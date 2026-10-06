Шаҳзода Муҳаммедова кўкрак нишонига сазовор бўлди: "Ҳақиқий зафар тинимсиз меҳнат ортида яширинган"

·12·Маданият
Шаҳзода Муҳаммедова кўкрак нишонига сазовор бўлди: "Ҳақиқий зафар тинимсиз меҳнат ортида яширинган"

Актриса ва дизайнер Шаҳзода Муҳаммедова навбатдаги мукофот билан тақдирланди. У ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида кўкрак нишони билан тушган суратларини эълон қилди.

Муҳаммедова ушбу суратларни миллиондан ортиқ шогирдлари ва дизайн соҳасига қизиқадиган ёшларни руҳлантириш мақсадида улашганини ёзди. У касбий фаолиятда муваффақиятга эришиш учун меҳнатсеварлик, ирода ва қатъият муҳим эканини таъкидлади.

Дизайнернинг фикрича, инсон ўз мақсади йўлида турли қийинчиликларга дуч келиши ва атрофдагиларнинг шубҳаларига қарши туриши мумкин. Бироқ тинимсиз меҳнат ва ҳаракат охир-оқибат ўз самарасини беради.

Шаҳзода Муҳаммедова ўз шогирдларини санъат ва дизайн йўлидаги яқин ҳамфикрлари сифатида эътироф этди. У келажакда уларнинг кўпчилиги юксак давлат мукофотларига муносиб бўлишига ишонишини билдирди. Актрисанинг таъкидлашича, шогирдлари Париж, Милан ва Москва каби дунёнинг машҳур мода марказларида ўз кўргазмалари билан қатнашмоқда. Уларнинг халқаро майдондаги муваффақиятлари эса Муҳаммедова учун алоҳида фахр ва қувонч манбаи ҳисобланади.

Шаҳзода МуҳаммедоваПариж мода кўргазмасиМилан мода кўргазмасиМосква мода кўргазмаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шоҳида Узоқова Шаҳзода Муҳаммедовани келин қилмоқчи бўлганми? (видео)Шоҳида Узоқова Шаҳзода Муҳаммедовани келин қилмоқчи бўлганми? (видео)Бугун 02:48Шаҳзода Муҳаммедова: “Пародияга жуда қизиқаман”Шаҳзода Муҳаммедова: “Пародияга жуда қизиқаман”30 сентябр 16:02Шаҳзода Муҳаммедова “Иблис Прада кияди” фильмидаги Миранда Пристли образида (видео)Шаҳзода Муҳаммедова “Иблис Прада кияди” фильмидаги Миранда Пристли образида (видео)21 август 22:16Муқаддас Саъдуллаева турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтдиМуқаддас Саъдуллаева турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди2 июл 15:16Шаҳзода Муҳаммедова турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди (видео)Шаҳзода Муҳаммедова турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди (видео)31 июл 02:57Шаҳзода Муҳаммедова: "Роналдуга хат ёздим..." (видео)Шаҳзода Муҳаммедова: "Роналдуга хат ёздим..." (видео)25 июн 14:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)