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари тўй видеоларига илиқ изоҳлар қолдириб, Темур ва Севарага бахт-саодат тилаган. Хонандага эса фарзандларининг роҳатини кўришини тилаб, эзгу тилакларини билдирган.

Рашид ХолиқовТемур ХолиқовСевараТўй оқшоми
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рашид Холиқовнинг учинчи ўғли Темурнинг куёвнавкар маросимидан лавҳалар тарқалдиРашид Холиқовнинг учинчи ўғли Темурнинг куёвнавкар маросимидан лавҳалар тарқалди6 октябр 06:17Рашид Холиқовнинг учинчи ўғли Темурнинг тўйидан илк видеоларРашид Холиқовнинг учинчи ўғли Темурнинг тўйидан илк видеоларКеча 18:39Рашид Холиқовнинг хонадонида тўй тантанаси (видео)Рашид Холиқовнинг хонадонида тўй тантанаси (видео)3 октябр 14:58Дилфуза Исмоиловага ноодатий гул юборган инсон ким? (видео)Дилфуза Исмоиловага ноодатий гул юборган инсон ким? (видео)7 август 16:33Хонанда Рашид Холиқовнинг учинчи ўғли Темур кимга уйланмоқда? (видео)Хонанда Рашид Холиқовнинг учинчи ўғли Темур кимга уйланмоқда? (видео)1 сентябр 10:59Муниса Ризаева бир кунда нечта тўйга боради? Ўз рекордини янгилаб, шов-шувли мурожаат йўллади!Муниса Ризаева бир кунда нечта тўйга боради? Ўз рекордини янгилаб, шов-шувли мурожаат йўллади!21 сентябр 15:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди