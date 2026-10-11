Шоҳрух Хон Ўзбекистонга келадими? Тошкент ва Самарқанд тилга олинмоқда

·5·Маданият
Шоҳрух Хон Ўзбекистонга келадими? Тошкент ва Самарқанд тилга олинмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Болливуд юлдузи Шоҳрух Хоннинг Ўзбекистонга ташрифи бўйича Маданият вазири Озодбек Назарбеков музокаралар олиб борилаётганини маълум қилган.
  • Агар ташриф амалга ошса, актёр Тошкент ва Самарқанд каби шаҳарларда бўлиши, маҳаллий киноижодкорлар билан учрашиши ва маҳорат дарслари ўтказиши мумкин.

Болливуднинг дунёга машҳур юлдузи Шоҳрух Хоннинг Ўзбекистонга ташрифи ҳақидаги хабарлар мухлисларда катта қизиқиш уйғотмоқда. Ҳинд киноси қиролини оиласи билан юртимизда кутиб олиш, уни Тошкент ва Самарқанднинг диққатга сазовор жойлари билан таништириш мумкинлиги айтилмоқда. Бироқ бу ташриф ҳақидаги энг муҳим савол ҳозирча очиқ: актёр қачон келади ва режалар амалга ошадими?

Маданият вазири Озодбек Назарбеков аввалроқ Шоҳрух Хоннинг Ўзбекистонга келиши бўйича музокаралар олиб борилаётганини маълум қилган эди. Шу сабабли Болливуд юлдузининг эҳтимолий ташрифи нафақат унинг мухлислари, балки мамлакатимиз маданий ҳаётига қизиқувчилар диққатини ҳам тортмоқда.

Шоҳрух Хон ташрифи бўйича қандай режалар бор?

Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг аввалги баёнотларига кўра, Ўзбекистон томони Шоҳрух Хон ва таниқли ҳинд продюсери Каран Жоҳар билан ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилган.

Таклифлар орасида актёрнинг юртимизга ташриф буюриши, маҳаллий киноижодкорлар билан учрашиши ва ёш мутахассислар учун маҳорат дарслари ўтказиши каби ташаббуслар бор. Шунингдек, мухлислар иштирокида катта майдонда концерт ташкил этиш имконияти ҳам тилга олинган.

Бу режалар амалга ошса, ташриф оддий саёҳат доирасидан чиқиб, Ўзбекистон ва Ҳиндистон ўртасидаги маданий алоқаларни мустаҳкамлашга хизмат қилиши мумкин.

Нега Тошкент ва Самарқанд тилга олинмоқда?

Агар ташриф амалга ошса, Тошкент ва Самарқанд каби шаҳарлар меҳмонларнинг саёҳат дастурида бўлиши мумкинлиги айтилмоқда. Тошкент замонавий шаҳар муҳити, маданий масканлари ва миллий таомлари билан, Самарқанд эса тарихий обидалари, меъморий ёдгорликлари ва бой мероси билан ажралиб туради.

Албатта, ҳозирча актёрнинг айнан қайси шаҳарларга бориши ёки саёҳат дастури қандай бўлиши расман тасдиқлангани йўқ. Шунинг учун бу маълумотларни келишилган якуний режа эмас, эҳтимолий сценарий сифатида қабул қилиш лозим.

«Етти ёшдан етмиш ёшгача кутишади»

Шоҳрух Хоннинг Ўзбекистондаги машҳурлиги унинг кўп йиллик кино фаолияти билан боғлиқ. Унинг фильмлари турли авлод вакиллари томонидан томоша қилинади, экрандаги образлари эса кўплаб мухлислар хотирасида сақланиб қолган.

Озодбек Назарбеков ҳам аввалги чиқишларидан бирида халқимизнинг актёрга бўлган меҳрини таъкидлаб, уни «етти ёшдан етмиш ёшгача» кутишини айтган эди.

Агар ташриф амалга ошса, бу нафақат актёр мухлислари учун унутилмас воқеа, балки ёш ўзбек киноижодкорлари учун ҳам тажриба алмашиш имконияти бўлиши мумкин.

Ташриф қачон бўлади?

Ҳозирча Шоҳрух Хоннинг Ўзбекистонга келиш санаси, оиласи билан ташриф буюриши ва Тошкент ҳамда Самарқандга бориши бўйича якуний расмий тасдиқ мавжуд эмас. Маданият вазирининг аввалги баёнотида ҳам музокаралар давом этаётгани ва аниқ келишувга эришилмагани қайд этилган.

Шу боис, бўлажак ташрифни амалга ошадиган воқеа сифатида эмас, музокаралар доирасидаги эҳтимол сифатида қабул қилиш тўғри бўлади.

Шоҳрух Хоннинг юртимизга келиши ҳақидаги хабарлар мухлисларда катта умид уйғотмоқда. Энди асосийси — музокаралар қандай якунланиши ва ташриф расман эълон қилиниш-қилинмаслиги. Агар режалар амалга ошса, Болливуд юлдузининг Ўзбекистонга келиши маданият, кино ва туризм соҳалари учун ҳам аҳамиятли воқеага айланиши мумкин.

Шоҳрух ХонОзодбек НазарбековТошкентСамарқанд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Карина Капур ва Шоҳрух Хон 15 йилдан сўнг яна бирга кўриниши мумкинКарина Капур ва Шоҳрух Хон 15 йилдан сўнг яна бирга кўриниши мумкин6 октябр 22:04Янги тайинловлар: Қизиқчи Шукурулло Исроилов давлат лавозимига тайинландиЯнги тайинловлар: Қизиқчи Шукурулло Исроилов давлат лавозимига тайинланди21 август 18:21Эртага Тошкентда шамол кучайиб, ҳаво исийдиЭртага Тошкентда шамол кучайиб, ҳаво исийди21 август 16:45Ўзбекистонда бугундан бошлаб иссиқ пасаяди: айрим ҳудудларда 31 даражагача бўладиЎзбекистонда бугундан бошлаб иссиқ пасаяди: айрим ҳудудларда 31 даражагача бўлади17 август 05:35Ўзбекистонда бугун чанг-тўзон кўтарилиши мумкинЎзбекистонда бугун чанг-тўзон кўтарилиши мумкин15 август 11:3315 август куни Ўзбекистонда ҳаво қандай бўлади?15 август куни Ўзбекистонда ҳаво қандай бўлади?14 август 16:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди