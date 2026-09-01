Болливуд қироли Шоҳрух Хон Ўзбекистонга келиши мумкин

·0·Маданият
Болливуд қироли Шоҳрух Хон Ўзбекистонга келиши мумкин

Болливуднинг машҳур актёри Шоҳрух Хон Ўзбекистонга ташриф буюриши мумкин. Бу ҳақда Маданият вазири Озодбек Назарбеков Ҳиндистон бош вазири Нарендра Модининг Ўзбекистонга ташрифи доирасида Кўксарой қароргоҳида ўтказилган ҳужжатларни имзолаш маросимида маълум қилди.

Вазирнинг айтишича, айни пайтда Шоҳрух Хон ҳамда таниқли ҳиндистонлик продюсер Каран Жоҳар билан музокаралар олиб борилмоқда. Ўзбекистон томони актёрнинг мамлакатимизга келиб, ёш киноижодкорлар билан учрашиши ва улар учун маҳорат дарслари ўтказишини таклиф қилган.

Шунингдек, Шоҳрух Хон иштирокида катта майдонда концерт ташкил этиш бўйича ҳам таклифлар билдирилган.

Бироқ ҳозирча бу борада якуний келишувга эришилмаган. Назарбеков Ўзбекистонда Шоҳрух Хонга бўлган қизиқиш жуда юқори эканини таъкидлаб, халқ уни етти ёшдан етмиш ёшгача кутишини айтган.

Вазирнинг қайд этишича, агар музокаралар ижобий якунланиб, аниқ келишувга эришилса, бу ҳақда расман эълон қилинади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳЖоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳКеча, 18:33Рашид Холиқов учинчи ўғлини уйлантирмоқдаРашид Холиқов учинчи ўғлини уйлантирмоқдаКеча, 18:27Жаҳон юлдузи Сара Брайтман Ўзбекистон мустақиллиги байрамида саҳнага чиқдиЖаҳон юлдузи Сара Брайтман Ўзбекистон мустақиллиги байрамида саҳнага чиқдиКеча, 15:16Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирдиФеруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирдиКеча, 12:17Кўп саёҳат қилган Юлдуз Ражабова кутилмаган жавоб бердиКўп саёҳат қилган Юлдуз Ражабова кутилмаган жавоб бердиКеча, 11:55«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)Кеча, 06:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди