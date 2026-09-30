Шаҳзода Муҳаммедова: “Пародияга жуда қизиқаман”

·5·Маданият
Шаҳзода Муҳаммедова: “Пародияга жуда қизиқаман”

Актриса ва дизайнер Шаҳзода Муҳаммедова интервюларидан бирида ижтимоий тармоқларда турли образларда кўринишига изоҳ берди. У пародия жанрига бўлган қизиқиши болалик давридан бошланганини маълум қилди.

Суҳбат давомида унга ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида бир куни бир образда, бошқа куни эса яна бошқа қаҳрамон қиёфасида кўриниши ҳақида савол берилди.

“Шаҳзода опа, сиз ўзингизни топа олмаяпсизми?” дея ҳазиломуз савол берилди.

Муҳаммедова эса бу ҳолатнинг сабаби пародияга бўлган қизиқишида эканини айтди.

“Йўқ, йўқ. Мен ўзи жуда пародия жанрига қизиқаман. Болалигимдан, мактаб давримдан устозларимизни курсдошларимиз, синфдошларимиз билан пародия қилардик, уларга ўхшатардик. Ҳамма кулиб, мириқиб томоша қиларди. Қарангки, барибир ўша қизиқиш юрагимда қолиб кетган шекилли. Пародияга жуда қизиқаман”, — деди у.

Ikki xil obrazdagi va libosdagi ayolning yonma-yon portret surati.

Актрисанинг айтишича, турмушга чиқиб, икки фарзандли бўлганидан сўнг пародия қилишни тўхтатишга қарор қилган. Бироқ вақт ўтиб, бу жанрга бўлган қизиқиши яна қайтган.

“Турмушга чиқдим, иккита фарзандли бўлдим. 'Йўқ, бошқа пародия қилмайман', деган эдим. Чунки 'Дизайн' концертларида ҳам чиқиш қилган вақтларим бўлган. Очиғи, ҳозир ўша видеоларни кўрсам, ўзим уяламан. Лекин Instagram саҳифамда қанақадир турли хил образларда қаҳрамонларни олиб чиққим келди”, — дея очиқ айтди Шаҳзода Муҳаммедова.

Шаҳзода МуҳаммедовапародияInstagramдизайнер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шаҳзода Муҳаммедова: "Роналдуга хат ёздим..." (видео)Шаҳзода Муҳаммедова: "Роналдуга хат ёздим..." (видео)25 июн 14:13«442оонс» канали «Ливерпуль»нинг «Челси» билан ўйинини пародия қилди«442оонс» канали «Ливерпуль»нинг «Челси» билан ўйинини пародия қилди28 апрел 20:13Шаҳзода Муҳаммедова “Иблис Прада кияди” фильмидаги Миранда Пристли образида (видео)Шаҳзода Муҳаммедова “Иблис Прада кияди” фильмидаги Миранда Пристли образида (видео)21 август 22:16Муқаддас Саъдуллаева турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтдиМуқаддас Саъдуллаева турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди2 июл 15:16Шаҳзода Муҳаммедова турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди (видео)Шаҳзода Муҳаммедова турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди (видео)31 июл 02:57Шаҳзода Муҳаммедова флиппинлик энагасининг тажрибасини юқори баҳоладиШаҳзода Муҳаммедова флиппинлик энагасининг тажрибасини юқори баҳолади14 май 17:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди