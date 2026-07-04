Болливуд юлдузларининг кўпчилик билмайдиган ўғиллари ва улар нималар билан шуғилланади?

·37·Маданият
Болливуд юлдузларининг кўпчилик билмайдиган ўғиллари ва улар нималар билан шуғилланади?

Болливудда бир неча авлод давомида кино соҳасида фаолият юритиб келаётган оилалар кўп. Машҳур актёрларнинг айрим ўғиллари ҳам оталари изидан бориб, кино ва ижод оламида ўз ўрнини топишга ҳаракат қилмоқда. Бошқалари эса ҳозирча оммавий ҳаётдан узоқроқ юришни маъқул кўрган.

Шоҳруҳ Хон ва Арьян Хон

Shohrux Xon va uning oʻgʻli Aryan Xon birga tushgan portret.

Шоҳруҳ Хоннинг катта ўғли Арьян Хон актёрликдан кўра режиссёрликни танлади. У 2025 йилда Болливуд ҳаёти ҳақидаги ҳажвий сериал билан режиссёр сифатида дебют қилди. Лойиҳада Арьян сценарий муаллифи ва режиссёр сифатида ишлади.

Арьян ташқи кўриниши, овози ва ҳаракатлари билан отасига ўхшатилса-да, камера олдида эмас, унинг ортида фаолият юритишни маъқул кўрмоқда.

Амир Хон ва Жунайд Хон

Junaid Khan va Aamir Khan yonma-yon portretlarda tasvirlangan.

Амир Хоннинг ўғли Жунайд Хон актёрлик фаолиятини театрдан бошлаган. Унинг экрандаги илк катта роли 2024 йилда намойиш этилган "Маҳараж" фильмида бўлди. Жунайд унда журналист ва жамоат фаоли Карсандас Мулжи образини ижро этган.

Кейинчалик у романтик ва драматик фильмларда ҳам иштирок этди. Жунайд отасининг машҳурлигидан фойдаланишдан кўра, мустақил қарорлар орқали ўз фаолиятини қуришни исташини айтган.

Саиф Али Хон ва Иброҳим Али Хон

Ibrahim Ali Xon va Saif Ali Xon yonma-yon portretlarda turibdi.

Саиф Али Хон ва актриса Амрита Сингҳнинг ўғли Иброҳим Али Хон аввал кино майдончасида режиссёр ёрдамчиси бўлиб ишлаган. Кейин у 2025 йилда "Надааниян" романтик фильмида бош ролни ижро этиб, катта экрандаги фаолиятини бошлади.

Иброҳим ташқи кўриниши жиҳатидан отасига жуда ўхшаши билан ҳам тез-тез муҳокама қилинади. У кейинчалик жиддийроқ драматик лойиҳаларда ҳам иштирок этган.

Ритик Рошан ва Ҳридҳаан Рошан

Ritran Roshan hamda uning oʻgʻli Xridhan Roshan yonma-yon kollajda ko'rsatilgan.

Ритик Рошаннинг икки нафар ўғли бор: Ҳриҳаан ва Ҳридҳаан. Улар актёрнинг Сюзанна Хон билан турмушидан дунёга келган. Ҳридҳаан 2008 йилда туғилган ва ҳозирча кино соҳасида профессионал фаолият бошламаган.

Ота-онаси фарзандларини оммавий босимдан ҳимоя қилишга ҳаракат қилиб келади. Шу сабаб Ритик Рошаннинг ўғиллари ҳақида оммавий ахборот воситаларида кўп маълумот берилмайди.

Риши Капур ва Ранбир Капур

Rishi Kapur va Ranbir Kapur tadbirda birga tushgan surati.

Риши Капурнинг ўғли Ранбир Капур Болливудда мустақил муваффақиятга эришган актёрлардан бири. У кино соҳасини ўрганиш учун Нью-Йоркда таълим олган, кейин режиссёр ёрдамчиси сифатида ишлаган ва шундан сўнг актёрликка кириб келган.

Ранбир романтик, драматик ва биографик фильмлардаги роллари билан танилди. У Капурлар оиласининг кино саноатидаги навбатдаги авлоди сифатида отаси Риши Капурнинг йўлини давом эттирмоқда.

Шах Рух ХонАмир ХонСаиф Али ХонРитик РошанМахараж
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нодир Зоитов мухлисларини янги “Қизалоғим” таронаси билан хурсанд қилди (аудио)Нодир Зоитов мухлисларини янги “Қизалоғим” таронаси билан хурсанд қилди (аудио)Бугун, 18:32Мухлислар узоқ кутган Шоҳруҳҳоннинг “Лола” номли қўшиғи ва клипи тақдим этилди!Мухлислар узоқ кутган Шоҳруҳҳоннинг “Лола” номли қўшиғи ва клипи тақдим этилди!Бугун, 18:19Сурайё Қосимованинг “Тренд-Бренд”и тармоқларда катта қизиқиш уйғотди (видео)Сурайё Қосимованинг “Тренд-Бренд”и тармоқларда катта қизиқиш уйғотди (видео)Бугун, 18:15Тбилисида Алишер Навоий ҳайкали очилди(фото, видео)Тбилисида Алишер Навоий ҳайкали очилди(фото, видео)Бугун, 12:19Роналдунинг турмуш ўртоғи Жоржина Родригес ўзининг илк кийим брендини ишга туширдиРоналдунинг турмуш ўртоғи Жоржина Родригес ўзининг илк кийим брендини ишга туширдиБугун, 11:39Ботир Қодировнинг “Бидиш-бидиш” номли қисқа таронаси тармоқларни қиздирмоқда! (видео)Ботир Қодировнинг “Бидиш-бидиш” номли қисқа таронаси тармоқларни қиздирмоқда! (видео)Бугун, 11:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди