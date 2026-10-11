Шоҳрух Хон Ўзбекистонга келадими? Тошкент ва Самарқанд тилга олинмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Болливуд юлдузи Шоҳрух Хоннинг Ўзбекистонга ташрифи бўйича Маданият вазири Озодбек Назарбеков музокаралар олиб борилаётганини маълум қилган.
- Агар ташриф амалга ошса, актёр Тошкент ва Самарқанд каби шаҳарларда бўлиши, маҳаллий киноижодкорлар билан учрашиши ва маҳорат дарслари ўтказиши мумкин.
Болливуднинг дунёга машҳур юлдузи Шоҳрух Хоннинг Ўзбекистонга ташрифи ҳақидаги хабарлар мухлисларда катта қизиқиш уйғотмоқда. Ҳинд киноси қиролини оиласи билан юртимизда кутиб олиш, уни Тошкент ва Самарқанднинг диққатга сазовор жойлари билан таништириш мумкинлиги айтилмоқда. Бироқ бу ташриф ҳақидаги энг муҳим савол ҳозирча очиқ: актёр қачон келади ва режалар амалга ошадими?
Маданият вазири Озодбек Назарбеков аввалроқ Шоҳрух Хоннинг Ўзбекистонга келиши бўйича музокаралар олиб борилаётганини маълум қилган эди. Шу сабабли Болливуд юлдузининг эҳтимолий ташрифи нафақат унинг мухлислари, балки мамлакатимиз маданий ҳаётига қизиқувчилар диққатини ҳам тортмоқда.
Шоҳрух Хон ташрифи бўйича қандай режалар бор?
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг аввалги баёнотларига кўра, Ўзбекистон томони Шоҳрух Хон ва таниқли ҳинд продюсери Каран Жоҳар билан ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилган.
Таклифлар орасида актёрнинг юртимизга ташриф буюриши, маҳаллий киноижодкорлар билан учрашиши ва ёш мутахассислар учун маҳорат дарслари ўтказиши каби ташаббуслар бор. Шунингдек, мухлислар иштирокида катта майдонда концерт ташкил этиш имконияти ҳам тилга олинган.
Бу режалар амалга ошса, ташриф оддий саёҳат доирасидан чиқиб, Ўзбекистон ва Ҳиндистон ўртасидаги маданий алоқаларни мустаҳкамлашга хизмат қилиши мумкин.
Нега Тошкент ва Самарқанд тилга олинмоқда?
Агар ташриф амалга ошса, Тошкент ва Самарқанд каби шаҳарлар меҳмонларнинг саёҳат дастурида бўлиши мумкинлиги айтилмоқда. Тошкент замонавий шаҳар муҳити, маданий масканлари ва миллий таомлари билан, Самарқанд эса тарихий обидалари, меъморий ёдгорликлари ва бой мероси билан ажралиб туради.
Албатта, ҳозирча актёрнинг айнан қайси шаҳарларга бориши ёки саёҳат дастури қандай бўлиши расман тасдиқлангани йўқ. Шунинг учун бу маълумотларни келишилган якуний режа эмас, эҳтимолий сценарий сифатида қабул қилиш лозим.
«Етти ёшдан етмиш ёшгача кутишади»
Шоҳрух Хоннинг Ўзбекистондаги машҳурлиги унинг кўп йиллик кино фаолияти билан боғлиқ. Унинг фильмлари турли авлод вакиллари томонидан томоша қилинади, экрандаги образлари эса кўплаб мухлислар хотирасида сақланиб қолган.
Озодбек Назарбеков ҳам аввалги чиқишларидан бирида халқимизнинг актёрга бўлган меҳрини таъкидлаб, уни «етти ёшдан етмиш ёшгача» кутишини айтган эди.
Агар ташриф амалга ошса, бу нафақат актёр мухлислари учун унутилмас воқеа, балки ёш ўзбек киноижодкорлари учун ҳам тажриба алмашиш имконияти бўлиши мумкин.
Ташриф қачон бўлади?
Ҳозирча Шоҳрух Хоннинг Ўзбекистонга келиш санаси, оиласи билан ташриф буюриши ва Тошкент ҳамда Самарқандга бориши бўйича якуний расмий тасдиқ мавжуд эмас. Маданият вазирининг аввалги баёнотида ҳам музокаралар давом этаётгани ва аниқ келишувга эришилмагани қайд этилган.
Шу боис, бўлажак ташрифни амалга ошадиган воқеа сифатида эмас, музокаралар доирасидаги эҳтимол сифатида қабул қилиш тўғри бўлади.
Шоҳрух Хоннинг юртимизга келиши ҳақидаги хабарлар мухлисларда катта умид уйғотмоқда. Энди асосийси — музокаралар қандай якунланиши ва ташриф расман эълон қилиниш-қилинмаслиги. Агар режалар амалга ошса, Болливуд юлдузининг Ўзбекистонга келиши маданият, кино ва туризм соҳалари учун ҳам аҳамиятли воқеага айланиши мумкин.
Изоҳлар 0
…